Тур: 31. Стадион: Аречи. Главный судья: Камплоне Джакомо
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолПирола Лоренцо
2:0
20' ГолДиа Булайе
3:0
65' ГолКулибали Лассана
70' Желтая карточкаБронн Дилан
78' Желтая карточкаЭнрике Матеус
80' Желтая карточкаНето Руан
90'+5
Ход матча
9'
20'
2:0
65'
3:0
70'
78'
80'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
401 Количество передач 437
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Диа
Булайе
11
Ботхейм
Эрик
44
Нето
Руан
27
Лопес
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеПолузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Сассуоло
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|11
|0.35
|Кандрева Антонио
|4
|0.13
|Де Вильена Тонни
|4
|0.13
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.1
|Кулибали Лассана
|3
|0.1
|Маццокки Паскуале
|2
|0.06
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|Пирола Лоренцо
|2
|0.06
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Дьомбер Норберт
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.23
|Берарди Доменико
|6 (4)
|0.19
|Фраттези Давиде
|6
|0.19
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.16
|Торстведт Кристиан
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Харрауи Абдау
|2
|0.06
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|10
|0
|Данилюк Флавиус
|6
|0
|Бронн Дилан
|4
|1
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|9
|0
|Нето Руан
|7
|1
|Лорьенте Арман
|7
|1
|Берарди Доменико
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сассуоло
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
9
7
Салернитана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
21
11
Волевые поражения
10
16
Салернитана
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Сассуоло
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
23% (7)
52% (16)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
22
16
Волевые поражения
19
23
Голы по времени матча
Забито
22
18
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
18%
3
17%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
2
11%
76-90
Пропущено
22
31
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
23%
3
10%
1-15
1
5%
8
26%
16-30
6
27%
5
16%
31-45
5
23%
6
19%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
3
14%
7
23%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
2
15%
4
21%
76-90
Пропущено
30
16
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
13%
2
13%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
8
27%
3
19%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
6
20%
5
31%
76-90
Забито
35
37
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
7
20%
4
11%
1-15
5
14%
6
16%
16-30
3
9%
9
24%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
7
20%
6
16%
61-75
6
17%
6
16%
76-90
Пропущено
52
47
28 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 22
9
17%
5
11%
1-15
5
10%
10
21%
16-30
14
27%
8
17%
31-45
11
21%
6
13%
46-60
4
8%
6
13%
61-75
9
17%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2
Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0
Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0
Результаты матчей
Салернитана
Сассуоло
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
9 раз 29%
2
3 раза 10%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
79
312
313
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
106
411
412
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
229
1120
724
427
427
130
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 20
|61
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|5.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|6.
|Заявка
|30
|16
|3
|11
|48 - 34
|51
|7.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|35 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|31 - 36
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|39 - 39
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|19 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 3:0 Сассуоло
Исход игры
Салернитана
20.3% (25)
Ничья
43.9% (54)
Сассуоло
35.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
31.93% (38)
Меньше
68.07% (81)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (49)
1:2 Сассуоло
17.9% (22)
0:1 Сассуоло
13.8% (17)
2:1 Салернитана
9.8% (12)