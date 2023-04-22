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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Сампдория
1:1
Конец матча
Специя
0'
1:0
23' Гол
Амионе Бруно
1:1
59' Гол
Верде Даниэле
67' Желтая карточка
Гюнтер Корай
73' Желтая карточка
Бастони Симоне
90'+13
1:0. Гол Бруно Амионе (видео). Ч...

Ход матча

23'
Амионе Бруно
(Ауджелло Томмазо)
1:0
31'
 
Верде Даниэле
Мальдини Даниэль
59'
1:1
Верде Даниэле
(Бастони Симоне)
67'
Гюнтер Корай
 
72'
Хесе Родригес
Ламмерс Сэм
 
72'
Джуричич Филип
Мурильо Джейсон
 
73'
 
Бастони Симоне
78'
Ойконому Мариос
Амионе Бруно
 
79'
Илкхан Эмирхан
Уинкс Гарри
 
79'
 
Агудело Кевин
Бурабия Мехди
79'
 
Реца Аркадиуш
Бастони Симоне
90'
 
Кальдара Маттиа
Николау Димитрис
90'
 
Коваленко Виктор
Экдаль Альбин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 351 Количество передач 431
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Сампдория 55.2% (69)
X 37.6% (47)
Специя 7.2% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Равалья
Никола
21
Мурильо
Джейсон
4
Гюнтер
Корай
2
Амионе
Бруно
59
Дзаноли
Алессандро
3
Ауджелло
Томмазо
8
Ринкон
Томас
20
Уинкс
Гарри
23
Габбьядини
Маноло
10
Ламмерс
Сэм
37
Лерис
Мехди
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
55
Висневски
Пшемыслав
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
8
Экдаль
Альбин
25
Эспозито
Сальваторе
6
Бурабия
Мехди
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
30
Мальдини
Даниэль
Сампдория
3-4-2-1
Специя
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Специя

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
ТМК
3:5
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.19
Джуричич Филип 3 0.1
Ауджелло Томмазо 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.06
Хесе Родригес 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Дзаноли Алессандро 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Капуто Франческо 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.42
Верде Даниэле 3 (1) 0.1
Бастони Симоне 2 0.06
Мальдини Даниэль 2 0.06
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Бурабия Мехди 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Джуричич Филип 8 0
Ринкон Томас 6 1
Амионе Бруно 7 0
Мурильо Джейсон 4 1
Габбьядини Маноло 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Феррари Алекс 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Ауджелло Томмазо 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Ампаду Этан 7 1
Гьяси Эммануэль 8 0
Кальдара Маттиа 6 0
Бастони Симоне 6 0
Нзола М'Бала 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Агудело Кевин 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Сампдория
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Специя
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
7
Сампдория
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Специя
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

7
14
Сампдория
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Специя
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

23
13

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
25 Не забивали 24
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

22
23
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
18%
2
9%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
9
41%
7
30%
76-90

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
23%
1
7%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
4
31%
7
47%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Пропущено

27
25
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
7%
5
20%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
6
22%
4
16%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
6
22%
5
20%
76-90

Забито

21
25
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
4
19%
2
8%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
5
24%
9
36%
31-45
2
10%
3
12%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
3
14%
1
4%
76-90

Пропущено

49
48
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 29
20 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 24
6
12%
7
15%
1-15
8
16%
5
10%
16-30
8
16%
7
15%
31-45
6
12%
9
19%
46-60
6
12%
8
17%
61-75
15
31%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1
Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0 Сампдория - Кайсар 3:0 Сампдория - Динамо Дрезден 2:2 Адана Демирспор - Сампдория 2:2
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0
Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1

Результаты матчей

Сампдория
Специя

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 57%
1
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
0
14 раз 47%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
10
6
2
13
1.5
6
10
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
6
8
3
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
17
0.5
Больше Меньше
16
14
5
25
1.5
9
21
1
29
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 59
4.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
5.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
6.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
7.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 30 11 9 10 35 - 33 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
12.
Удинезе
 Заявка 30 9 12 9 39 - 39 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
4.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
5.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
9.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
10.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
16.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
9.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 103'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Сампдория: 45%, Специя: 55%.
  • 103'
    Лерис Мехди выиграл воздушное противоборство у Реца Аркадиуш.
  • 102'
    Равалья Никола взял и забрал мяч на выходе
  • 102'
    Ойконому Мариос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 102'
    Игрок из команды Специя делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Сампдория 55.2% (69)
    X 37.6% (47)
    Специя 7.2% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сампдория 1:1 Специя онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сампдория 1:1 Специя

    Исход игры
    Сампдория
    55.2% (69)
    Ничья
    37.6% (47)
    Специя
    7.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.06% (34)
    Меньше
    70.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (75)
    Нет
    35.9% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (41)
    2:1 Сампдория
    22.4% (28)
    1:0 Сампдория
    20.8% (26)
    2:0 Сампдория
    7.2% (9)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Специя
    2.4% (3)
    1:2 Специя
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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