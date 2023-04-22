Тур: 31. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Мареска Фабио
0'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Уинкс
Гарри
10
Ламмерс
Сэм
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмПолузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сампдория
Специя
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
57
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|6
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.1
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.06
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Дзаноли Алессандро
|1
|0.03
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Амионе Бруно
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.42
|Бастони Симоне
|2
|0.06
|Мальдини Даниэль
|2
|0.06
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.06
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|13
|0
|Джуричич Филип
|8
|0
|Ринкон Томас
|6
|1
|Амионе Бруно
|7
|0
|Мурильо Джейсон
|4
|1
|Габбьядини Маноло
|5
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Феррари Алекс
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Ампаду Этан
|7
|1
|Гьяси Эммануэль
|8
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Нзола М'Бала
|6
|0
|Экдаль Альбин
|4
|1
|Бастони Симоне
|5
|0
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Агудело Кевин
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Специя
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
7
Сампдория
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Специя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
7
14
Сампдория
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Специя
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
23
13
Волевые поражения
12
21
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
25 Не забивали 24
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
22
23
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
18%
2
9%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
9
41%
7
30%
76-90
Забито
13
15
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
23%
1
7%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
4
31%
7
47%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Пропущено
27
25
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
7%
5
20%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
6
22%
4
16%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
6
22%
5
20%
76-90
Забито
21
25
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
4
19%
2
8%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
5
24%
9
36%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
3
14%
1
4%
76-90
Пропущено
49
48
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 24
6
12%
7
15%
1-15
8
16%
5
10%
16-30
8
16%
7
15%
31-45
6
12%
9
19%
46-60
6
12%
8
17%
61-75
15
31%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1
Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0
Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1
Результаты матчей
Сампдория
Специя
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 57%
1
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
14 раз 47%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
106
213
610
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
68
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1317
Больше Меньше
1614
525
921
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|5.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|6.
|Заявка
|30
|16
|3
|11
|48 - 34
|51
|7.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|35 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|12.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|39 - 39
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|0:0 Заявка
|31
|5
|12
|14
|25 - 48
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|0:0 Заявка
|31
|3
|8
|20
|19 - 51
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|17.
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|0:0 Заявка
|16
|1
|5
|10
|8 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Специя
Исход игры
Сампдория
55.2% (69)
Ничья
37.6% (47)
Специя
7.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
64.1% (75)
Нет
35.9% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (41)
2:1 Сампдория
22.4% (28)
1:0 Сампдория
20.8% (26)
2:0 Сампдория
7.2% (9)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:1 Специя
2.4% (3)
1:2 Специя
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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