Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Emirhan Ilkhan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Сампдория

48' Команда Сампдория имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Верде Даниэле из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

45' О, нет. Из многообещающей позиции Лерис Мехди из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

44' Дзаноли Алессандро из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе

43' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Сампдория

41' Оооо... вот это был удар! Бурабия Мехди должен был забить с этой позиции.

41' Бурабия Мехди из команды Специя не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' Амьен-Аду Кельвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лерис Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лерис Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Эспозито Сальваторе из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Амьен-Аду Кельвен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Хорошую попытку сделал Верде Даниэле . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Специя

31' Ринкон Томас из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Мальдини Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Лерис Мехди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

27' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Дзаноли Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Сампдория

26' Бастони Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Команда Сампдория забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Удар от ворот произведет Сампдория

22' Амьен-Аду Кельвен из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Удар от ворот произведет Сампдория

21' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Уинкс Гарри получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Уинкс Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Специя

19' Уинкс Гарри из команды Сампдория наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали

16' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Амионе Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Специя

13' Ауджелло Томмазо из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Сампдория

9' Удар от ворот произведет Сампдория

6' Удар от ворот произведет Специя

5' Удар от ворот произведет Сампдория

5' Мальдини Даниэль из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Специя

3' Ауджелло Томмазо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Оооо... вот это был удар! Экдаль Альбин должен был забить с этой позиции.

3' Хорошую попытку сделал Экдаль Альбин . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Мальдини Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Экдаль Альбин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Специя начинает с центра поля