Тур: 32. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
27' Желтая карточкаФонте Жозе
0:1
36' ПенальтиДэвид Джонатан
1:1
62' ПенальтиНьянг М'Байе
90'+5
Ход матча
27'
36'
0:1
62'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
284 Количество передач 680
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Леон
Донован
12
Туре
Бирама
14
Менса
Гидеон
7
Эн
Готье
11
Ньянг
М'Байе
30
Шевалье
Люка
20
Гомес
Анхель
28
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
7 Эн ГотьеНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осер
Лилль
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.38
Среднее время на гол
64
65
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.62
1.38
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|5
|0.16
|Ньянг М'Байе
|5 (3)
|0.16
|Жубал Мендес
|3 (1)
|0.09
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.09
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.06
|Эн Готье
|2
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Равелсон Райан
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Туре Бирама
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|21 (7)
|0.66
|Кабелла Реми
|6
|0.19
|Бамба Джонатан
|5
|0.16
|Байо Мохамед
|4
|0.13
|Жегрова Эдон
|3
|0.09
|Рибейро Александро
|3
|0.09
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.06
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|Джало Тьягу
|2
|0.06
|Диаките Бафоде
|2
|0.06
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|5
|1
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Зедатка Аким
|5
|0
|Менса Гидеон
|5
|0
|Жубал Мендес
|4
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Массенжо Хан-Ноа
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Фонте Жозе
|6
|0
|Гомеш Андре
|6
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Гомес Анхель
|5
|0
|Диаките Бафоде
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Рибейро Александро
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Результаты матчей
Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лилль
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
10
Осер
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
27
9
Волевые поражения
9
32
Осер
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Лилль
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
29
12
Волевые поражения
15
42
Голы по времени матча
Забито
13
26
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
23%
2
8%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
1
8%
10
38%
76-90
Пропущено
24
15
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
2
13%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
7
29%
29%
1
7%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
5
21%
5
33%
76-90
Забито
15
34
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 13
21 Не забивали 17
3
20%
5
15%
1-15
1
7%
6
18%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
1
7%
5
15%
46-60
4
27%
7
21%
61-75
4
27%
5
15%
76-90
Пропущено
31
22
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 11
6
19%
1
5%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
19%
4
18%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90
Забито
28
60
13 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 21
10 Не забивали 5
6
21%
7
12%
1-15
3
11%
8
13%
16-30
4
14%
11
18%
31-45
4
14%
8
13%
46-60
6
21%
11
18%
61-75
5
18%
15
25%
76-90
Пропущено
55
37
27 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 22
10
18%
3
8%
1-15
6
11%
8
22%
16-30
11
20%
5
14%
31-45
8
15%
4
11%
46-60
8
15%
7
19%
61-75
12
22%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0
Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2
Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4
Результаты матчей
Осер
Лилль
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
1
11 раз 34%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осер
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
412
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
313
79
115
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
275
725
1616
131
1022
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|3.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|4.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|66 - 43
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|43 - 43
|45
|11.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|41 - 53
|29
|18.
|Заявка
|31
|4
|9
|18
|39 - 67
|21
|19.
|Заявка
|31
|6
|3
|22
|22 - 58
|21
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|16
|3
|0
|13
|23 - 43
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|22 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (6)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер 1:1 Лилль
Исход игры
Осер
5.9% (7)
Ничья
20.3% (24)
Лилль
73.7% (87)
Тотал 2.5
Больше
50.86% (59)
Меньше
49.14% (57)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:2 Лилль
45.8% (54)
0:1 Лилль
19.5% (23)
1:1 Ничья
16.9% (20)
0:2 Лилль
6.8% (8)
2:1 Осер
2.5% (3)
2:0 Осер
1.7% (2)
1:0 Осер
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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