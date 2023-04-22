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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Камплоне Джакомо
Салернитана
3:0
Конец матча
Сассуоло
0'
1:0
9' Гол
Пирола Лоренцо
2:0
20' Гол
Диа Булайе
3:0
65' Гол
Кулибали Лассана
70' Желтая карточка
Бронн Дилан
78' Желтая карточка
Энрике Матеус
80' Желтая карточка
Нето Руан
90'+5

Ход матча

9'
Пирола Лоренцо
(Дьомбер Норберт)
1:0
20'
Диа Булайе
(Ботхейм Эрик)
2:0
46'
 
Пинамонти Андреа
Фраттези Давиде
58'
Бронн Дилан
Пирола Лоренцо
 
65'
Кулибали Лассана
(Диа Булайе)
3:0
68'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Дефрель Грегоре
68'
 
Торстведт Кристиан
Лопес Максим
70'
Бронн Дилан
 
72'
Маццокки Паскуале
Ботхейм Эрик
 
72'
Трост-Эконг Виллиам
Ловато Маттео
 
72'
Бохинен Эмиль
Де Вильена Тонни
 
73'
 
Альварес Агустин
Лорьенте Арман
78'
 
Энрике Матеус
80'
 
Нето Руан
82'
 
Марчицца Риккардо
Рожерио да Силва
88'
Пёнтек Кшиштоф
Дьомбер Норберт
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 401 Количество передач 437
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Салернитана 20.3% (25)
X 43.9% (54)
Сассуоло 35.8% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
20
Кастанос
Григорис
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
10
Де
Вильена
Тонни
87
Кандрева
Антонио
29
Диа
Булайе
11
Ботхейм
Эрик
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
44
Нето
Руан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
20
Байрами
Недим
92
Дефрель
Грегоре
45
Лорьенте
Арман
Салернитана
3-4-2-1
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Сассуоло

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 11 0.35
Кандрева Антонио 4 0.13
Де Вильена Тонни 4 0.13
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.1
Кулибали Лассана 3 0.1
Маццокки Паскуале 2 0.06
Бонаццоли Федерико 2 0.06
Пирола Лоренцо 2 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Дьомбер Норберт 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 7 (1) 0.23
Берарди Доменико 6 (4) 0.19
Фраттези Давиде 6 0.19
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.16
Торстведт Кристиан 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Дефрель Грегоре 2 0.06
Харрауи Абдау 2 0.06
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 10 0
Данилюк Флавиус 6 0
Бронн Дилан 4 1
Де Вильена Тонни 4 0
Дьомбер Норберт 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Пирола Лоренцо 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Валенсия Диего 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 9 0
Нето Руан 7 1
Лорьенте Арман 7 1
Берарди Доменико 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Энрике Матеус 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Цортеа Надир 3 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Тольян Йереми 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Результаты матчей

Салернитана
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сассуоло
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

9
7
Салернитана
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

21
11

Волевые поражения

10
16
Салернитана
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Сассуоло
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
23% (7)
52% (16)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

22
16

Волевые поражения

19
23

Голы по времени матча

Забито

22
18
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
18%
3
17%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
4
18%
3
17%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
2
11%
76-90

Пропущено

22
31
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
23%
3
10%
1-15
1
5%
8
26%
16-30
6
27%
5
16%
31-45
5
23%
6
19%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
3
14%
7
23%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
2
15%
4
21%
76-90

Пропущено

30
16
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
13%
2
13%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
8
27%
3
19%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
6
20%
5
31%
76-90

Забито

35
37
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
7
20%
4
11%
1-15
5
14%
6
16%
16-30
3
9%
9
24%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
7
20%
6
16%
61-75
6
17%
6
16%
76-90

Пропущено

52
47
28 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 22
9
17%
5
11%
1-15
5
10%
10
21%
16-30
14
27%
8
17%
31-45
11
21%
6
13%
46-60
4
8%
6
13%
61-75
9
17%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2
Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1 Салернитана - Кремонезе 2:2
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0
Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0

Результаты матчей

Салернитана
Сассуоло

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
9 раз 29%
2
3 раза 10%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
3
12
3
13
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
4
12
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
22
9
11
20
1.5
7
24
4
27
2.5
4
27
1
30
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 59
4.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
5.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
6.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
7.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 30 11 9 10 35 - 33 42
10.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
11.
Торино
 Заявка 30 10 9 11 31 - 36 39
12.
Удинезе
 Заявка 30 9 12 9 39 - 39 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
4.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
5.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
6.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
9.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
10.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
16.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
9.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Салернитана 20.3% (25)
    X 43.9% (54)
    Сассуоло 35.8% (44)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 3:0 Сассуоло

    Исход игры
    Салернитана
    20.3% (25)
    Ничья
    43.9% (54)
    Сассуоло
    35.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.93% (38)
    Меньше
    68.07% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.8% (49)
    1:2 Сассуоло
    17.9% (22)
    0:1 Сассуоло
    13.8% (17)
    2:1 Салернитана
    9.8% (12)