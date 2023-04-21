Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

58' Команда Верона имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

58' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

57' Зиркзее Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Г О О О О О Л - Верди Симоне из команды Верона забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лукаш Скорупский прыгнул не в ту сторону.

49' Скорупски Лукаш получил желтую карточку от судьи

49' После проверки VAR судья изменил решение - Верона пробьет пенальти!

47' Гайч Адольфо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Депаоли Фабио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Болонья

43' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Депаоли Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хорошую попытку сделал Барроу Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Зиркзее Джошуа пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Болонья

37' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновлен

33' Давидович Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

31' Барроу Муса получил желтую карточку от судьи

30' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Абильдгор Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Фараони Марко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Верди Симоне пробил со штрафного прямо в стенку

26' Пош Штефан получил желтую карточку от судьи

26' После проверки VAR рефери поменял решение - Верона не будет бить пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Схаутен Йерди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Болонья

19' Удар от ворот произведет Верона

19' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Верди Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Верди Симоне пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

16' Верди Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Хорошую попытку сделал Верди Симоне . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Ласанья Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Абильдгор Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фараони Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновлен

6' Абильдгор Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Верона

2' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

1' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Верди Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля