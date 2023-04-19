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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Анже
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 42
Анже 2.4% (1)
X 4.8% (2)
ПСЖ 92.9% (39)
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Ничья
ПСЖ
9.70
9.40
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Анже
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
2:1
К
5:0
Л1
0:1
Л1
6:1
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:5
К
0:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
0:0
К
1:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.25
0.56

Среднее время на гол

360
162

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

3.44
2.13

Среднее время на гол

26
42

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

46
69

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 4 (2) 0.13
Эну Адриен 4 0.13
Бенталеб Набиль 3 (1) 0.1
Салама Амин 3 0.1
Сима Абдалла 3 0.1
Блажич Миха 2 0.06
Дьони Лои 2 0.06
Ньяне Ибраима 1 0.03
Шабанович Халид 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 20 (2) 0.65
Месси Лионель 15 0.48
Неймар 13 (2) 0.42
Хакими Ашраф 4 0.13
Экитике Уго 3 0.1
Солер Карлос 3 0.1
Маркиньос Маркос 2 0.06
Данилу Перейра 2 0.06
Саншеш Ренату 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Витинья II 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Фабиан Руис 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 6 0
Бенталеб Набиль 4 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Абделли Химад 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Тиуб Сада 2 0
Валери Ян 2 0
Камара Усман 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 1
Неймар 5 1
Хакими Ашраф 5 0
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Анже
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
ПСЖ
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

14
2
Анже
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
ПСЖ
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

33
3

Волевые поражения

4
36
Анже
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
ПСЖ
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

34
7

Волевые поражения

18
38

Голы по времени матча

Забито

17
36
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
29%
29%
5
14%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
1
6%
6
17%
31-45
2
12%
5
14%
46-60
3
18%
3
8%
61-75
6
35%
10
28%
76-90

Пропущено

30
11
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
5
17%
2
18%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
7
23%
2
18%
31-45
6
20%
3
27%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
6
20%
1
9%
76-90

Забито

9
36
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 10
25 Не забивали 17
1
11%
5
14%
1-15
2
22%
4
11%
16-30
2
22%
6
17%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
2
22%
4
11%
61-75
2
22%
9
25%
76-90

Пропущено

34
20
20 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
21%
1
5%
1-15
3
9%
4
20%
16-30
10
29%
29%
4
20%
31-45
5
15%
7
35%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
3
9%
3
15%
76-90

Забито

26
72
11 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 39
5 Забивали первыми 21
13 Не забивали 4
6
23%
10
14%
1-15
2
8%
11
15%
16-30
3
12%
12
17%
31-45
2
8%
13
18%
46-60
5
19%
7
10%
61-75
8
31%
19
26%
76-90

Пропущено

64
31
35 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
24 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 18
12
19%
3
10%
1-15
6
9%
6
19%
16-30
17
27%
6
19%
31-45
11
17%
10
32%
46-60
9
14%
2
6%
61-75
9
14%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0
Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2
Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3

Результаты матчей

Анже
ПСЖ

Точный счет

1:2
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
12 раз 39%
2
5 раз 16%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анже
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
3
13
1.5
10
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
27
4
5
26
1.5
20
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 31 23 3 5 73 - 30 72
2.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
3.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
4.
Монако
 Заявка 31 18 7 6 66 - 43 61
5.
Лилль
 Заявка 31 16 7 8 56 - 39 55
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 31 12 9 10 43 - 43 45
11.
Клермон
 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 31 8 8 15 29 - 52 32
15.
Нант
 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 Заявка 31 6 11 14 41 - 53 29
18.
Труа
 Заявка 31 4 9 18 39 - 67 21
19.
Аяччо
 Заявка 31 6 3 22 22 - 58 21
20.
Анже
 Заявка 31 3 5 23 24 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
12.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
13.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
14.
Осер
 Заявка 15 5 5 5 14 - 21 20
15.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 1 3 36 - 11 34
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 16 3 0 13 23 - 43 9
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Анже - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Анже.
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    • Прогнозы 42
    Анже 2.4% (1)
    X 4.8% (2)
    ПСЖ 92.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    ПСЖ
    9.70
    9.40
    6.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Анже - ПСЖ

    Исход игры
    Анже
    2.4% (1)
    Ничья
    4.8% (2)
    ПСЖ
    92.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (16)
    Нет
    58.97% (23)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    38.1% (16)
    1:2 ПСЖ
    19% (8)
    1:3 ПСЖ
    11.9% (5)
    0:3 ПСЖ
    9.5% (4)
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