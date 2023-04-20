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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Герсини Давиде
Лацио
 
Позже
Торино
Прогнозы 41
Лацио 90.2% (37)
X 7.3% (3)
Торино 2.4% (1)
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Лацио
Ничья
Торино
1.88
3.50
5.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лацио
Торино

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

27 матчей

40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:4
СA
1:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:2
К
1:3
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
ММ(
0:3
СA
1:1
К
3:1
СA
1:3
СA
0:0

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.77
1.43

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.23

Среднее время на гол

84
73

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.41
1.33

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
67

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.33
Иммобиле Чиро 10 (3) 0.33
Андерсон Фелипе 7 0.23
Милинкович-Савич Сергей 6 0.2
Альберто Луис 5 (1) 0.17
Педро Родригес 4 0.13
Весино Матиас 2 0.07
Казале Николо 1 0.03
Антонио Маркос 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 9 (1) 0.3
Миранчук Алексей 4 0.13
Влашич Никола 4 0.13
Карамо Янн 3 0.1
Радоньич Неманья 2 0.07
Синго Вилфред 2 0.07
Лукич Саша 2 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Илич Иван 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 8 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Марушич Адам 5 1
Весино Матиас 5 0
Катальди Данило 5 0
Лаццари Мануэль 5 0
Казале Николо 5 0
Маурицио Сарри 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Романьоли Алессио 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Антонио Маркос 2 0
Альберто Луис 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 8 0
Линетти Кароль 7 0
Юрич Иван 3 2
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Войвода Мергим 3 0
Синго Вилфред 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Лацио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
10
Лацио
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

23
12
Лацио
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
13% (4)
43% (13)
Торино
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

28
22

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
5
21%
2
11%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
7
29%
29%
4
21%
61-75
5
21%
3
16%
76-90

Пропущено

14
22
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
4
29%
5
23%
61-75
3
21%
6
27%
76-90

Забито

24
12
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
5
21%
0
0%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
5
21%
2
17%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
3
43%
3
21%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Забито

48
31
23 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 14
24 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
10
21%
2
6%
1-15
5
10%
6
19%
16-30
8
17%
9
29%
29%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
9
19%
5
16%
61-75
10
21%
5
16%
76-90

Пропущено

21
36
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 23
0
0%
5
14%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
4
19%
7
19%
31-45
6
29%
5
14%
46-60
5
24%
9
25%
61-75
5
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0
АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2
Торино
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4
Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1

Результаты матчей

Лацио
Торино

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%
1
13 раз 43%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%

Тоталы голов в матче

Лацио
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
3
12
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
6
9
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
22
8
14
16
1.5
9
21
6
24
2.5
4
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
4.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
5.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
6.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
7.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 44
8.
Болонья
 Заявка 30 12 8 10 39 - 37 44
9.
Фиорентина
 Заявка 30 11 9 10 35 - 33 42
10.
Сассуоло
 Заявка 30 11 7 12 38 - 43 40
11.
Торино
 Заявка 30 10 9 11 31 - 36 39
12.
Удинезе
 Заявка 30 9 12 9 39 - 39 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 30 6 12 12 34 - 50 30
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 30 5 8 17 24 - 43 23
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
2.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
3.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
4.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
5.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
6.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
7.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
8.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
9.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
9.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 43 минуты.

    Главный судья: Герсини Давиде

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.3% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Лацио 90.2% (37)
    X 7.3% (3)
    Торино 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Торино
    1.88
    3.50
    5.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Лацио - Торино

    Исход игры
    Лацио
    90.2% (37)
    Ничья
    7.3% (3)
    Торино
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (22)
    Меньше
    42.11% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    46.3% (19)
    2:0 Лацио
    24.4% (10)
    1:0 Лацио
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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