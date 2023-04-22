Тур: 32. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Летексье Франсуа
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
42 Диоп ЭденПолузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
21 Аклиуш МанесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Монако
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.22
1.15
Среднее время на гол
73
78
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.62
1.89
Среднее время на гол
55
47
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.45
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|15
|0.48
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.19
|Саид Уэсли
|5
|0.16
|Фофана Секо
|4 (1)
|0.13
|Франковски Пшемыслав
|4 (2)
|0.13
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.1
|Мачадо Дейвер
|3
|0.1
|Томассон Адриен
|2
|0.06
|Медина Факундо
|2
|0.06
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.55
|Эмболо Брель
|12
|0.39
|Головин Александр
|7
|0.23
|Дьятта Крепен
|4
|0.13
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.13
|Дисаси Аксель
|3
|0.1
|Фолланд Кевин
|3
|0.1
|Марипан Гильермо
|3
|0.1
|Фофана Юссуф
|2
|0.06
|Боаду Мирон
|2
|0.06
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|0
|Абдул-Самед Салис
|5
|1
|Мачадо Дейвер
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Медина Факундо
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|5
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Головин Александр
|4
|0
|Марипан Гильермо
|2
|1
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Монако
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
0
10
Ланс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Монако
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
18
33
Ланс
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Монако
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
18
43
Голы по времени матча
Забито
30
30
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
2
7%
2
7%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
6
20%
6
20%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
5
17%
8
27%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
6
38%
61-75
3
25%
4
25%
76-90
Забито
20
38
11 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
15%
8
21%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
6
30%
6
16%
31-45
3
15%
6
16%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
6
30%
3
8%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
1
7%
3
12%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
5
36%
6
24%
31-45
3
21%
5
20%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
1
7%
8
32%
76-90
Забито
50
68
23 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 35
20 Забивали первыми 22
6 Не забивали 3
5
10%
10
15%
1-15
8
16%
11
16%
16-30
10
20%
12
18%
31-45
9
18%
12
18%
46-60
7
14%
12
18%
61-75
11
22%
11
16%
76-90
Пропущено
26
41
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 22
2
8%
3
7%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
8
31%
8
20%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
4
15%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0
Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2
Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4
Результаты матчей
Ланс
Монако
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 42%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ланс
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
142
96
106
69
610
114
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
412
123
214
312
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
292
1318
229
823
922
328
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|75 - 31
|75
|2.
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|57 - 30
|64
|3.
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|51 - 25
|63
|4.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|66 - 43
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|57 - 40
|56
|6.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|51 - 33
|53
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|49 - 34
|50
|8.
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|40 - 32
|47
|9.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 29
|45
|10.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|43 - 43
|45
|11.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|33 - 42
|43
|12.
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|47 - 54
|38
|13.
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|47 - 52
|37
|14.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|30 - 53
|33
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|33 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|35 - 48
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|41 - 53
|29
|18.
|Заявка
|31
|4
|9
|18
|39 - 67
|21
|19.
|Заявка
|31
|6
|3
|22
|22 - 58
|21
|20.
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|25 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|37 - 19
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|33 - 12
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 23
|34
|5.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|36 - 27
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 22
|21
|12.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 27
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|17.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 23
|17
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|16 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|9 - 25
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|38 - 12
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|30 - 16
|32
|4.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 15
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 16
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|13.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 25
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 33
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|19.
|Заявка
|16
|3
|0
|13
|23 - 43
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|8 - 35
|5
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|ПСЖ
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|Верратти Марко
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|Диалло Исмаэль
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс - Монако
Исход игры
Ланс
37.8% (48)
Ничья
33.9% (43)
Монако
28.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (36)
2:1 Ланс
25.2% (32)
1:2 Монако
16.5% (21)
1:0 Ланс
9.4% (12)
2:2 Ничья
5.5% (7)
0:1 Монако
3.9% (5)
2:3 Монако
1.6% (2)
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