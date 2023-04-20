Тур: 31. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Герсини Давиде
История личных встреч
Лацио
Торино
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
27 матчей
40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.77
1.43
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.23
Среднее время на гол
84
73
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
1.41
1.33
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
67
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзакканьи Маттиа
|10 (1)
|0.33
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.33
|Андерсон Фелипе
|7
|0.23
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.2
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.17
|Педро Родригес
|4
|0.13
|Весино Матиас
|2
|0.07
|Казале Николо
|1
|0.03
|Антонио Маркос
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|9 (1)
|0.3
|Миранчук Алексей
|4
|0.13
|Влашич Никола
|4
|0.13
|Карамо Янн
|3
|0.1
|Радоньич Неманья
|2
|0.07
|Синго Вилфред
|2
|0.07
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.07
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|Дзакканьи Маттиа
|7
|0
|Марушич Адам
|5
|1
|Весино Матиас
|5
|0
|Катальди Данило
|5
|0
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Романьоли Алессио
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Антонио Маркос
|2
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Линетти Кароль
|7
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Эйна Ола
|5
|0
|Шуурс Перр
|5
|0
|Риччи Самуэле
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|4
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Торино
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
10
Лацио
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
23
12
Лацио
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
13% (4)
43% (13)
Торино
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
28
22
Голы по времени матча
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
5
21%
2
11%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
7
29%
29%
4
21%
61-75
5
21%
3
16%
76-90
Пропущено
14
22
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
4
29%
5
23%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Забито
24
12
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
5
21%
0
0%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
4
17%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
5
21%
2
17%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
3
43%
3
21%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Забито
48
31
23 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 14
24 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
10
21%
2
6%
1-15
5
10%
6
19%
16-30
8
17%
9
29%
29%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
9
19%
5
16%
61-75
10
21%
5
16%
76-90
Пропущено
21
36
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 23
0
0%
5
14%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
4
19%
7
19%
31-45
6
29%
5
14%
46-60
5
24%
9
25%
61-75
5
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0
АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2
Торино
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4
Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1 Монца - Торино 1:4 Торино - Кремонезе 0:0 Торино - Альмерия 1:1
Результаты матчей
Лацио
Торино
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
4 раза 13%
3
2 раза 7%
1
13 раз 43%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
Тоталы голов в матче
Лацио
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
78
312
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
78
69
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
228
1416
921
624
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 20
|61
|3.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|4.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|5.
|Заявка
|30
|16
|3
|11
|48 - 34
|51
|6.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|7.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|44
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|39 - 37
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|35 - 33
|42
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|38 - 43
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|31 - 36
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|39 - 39
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|15.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|34 - 50
|30
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|24 - 43
|23
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|19 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|2.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
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|Интер Милан
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|Лукман Адемола
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|Нзола М'Бала
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|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Лацио - Торино
Исход игры
Лацио
90.2% (37)
Ничья
7.3% (3)
Торино
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (22)
Меньше
42.11% (16)
Обе команды забьют
Да
60.53% (23)
Нет
39.47% (15)
Популярный счёт
2:1 Лацио
46.3% (19)
2:0 Лацио
24.4% (10)
1:0 Лацио
9.8% (4)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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