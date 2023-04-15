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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Фиорентина
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 62
Фиорентина 46.8% (29)
X 37.1% (23)
Аталанта 16.1% (10)
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Фиорентина
Ничья
Аталанта
2.95
3.68
3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фиорентина
Аталанта

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.4%
48.5%
12.1%
13 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.35

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.41
1.06

Среднее время на гол

63
84

Всего голов

57
40

Голов в среднем за матч

1.73
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
74

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 6 (1) 0.21
Гонсалес Николас 4 (2) 0.14
Бонавентура Джакомо 4 0.14
Йович Лука 4 0.14
Иконе Жонатан 2 0.07
Мандрагора Роландо 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Куаме Кристиан 2 0.07
Миленкович Никола 2 0.07
Барак Антонин 2 0.07
Бираги Кристиано 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.45
Хёйлунн Расмус 7 0.24
Копмейнерс Тëн 6 (2) 0.21
Бога Жереми 2 0.07
Пашалич Марио 2 0.07
Де Рон Мартен 2 0.07
Меле Йоаким 2 0.07
Скальвини Джорджио 2 0.07
Малиновский Руслан 1 0.03
Муриэль Луис 1 (1) 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Сапата Дуван 1 0.03
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 10 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 6 0
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Барак Антонин 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Куаме Кристиан 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Дункан Альфред 2 0
Йович Лука 2 0
Кастровилли Гаэтано 2 0
Миленкович Никола 2 0
Кабрал Артур 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Скальвини Джорджио 6 0
Толой Рафаэл 5 0
Де Рон Мартен 5 0
Копмейнерс Тëн 5 0
Демирал Мерих 5 0
Меле Йоаким 3 1
Муриэль Луис 1 2
Дзаппакоста Давиде 4 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Паломино Хосе 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Джан Пьеро Гасперини 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Аталанта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

7
9
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

12
20
Фиорентина
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Аталанта
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

19
29

Голы по времени матча

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
11%
1
4%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
3
17%
8
35%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
7
39%
4
17%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
23%
2
13%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
20%
1
4%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
6
40%
6
24%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
20%
5
20%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
18%
3
18%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
4
24%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Забито

33
48
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
5
15%
2
4%
1-15
6
18%
8
17%
16-30
3
9%
10
21%
31-45
9
27%
14
29%
29%
46-60
0
0%
5
10%
61-75
10
30%
9
19%
76-90

Пропущено

33
33
19 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
7
21%
5
15%
1-15
6
18%
4
12%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
5
15%
7
21%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
5
15%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0
Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3

Результаты матчей

Фиорентина
Аталанта

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
6 раз 21%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
9
1.5
6
8
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
9
6
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
23
6
10
19
1.5
15
14
3
26
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 62
    Фиорентина 46.8% (29)
    X 37.1% (23)
    Аталанта 16.1% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Аталанта
    2.95
    3.68
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Аталанта

    Исход игры
    Фиорентина
    45.9% (28)
    Ничья
    37.7% (23)
    Аталанта
    16.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.17% (32)
    Меньше
    44.83% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    86.21% (50)
    Нет
    13.79% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (18)
    2:1 Фиорентина
    27.9% (17)
    1:2 Аталанта
    14.8% (9)
    1:0 Фиорентина
    11.5% (7)
    2:2 Ничья
    6.6% (4)
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