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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Умраниеспор
0:1
Второй тайм: 63'
Бешикташ
0'
0:1
25' Гол
Редмонд Натан
46' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир

Ход матча

25'
0:1
Редмонд Натан
(Тосун Дженк)
46'
Серкан Гёксу
Огуз Гурбулак
 
46'
Георге Валентин
Авуну Дюрель
 
46'
 
Хаджиахметович Амир

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Умраниеспор
Ничья
Бешикташ
5.25
6.10
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Оздемир
Оркун
90
Попов
Страхил
5
Сакей
Айзаак
44
Глумац
Томислав
16
Атасаяр
Онур
20
Огуз
Гурбулак
41
Йылмаз
Картал
14
Авуну
Дюрель
29
Жералду
Бартоломеу
18
Найир
Умут
9
Кайоде
Оларенваджу
34
Гюнок
Мерт
2
Розье
Валентен
26
Саисс
Ромен
6
Колли
Омар
25
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
83
Фернандеш
Жедсон
15
Редмонд
Натан
8
Учан
Салих
9
Тосун
Дженк
10
Абубакар
Венсан
Умраниеспор
4-3-3
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Умраниеспор
Бешикташ

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
5:2
ТМК
4:0
ТМК
1:3
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

3.67
3

Среднее время на гол

24
30

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Умраниеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найир Умут 12 (2) 0.43
Антонио Мрсич 6 (4) 0.21
Авуну Дюрель 5 0.18
Айик Онур 2 0.07
Глумац Томислав 2 0.07
Кайоде Оларенваджу 2 0.07
Жералду Бартоломеу 1 0.04
Огуз Гурбулак 1 0.04
Дель Валье Йонатан 1 0.04
Георге Валентин 1 0.04
Секидика Джесс 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Сакей Айзаак 0 0
Попов Страхил 0 0
Атасаяр Онур 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 12 (2) 0.41
Вегхорст Ваут 8 0.28
Абубакар Венсан 6 (1) 0.21
Редмонд Натан 5 0.17
Мулека Джексон 4 0.14
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.14
Учан Салих 3 0.1
Масуаку Артур 2 0.07
Геззаль Рашид 2 (1) 0.07
Алли Деле 2 0.07
Сануч Тайиб 2 0.07
Розье Валентен 1 0.03
Соуза Жосеф 1 0.03
Фернандеш Жедсон 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Саисс Ромен 0 0
Булут Онур 0 0
Бингол Тайфур 0 0

Карточки

Умраниеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакей Айзаак 8 1
Глумац Томислав 5 1
Серкан Гёксу 6 0
Огуз Гурбулак 5 0
Атасаяр Онур 3 1
Жералду Бартоломеу 4 0
Авуну Дюрель 2 1
Георге Валентин 3 0
Аллисон 1 1
Дель Валье Йонатан 2 0
Айик Онур 2 0
Антонио Мрсич 2 0
Оздемир Оркун 2 0
Найир Умут 2 0
Йылмаз Картал 2 0
Епуряну Александр 1 0
Кайоде Оларенваджу 1 0
Попов Страхил 1 0
Нефиз Эмре 1 0
Секидика Джесс 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 7 0
Велинтон Соуза 5 1
Фернандеш Жедсон 6 0
Тосун Дженк 4 1
Розье Валентен 4 1
Редмонд Натан 5 0
Саисс Ромен 5 0
Учан Салих 4 0
Соуза Жосеф 3 0
Узунхан Эмреджан 1 1
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Колли Омар 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Абубакар Венсан 1 0
Максим Александру 1 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Вардар Беркай 1 0

Результаты матчей

Умраниеспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Бешикташ
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

11
11
Умраниеспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Бешикташ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
1

Волевые поражения

12
28
Умраниеспор
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Бешикташ
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

23
39

Голы по времени матча

Забито

14
26
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
7%
6
23%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
6
23%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
5
36%
4
15%
76-90

Пропущено

23
14
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
6
26%
4
29%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
7
30%
4
29%
76-90

Забито

21
28
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
6
29%
8
29%
31-45
4
19%
7
25%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
3
14%
4
14%
76-90

Пропущено

29
12
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
3
10%
1
8%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
9
31%
2
17%
31-45
7
24%
3
25%
46-60
2
7%
3
25%
61-75
6
21%
1
8%
76-90

Забито

35
54
15 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
3
9%
9
17%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
8
23%
14
26%
31-45
6
17%
9
17%
46-60
6
17%
6
11%
61-75
8
23%
8
15%
76-90

Пропущено

52
26
21 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 18
5
10%
1
4%
1-15
5
10%
5
19%
16-30
11
21%
4
15%
31-45
13
25%
7
27%
46-60
5
10%
4
15%
61-75
13
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Умраниеспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:1
Трабзонспор - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Галатасарай - Умраниеспор 3:2 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Умраниеспор - Трабзонспор 1:4 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Умраниеспор - Хатайспор 2:2 Анкарагюджю - Умраниеспор 1:2 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Партизани - Умраниеспор 2:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:2 Умраниеспор - Эфелер 09 4:0 Умраниеспор - Аланьяспор 3:1
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4
Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Шанлыурфаспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Бешикташ - Вестерло 1:0

Результаты матчей

Умраниеспор
Бешикташ

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Умраниеспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
9
5
1
12
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
23
5
12
15
1.5
16
12
2
25
2.5
9
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 29 23 3 3 67 - 20 72
2.
Фенербахче
 28 20 3 5 75 - 33 63
3.
Бешикташ
 1:0 29 17 8 4 65 - 28 59
4.
Адана Демирспор
 28 14 9 5 57 - 30 51
5.
Истанбул Башакшехир
 28 13 6 9 43 - 30 45
6.
Кайсериспор
 28 13 3 12 55 - 46 42
7.
Трабзонспор
 28 12 6 10 49 - 42 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 27 9 10 8 66 - 51 37
9.
Антальяспор
 28 9 6 13 39 - 45 33
10.
Коньяспор
 27 7 12 8 36 - 32 33
11.
Анкарагюджю
 28 9 4 15 40 - 43 31
12.
Сивасспор
 28 8 7 13 39 - 41 31
13.
Касымпаша
 28 8 6 14 36 - 49 30
14.
Аланьяспор
 28 7 8 13 48 - 55 29
15.
Истанбулспор
 28 8 4 16 39 - 55 28
16.
Гиресунспор
 28 6 9 13 40 - 50 27
17.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 84 25
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 95 23
19.
Умраниеспор
 0:1 28 4 8 16 38 - 53 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 1:0 14 10 3 1 41 - 11 33
3.
Фенербахче
 14 10 1 3 39 - 20 31
4.
Адана Демирспор
 13 9 4 0 34 - 7 31
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 27 - 15 28
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 14 7 2 5 26 - 21 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 15 6 3 6 25 - 26 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Анкарагюджю
 14 6 2 6 21 - 21 20
13.
Сивасспор
 14 4 6 4 19 - 15 18
14.
Коньяспор
 15 4 6 5 13 - 14 18
15.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 40 16
16.
Гиресунспор
 13 4 3 6 21 - 20 15
17.
Истанбулспор
 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 49 13
19.
Умраниеспор
 0:1 14 1 4 9 17 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Бешикташ
 1:0 15 7 5 3 24 - 17 26
4.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
5.
Кайсериспор
 14 6 1 7 21 - 29 19
6.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 33 - 24 17
7.
Истанбул Башакшехир
 14 4 5 5 16 - 15 17
8.
Коньяспор
 12 3 6 3 23 - 18 15
9.
Сивасспор
 14 4 1 9 20 - 26 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 20 - 28 13
11.
Умраниеспор
 0:1 14 3 4 7 21 - 29 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
13.
Гиресунспор
 15 2 6 7 19 - 30 12
14.
Трабзонспор
 13 3 2 8 22 - 31 11
15.
Анкарагюджю
 14 3 2 9 19 - 22 11
16.
Антальяспор
 14 2 4 8 13 - 24 10
17.
Касымпаша
 13 2 3 8 11 - 23 9
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
19.
Аланьяспор
 14 1 4 9 21 - 34 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 17 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 17 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Тосун Дженк сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Умраниеспор
Ничья
Бешикташ
5.25
6.10
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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