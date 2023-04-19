Тур: 32. Стадион: Раймон Копа.
История личных встреч
Анже
ПСЖ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
5.9%
11.8%
82.3%
1 победа 2 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.25
0.56
Среднее время на гол
360
162
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
3.44
2.13
Среднее время на гол
26
42
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
46
69
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.13
|Эну Адриен
|4
|0.13
|Бенталеб Набиль
|3 (1)
|0.1
|Салама Амин
|3
|0.1
|Сима Абдалла
|3
|0.1
|Блажич Миха
|2
|0.06
|Дьони Лои
|2
|0.06
|Ньяне Ибраима
|1
|0.03
|Шабанович Халид
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|20 (2)
|0.65
|Месси Лионель
|15
|0.48
|Неймар
|13 (2)
|0.42
|Хакими Ашраф
|4
|0.13
|Экитике Уго
|3
|0.1
|Солер Карлос
|3
|0.1
|Маркиньос Маркос
|2
|0.06
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.06
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Витинья II
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|6
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|1
|Блажич Миха
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Абделли Химад
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Эну Адриен
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Валери Ян
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|1
|Неймар
|5
|1
|Хакими Ашраф
|5
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Анже
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
ПСЖ
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
14
2
Анже
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
ПСЖ
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
33
3
Волевые поражения
4
36
Анже
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
ПСЖ
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
34
7
Волевые поражения
18
38
Голы по времени матча
Забито
17
36
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
29%
29%
5
14%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
1
6%
6
17%
31-45
2
12%
5
14%
46-60
3
18%
3
8%
61-75
6
35%
10
28%
76-90
Пропущено
30
11
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
5
17%
2
18%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
7
23%
2
18%
31-45
6
20%
3
27%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
6
20%
1
9%
76-90
Забито
9
36
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 10
25 Не забивали 17
1
11%
5
14%
1-15
2
22%
4
11%
16-30
2
22%
6
17%
31-45
0
0%
8
22%
46-60
2
22%
4
11%
61-75
2
22%
9
25%
76-90
Пропущено
34
20
20 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
21%
1
5%
1-15
3
9%
4
20%
16-30
10
29%
29%
4
20%
31-45
5
15%
7
35%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
3
9%
3
15%
76-90
Забито
26
72
11 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 39
5 Забивали первыми 21
13 Не забивали 4
6
23%
10
14%
1-15
2
8%
11
15%
16-30
3
12%
12
17%
31-45
2
8%
13
18%
46-60
5
19%
7
10%
61-75
8
31%
19
26%
76-90
Пропущено
64
31
35 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
24 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 18
12
19%
3
10%
1-15
6
9%
6
19%
16-30
17
27%
6
19%
31-45
11
17%
10
32%
46-60
9
14%
2
6%
61-75
9
14%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0
Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2
Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3
Результаты матчей
Анже
ПСЖ
Точный счет
1:2
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:3
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
12 раз 39%
2
5 раз 16%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Анже
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
313
106
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
132
213
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
274
526
2011
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|23
|3
|5
|73 - 30
|72
|2.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|3.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|4.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|66 - 43
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 39
|55
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|43 - 43
|45
|11.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|41 - 53
|29
|18.
|Заявка
|31
|4
|9
|18
|39 - 67
|21
|19.
|Заявка
|31
|6
|3
|22
|22 - 58
|21
|20.
|Заявка
|31
|3
|5
|23
|24 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|36 - 11
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|16
|3
|0
|13
|23 - 43
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|20 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогнозы на матч Анже - ПСЖ
Исход игры
Анже
2.4% (1)
Ничья
4.8% (2)
ПСЖ
92.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
41.03% (16)
Нет
58.97% (23)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
38.1% (16)
1:2 ПСЖ
19% (8)
1:3 ПСЖ
11.9% (5)
0:3 ПСЖ
9.5% (4)
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