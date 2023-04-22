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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Осер
1:1
Конец матча
Лилль
0'
27' Желтая карточка
Фонте Жозе
0:1
36' Пенальти
Дэвид Джонатан
1:1
62' Пенальти
Ньянг М'Байе
90'+5

Ход матча

27'
 
Фонте Жозе
36'
0:1
Дэвид Джонатан
62'
Ньянг М'Байе
1:1
75'
Перрен Гаэтан
Эн Готье
 
75'
Отре Матиас
Да Кошта Нуну
 
78'
 
Веа Тимоти
Бамба Джонатан
82'
Аблин Маттис
Ньянг М'Байе
 
87'
 
Байо Мохамед
Исмаили Гонсалвес
90'
 
Балеба Карлос
Гомес Анхель

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 284 Количество передач 680
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Осер 5.9% (7)
X 20.3% (24)
Лилль 73.7% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
27
Жанвье
Жульян
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
97
Равелсон
Райан
6
М'Чангама
Юссуф
12
Туре
Бирама
14
Менса
Гидеон
7
Эн
Готье
11
Ньянг
М'Байе
9
Да
Кошта
Нуну
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
20
Гомес
Анхель
28
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Осер
3-4-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Лилль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
4:1
К
3:1
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.38

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 5 0.16
Ньянг М'Байе 5 (3) 0.16
Жубал Мендес 3 (1) 0.09
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.09
Отре Матиас 2 (1) 0.06
Эн Готье 2 0.06
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Бирама 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 21 (7) 0.66
Кабелла Реми 6 0.19
Бамба Джонатан 5 0.16
Байо Мохамед 4 0.13
Жегрова Эдон 3 0.09
Рибейро Александро 3 0.09
Гомес Анхель 2 (1) 0.06
Исмаили Гонсалвес 2 0.06
Джало Тьягу 2 0.06
Диаките Бафоде 2 0.06
Гомеш Андре 1 0.03
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 5 1
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Зедатка Аким 5 0
Менса Гидеон 5 0
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Джало Тьягу 7 0
Фонте Жозе 6 0
Гомеш Андре 6 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Рибейро Александро 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0

Результаты матчей

Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лилль
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
10
Осер
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

27
9

Волевые поражения

9
32
Осер
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Лилль
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

29
12

Волевые поражения

15
42

Голы по времени матча

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
23%
2
8%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
2
15%
5
19%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
2
15%
4
15%
61-75
1
8%
10
38%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
17%
2
13%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
7
29%
29%
1
7%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
5
21%
5
33%
76-90

Забито

15
34
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 13
21 Не забивали 17
3
20%
5
15%
1-15
1
7%
6
18%
16-30
2
13%
6
18%
31-45
1
7%
5
15%
46-60
4
27%
7
21%
61-75
4
27%
5
15%
76-90

Пропущено

31
22
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 11
6
19%
1
5%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
6
19%
4
18%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90

Забито

28
60
13 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 21
10 Не забивали 5
6
21%
7
12%
1-15
3
11%
8
13%
16-30
4
14%
11
18%
31-45
4
14%
8
13%
46-60
6
21%
11
18%
61-75
5
18%
15
25%
76-90

Пропущено

55
37
27 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 22
10
18%
3
8%
1-15
6
11%
8
22%
16-30
11
20%
5
14%
31-45
8
15%
4
11%
46-60
8
15%
7
19%
61-75
12
22%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осер - Нант 2:1 Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0
Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2
Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4

Результаты матчей

Осер
Лилль

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
1
11 раз 34%
3
7 раз 22%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осер
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
7
9
1
15
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
27
5
7
25
1.5
16
16
1
31
2.5
10
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
3.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
4.
Монако
 Заявка 31 18 7 6 66 - 43 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 31 12 9 10 43 - 43 45
11.
Клермон
 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 Заявка 31 6 11 14 41 - 53 29
18.
Труа
 Заявка 31 4 9 18 39 - 67 21
19.
Аяччо
 Заявка 31 6 3 22 22 - 58 21
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
12.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
13.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 16 3 0 13 23 - 43 9
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Лилль не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Осер: 30%, Лилль: 70%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 94'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Матч возобновлен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Гомес Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Туре Сулейман из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Контроль мяча: Осер: 30%, Лилль: 70%.
    • 90'
      Туре Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Осер 5.9% (7)
    X 20.3% (24)
    Лилль 73.7% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осер 1:1 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 1:1 Лилль

    Исход игры
    Осер
    5.9% (7)
    Ничья
    20.3% (24)
    Лилль
    73.7% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    45.8% (54)
    0:1 Лилль
    19.5% (23)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    0:2 Лилль
    6.8% (8)
    2:1 Осер
    2.5% (3)
    2:0 Осер
    1.7% (2)
    1:0 Осер
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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