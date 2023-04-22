Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Матч возобновится спорным мячом

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Нето Руан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

83' Удар от ворот произведет Салернитана

83' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Брадарич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Нето Руан получил желтую карточку от судьи

80' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Сассуоло

78' Энрике Матеус получил желтую карточку от судьи

78' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Салернитана

77' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Энрике Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Лорьенте Арман уходит с поля и его заменяет Agustin Alvarez

72' Лорьенте Арман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Торстведт Кристиан пробует нанести удар издали, но Гильермо Очоа держит все под контролем

68' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

61' Кандрева Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Удар от ворот произведет Салернитана

59' Энрике Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Де Вильена Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Пирола Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Пирола Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Салернитана

57' Феррари Джанмарко из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

56' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

55' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Энрике Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Дьомбер Норберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Нето Руан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Салернитана

51' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Тольян Йереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Пирола Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Сассуоло

50' Кастанос Григорис не смог попасть в створ ударом издали

50' Кулибали Лассана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Нето Руан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Салернитана

47' Байрами Недим не смог попасть в створ ударом издали