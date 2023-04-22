Тур: 31. Стадион: Umraniye Belediyesi Sehir Stadium.
0:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
25'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
16
Атасаяр
Онур
14
Авуну
Дюрель
18
Найир
Умут
34
Гюнок
Мерт
26
Саисс
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Атасаяр ОнурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
18 Найир УмутНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Айик ОнурНападающий
-
-
Главный тренер: Mustafa Er
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
26 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Уйсал НеджипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Умраниеспор
Бешикташ
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
3.67
3
Среднее время на гол
24
30
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Умраниеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найир Умут
|12 (2)
|0.43
|Антонио Мрсич
|6 (4)
|0.21
|Авуну Дюрель
|5
|0.18
|Айик Онур
|2
|0.07
|Глумац Томислав
|2
|0.07
|Кайоде Оларенваджу
|2
|0.07
|Жералду Бартоломеу
|1
|0.04
|Огуз Гурбулак
|1
|0.04
|Дель Валье Йонатан
|1
|0.04
|Георге Валентин
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Сакей Айзаак
|0
|0
|Попов Страхил
|0
|0
|Атасаяр Онур
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|12 (2)
|0.41
|Вегхорст Ваут
|8
|0.28
|Абубакар Венсан
|6 (1)
|0.21
|Редмонд Натан
|5
|0.17
|Мулека Джексон
|4
|0.14
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.14
|Учан Салих
|3
|0.1
|Масуаку Артур
|2
|0.07
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.07
|Алли Деле
|2
|0.07
|Сануч Тайиб
|2
|0.07
|Розье Валентен
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|1
|0.03
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Саисс Ромен
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Бингол Тайфур
|0
|0
Карточки
Умраниеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакей Айзаак
|8
|1
|Глумац Томислав
|5
|1
|Серкан Гёксу
|6
|0
|Огуз Гурбулак
|5
|0
|Атасаяр Онур
|3
|1
|Жералду Бартоломеу
|4
|0
|Авуну Дюрель
|2
|1
|Георге Валентин
|3
|0
|Аллисон
|1
|1
|Дель Валье Йонатан
|2
|0
|Айик Онур
|2
|0
|Антонио Мрсич
|2
|0
|Оздемир Оркун
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Йылмаз Картал
|2
|0
|Епуряну Александр
|1
|0
|Кайоде Оларенваджу
|1
|0
|Попов Страхил
|1
|0
|Нефиз Эмре
|1
|0
|Секидика Джесс
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|7
|0
|Велинтон Соуза
|5
|1
|Фернандеш Жедсон
|6
|0
|Тосун Дженк
|4
|1
|Розье Валентен
|4
|1
|Редмонд Натан
|5
|0
|Саисс Ромен
|5
|0
|Учан Салих
|4
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Колли Омар
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Максим Александру
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Результаты матчей
Умраниеспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Бешикташ
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
11
11
Умраниеспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Бешикташ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
1
Волевые поражения
12
28
Умраниеспор
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Бешикташ
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
23
39
Голы по времени матча
Забито
14
26
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
7%
6
23%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
6
23%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
5
36%
4
15%
76-90
Пропущено
23
14
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
6
26%
4
29%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
7
30%
4
29%
76-90
Забито
21
28
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
6
29%
8
29%
31-45
4
19%
7
25%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
3
14%
4
14%
76-90
Пропущено
29
12
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
3
10%
1
8%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
9
31%
2
17%
31-45
7
24%
3
25%
46-60
2
7%
3
25%
61-75
6
21%
1
8%
76-90
Забито
35
54
15 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
3
9%
9
17%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
8
23%
14
26%
31-45
6
17%
9
17%
46-60
6
17%
6
11%
61-75
8
23%
8
15%
76-90
Пропущено
52
26
21 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 18
5
10%
1
4%
1-15
5
10%
5
19%
16-30
11
21%
4
15%
31-45
13
25%
7
27%
46-60
5
10%
4
15%
61-75
13
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Умраниеспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:1
Трабзонспор - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Галатасарай - Умраниеспор 3:2 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Умраниеспор - Трабзонспор 1:4 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4
Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0
Результаты матчей
Умраниеспор
Бешикташ
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Умраниеспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
49
95
112
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
77
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
235
1215
1612
225
919
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|23
|3
|3
|67 - 20
|72
|2.
|28
|20
|3
|5
|75 - 33
|63
|3.
|1:0
|29
|17
|8
|4
|65 - 28
|59
|4.
|28
|14
|9
|5
|57 - 30
|51
|5.
|28
|13
|6
|9
|43 - 30
|45
|6.
|28
|13
|3
|12
|55 - 46
|42
|7.
|28
|12
|6
|10
|49 - 42
|42
|8.
|27
|9
|10
|8
|66 - 51
|37
|9.
|28
|9
|6
|13
|39 - 45
|33
|10.
|27
|7
|12
|8
|36 - 32
|33
|11.
|28
|9
|4
|15
|40 - 43
|31
|12.
|28
|8
|7
|13
|39 - 41
|31
|13.
|28
|8
|6
|14
|36 - 49
|30
|14.
|28
|7
|8
|13
|48 - 55
|29
|15.
|28
|8
|4
|16
|39 - 55
|28
|16.
|28
|6
|9
|13
|40 - 50
|27
|17.
|24
|6
|7
|11
|31 - 84
|25
|18.
|22
|6
|5
|11
|19 - 95
|23
|19.
|0:1
|28
|4
|8
|16
|38 - 53
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|32 - 12
|37
|2.
|1:0
|14
|10
|3
|1
|41 - 11
|33
|3.
|14
|10
|1
|3
|39 - 20
|31
|4.
|13
|9
|4
|0
|34 - 7
|31
|5.
|15
|9
|4
|2
|27 - 11
|31
|6.
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|7.
|14
|7
|2
|5
|34 - 17
|23
|8.
|14
|7
|2
|5
|26 - 21
|23
|9.
|14
|6
|4
|4
|27 - 21
|22
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|33 - 27
|20
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|13.
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|13 - 14
|18
|15.
|10
|4
|4
|2
|12 - 40
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|21 - 20
|15
|17.
|14
|4
|3
|7
|19 - 27
|15
|18.
|12
|3
|4
|5
|17 - 49
|13
|19.
|0:1
|14
|1
|4
|9
|17 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|2.
|14
|10
|2
|2
|36 - 13
|32
|3.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|4.
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|5.
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|6.
|13
|4
|5
|4
|33 - 24
|17
|7.
|14
|4
|5
|5
|16 - 15
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|23 - 18
|15
|9.
|14
|4
|1
|9
|20 - 26
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|20 - 28
|13
|11.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|21 - 29
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 35
|12
|13.
|15
|2
|6
|7
|19 - 30
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|22 - 31
|11
|15.
|14
|3
|2
|9
|19 - 22
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|18.
|12
|2
|1
|9
|7 - 55
|7
|19.
|14
|1
|4
|9
|21 - 34
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|17 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|17 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (7)
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 8