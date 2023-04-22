Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Лилль , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Эн Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

45' Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Хорошую попытку сделал Да Кошта Нуну . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Ньянг М'Байе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Донован Леон прыгнул вправо!

35' После проверки VAR судья изменил решение - Лилль пробьет пенальти!

34' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

28' Эн Готье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Фонте Жозе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Лилль

24' Удар от ворот произведет Лилль

24' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Равелсон Райан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Осер

22' Бамба Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

20' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

20' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

18' Гомеш Андре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Осер

15' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

15' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Alexsandro Ribeiro выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Дэвид Джонатан из команды Лилль нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

10' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Лилль

8' Жубал Мендес наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

7' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Осер

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лилль начинает с центра поля