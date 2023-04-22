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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Осер
0:0
Первый тайм: 19'
Лилль
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 118
Осер 5.9% (7)
X 20.3% (24)
Лилль 73.7% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осер
Ничья
Лилль
5.90
5.75
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
27
Жанвье
Жульян
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
97
Равелсон
Райан
6
М'Чангама
Юссуф
12
Туре
Бирама
14
Менса
Гидеон
7
Эн
Готье
11
Ньянг
М'Байе
9
Да
Кошта
Нуну
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
20
Гомес
Анхель
28
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Осер
3-4-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Лилль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
4:1
К
3:1
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.38

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 5 0.16
Ньянг М'Байе 4 (2) 0.13
Жубал Мендес 3 (1) 0.09
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.09
Отре Матиас 2 (1) 0.06
Эн Готье 2 0.06
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Бирама 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 20 (6) 0.63
Кабелла Реми 6 0.19
Бамба Джонатан 5 0.16
Байо Мохамед 4 0.13
Жегрова Эдон 3 0.09
Рибейро Александро 3 0.09
Гомес Анхель 2 (1) 0.06
Исмаили Гонсалвес 2 0.06
Джало Тьягу 2 0.06
Диаките Бафоде 2 0.06
Гомеш Андре 1 0.03
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 5 1
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Зедатка Аким 5 0
Менса Гидеон 5 0
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Фонте Жозе 5 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Рибейро Александро 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0

Результаты матчей

Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Лилль
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
9
Осер
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
9

Волевые поражения

9
32
Осер
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Лилль
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
32% (10)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

29
12

Волевые поражения

14
41

Голы по времени матча

Забито

12
25
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
3
25%
2
8%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
3
25%
3
12%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
1
8%
10
40%
76-90

Пропущено

23
14
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
17%
2
14%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
6
26%
1
7%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
5
22%
5
36%
76-90

Забито

15
34
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 13
20 Не забивали 16
3
20%
5
15%
1-15
1
7%
6
18%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
1
7%
5
15%
46-60
4
27%
7
21%
61-75
4
27%
5
15%
76-90

Пропущено

31
22
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 11
6
19%
1
5%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
19%
4
18%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90

Забито

27
59
13 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 20
10 Не забивали 5
6
22%
7
12%
1-15
3
11%
8
14%
16-30
4
15%
10
17%
31-45
4
15%
8
14%
46-60
5
19%
11
19%
61-75
5
19%
15
25%
76-90

Пропущено

54
36
26 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 21
10
19%
3
8%
1-15
6
11%
8
22%
16-30
10
19%
5
14%
31-45
8
15%
4
11%
46-60
8
15%
6
17%
61-75
12
22%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0
Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2
Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4

Результаты матчей

Осер
Лилль

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
1
10 раз 32%
3
7 раз 23%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осер
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
15
1
4
11
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
7
8
1
15
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
26
5
7
24
1.5
16
15
1
30
2.5
10
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
3.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
4.
Монако
 Заявка 31 18 7 6 66 - 43 61
5.
Лилль
 0:0 Заявка 32 16 8 8 56 - 39 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 31 12 9 10 43 - 43 45
11.
Клермон
 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 0:0 Заявка 32 8 9 15 29 - 52 33
15.
Нант
 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 Заявка 31 6 11 14 41 - 53 29
18.
Труа
 Заявка 31 4 9 18 39 - 67 21
19.
Аяччо
 Заявка 31 6 3 22 22 - 58 21
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 0:0 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Осер
 0:0 Заявка 16 5 6 5 14 - 21 21
12.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
13.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 0:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 16 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 0:0 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 16 3 0 13 23 - 43 9
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 20 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 30%, Лилль: 70%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 24'
      Шанс! Ньянг М'Байе из команды Осер пробил головой, но мимо
    • Угловой
      24'
      Эн Готье из команды Осер подал угловой слева.
    • 24'
      Фонте Жозе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Офсайд
      23'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
    • 22'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 22'
      Бамба Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 22'
      Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
    • 20'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 25%, Лилль: 75%.
    • 20'
      Лилль контролирует мяч.
    • 19'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Туре Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Гомеш Андре создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 18'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 17'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Леон Донован взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Контроль мяча: Осер: 25%, Лилль: 75%.
    • 15'
      Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Осер пытается что-то создать.
    • 14'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Фонте Жозе выиграл воздушное противоборство у Да Кошта Нуну.
    • 14'
      Осер контролирует мяч.
    • 13'
      Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Исмаили Гонсалвес.
    • 13'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      12'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Ньянг М'Байе.
    • 12'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 11'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 10'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Дэвид Джонатан нанес удар в каркас ворот!
    • 10'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 26%, Лилль: 74%.
    • 10'
      Гомес Анхель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Осер пытается что-то создать.
    • 9'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 8'
      Жубал Мендес наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
    • Угловой
      8'
      Эн Готье из команды Осер подал угловой слева.
    • 8'
      Жегрова Эдон из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Осер пытается что-то создать.
    • 7'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Гомес Анхель
    • 5'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 24%, Лилль: 76%.
    • 4'
      Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Лилль контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Жанвье Жульян из команды Осер поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
    • 3'
      Бамба Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Фонте Жозе из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Ньянг М'Байе заработал фол
    • 2'
      Равелсон Райан выиграл воздушное противоборство у Гомеш Андре.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Осер 5.9% (7)
    X 20.3% (24)
    Лилль 73.7% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Лилль
    5.90
    5.75
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осер 0:0 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 0:0 Лилль

    Исход игры
    Осер
    5.9% (7)
    Ничья
    20.3% (24)
    Лилль
    73.7% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    45.8% (54)
    0:1 Лилль
    19.5% (23)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    0:2 Лилль
    6.8% (8)
    2:1 Осер
    2.5% (3)
    2:0 Осер
    1.7% (2)
    1:0 Осер
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Осер
    Лилль
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