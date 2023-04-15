Тур: 30. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Гуида Марко
Позже
История личных встреч
Фиорентина
Аталанта
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
33 матча
51.5%
24.2%
24.3%
17 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.4%
48.5%
12.1%
13 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.35
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.41
1.06
Среднее время на гол
63
84
Всего голов
57
40
Голов в среднем за матч
1.73
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
74
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|6 (1)
|0.21
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.14
|Йович Лука
|4
|0.14
|Иконе Жонатан
|2
|0.07
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Куаме Кристиан
|2
|0.07
|Миленкович Никола
|2
|0.07
|Барак Антонин
|2
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.45
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.24
|Копмейнерс Тëн
|6 (2)
|0.21
|Бога Жереми
|2
|0.07
|Пашалич Марио
|2
|0.07
|Де Рон Мартен
|2
|0.07
|Меле Йоаким
|2
|0.07
|Скальвини Джорджио
|2
|0.07
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Сапата Дуван
|1
|0.03
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|10
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|6
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Куаме Кристиан
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Скальвини Джорджио
|6
|0
|Толой Рафаэл
|5
|0
|Де Рон Мартен
|5
|0
|Копмейнерс Тëн
|5
|0
|Демирал Мерих
|5
|0
|Меле Йоаким
|3
|1
|Муриэль Луис
|1
|2
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Паломино Хосе
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Аталанта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
7
9
Фиорентина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
12
20
Фиорентина
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Аталанта
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
19
29
Голы по времени матча
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
11%
1
4%
1-15
4
22%
3
13%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
3
17%
8
35%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
7
39%
4
17%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
23%
2
13%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
20%
1
4%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
6
40%
6
24%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
20%
5
20%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
18%
3
18%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
4
24%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Забито
33
48
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
5
15%
2
4%
1-15
6
18%
8
17%
16-30
3
9%
10
21%
31-45
9
27%
14
29%
29%
46-60
0
0%
5
10%
61-75
10
30%
9
19%
76-90
Пропущено
33
33
19 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
7
21%
5
15%
1-15
6
18%
4
12%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
5
15%
7
21%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
5
15%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1
Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0
Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3
Результаты матчей
Фиорентина
Аталанта
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
6 раз 21%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
69
68
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
123
410
96
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
236
1019
1514
326
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 20
|61
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|47 - 24
|44
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 43
|22
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|13 - 12
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Фиорентина - Аталанта
Исход игры
Фиорентина
45.9% (28)
Ничья
37.7% (23)
Аталанта
16.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (32)
Меньше
44.83% (26)
Обе команды забьют
Да
86.21% (50)
Нет
13.79% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (18)
2:1 Фиорентина
27.9% (17)
1:2 Аталанта
14.8% (9)
1:0 Фиорентина
11.5% (7)
2:2 Ничья
6.6% (4)
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