Первый тайм

14' Фофана получает мяч от Мачадо, смещается чуть к центру и мощно стреляет по воротам - Нюбель справляется с угрозой.

12' Еще одну атаку "Ланса" неплохим ударом с дальней дистанции завершает Сотока - мяч просвистел чуть выше перекладины.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЛОИ ОПЕНДА!

После проверки ВАР Летексье указывает на центр, засчитан гол форварда "Ланса"!

10' ВАР вступает в дело, эпизод не такой однозначный, так что ждет подсказки видеоассистентов Франсуа Летексье.

9' Ошибаются гости около своей штрафной, Опенда получает мяч в штрафной от Мачадо и отправляет его в сетку со второй попытки, однако боковой арбитр определяет у бельгийца офсайд!

8' Сотока после навеса с углового выиграл верховую борьбу на ближнем углу вратарской, но пробил головой немного неточно.