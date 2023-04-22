  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ланс
 
Позже
Монако

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 123
Ланс 35.8% (44)
X 35% (43)
Монако 29.3% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Монако
3.55
3.80
3.65
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
6
Онана
Жан
8
Фофана
Секо
28
Томассон
Адриен
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
11
Опенда
Лои
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
4
Камара
Мохамед
VII
19
Фофана
Юссуф
14
Якобс
Исмаил
10
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Ланс
3-5-2
Монако
4-4-2

История личных встреч

Ланс
Монако

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:4
Л1
2:2
К
2:4
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
К
6:0
Л2
2:1
Л2
0:4
Л2
2:2
Л2
2:2
Л1
1:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.22
1.15

Среднее время на гол

73
78

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.62
1.89

Среднее время на гол

55
47

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 15 0.48
Сотока Флориан 6 (1) 0.19
Саид Уэсли 5 0.16
Фофана Секо 4 (1) 0.13
Франковски Пшемыслав 4 (2) 0.13
Клод-Морис Алексис 3 0.1
Мачадо Дейвер 3 0.1
Томассон Адриен 2 0.06
Медина Факундо 2 0.06
Гради Жонатан 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.55
Эмболо Брель 12 0.39
Головин Александр 7 0.23
Дьятта Крепен 4 0.13
Бен Сехир Элиссе 4 0.13
Дисаси Аксель 3 0.1
Фолланд Кевин 3 0.1
Марипан Гильермо 3 0.1
Фофана Юссуф 2 0.06
Боаду Мирон 2 0.06
Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 0
Абдул-Самед Салис 5 1
Мачадо Дейвер 4 1
Гради Жонатан 5 0
Медина Факундо 5 0
Айдара Массадио 4 0
Сотока Флориан 4 0
Онана Жан 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Томассон Адриен 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 5 1
Фофана Юссуф 3 2
Головин Александр 4 0
Марипан Гильермо 2 1
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Ланс
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Монако
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

0
10
Ланс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Монако
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
15

Волевые поражения

18
33
Ланс
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Монако
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

18
43

Голы по времени матча

Забито

30
30
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
2
7%
2
7%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
6
20%
6
20%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
5
17%
8
27%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
6
38%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Забито

20
38
11 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
15%
8
21%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
6
30%
6
16%
31-45
3
15%
6
16%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
6
30%
3
8%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
1
7%
3
12%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
5
36%
6
24%
31-45
3
21%
5
20%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
1
7%
8
32%
76-90

Забито

50
68
23 В 1-м тайме 33
27 Во 2-м тайме 35
20 Забивали первыми 22
6 Не забивали 3
5
10%
10
15%
1-15
8
16%
11
16%
16-30
10
20%
12
18%
31-45
9
18%
12
18%
46-60
7
14%
12
18%
61-75
11
22%
11
16%
76-90

Пропущено

26
41
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 22
2
8%
3
7%
1-15
2
8%
5
12%
16-30
8
31%
8
20%
31-45
5
19%
6
15%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
4
15%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0
Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2
Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4

Результаты матчей

Ланс
Монако

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 42%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ланс
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
9
6
1.5
10
6
6
9
2.5
6
10
1
14
3.5
3
13
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
4
12
1.5
12
3
2
14
2.5
3
12
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
29
2
13
18
1.5
22
9
8
23
2.5
9
22
3
28
3.5
3
28
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 32 24 3 5 75 - 31 75
2.
Марсель
 Заявка 31 19 7 5 57 - 30 64
3.
Ланс
 Заявка 31 18 9 4 51 - 25 63
4.
Монако
 Заявка 31 18 7 6 66 - 43 61
5.
Лилль
 Заявка 32 16 8 8 57 - 40 56
6.
Ренн
 Заявка 31 16 5 10 51 - 33 53
7.
Лион
 Заявка 31 14 8 9 49 - 34 50
8.
Реймс
 Заявка 31 11 14 6 40 - 32 47
9.
Ницца
 Заявка 31 11 12 8 38 - 29 45
10.
Лорьян
 Заявка 31 12 9 10 43 - 43 45
11.
Клермон
 Заявка 31 12 7 12 33 - 42 43
12.
Тулуза
 Заявка 31 11 5 15 47 - 54 38
13.
Монпелье
 Заявка 31 11 4 16 47 - 52 37
14.
Осер
 Заявка 32 8 9 15 30 - 53 33
15.
Нант
 Заявка 31 6 13 12 33 - 44 31
16.
Брест
 Заявка 31 7 10 14 35 - 48 31
17.
Страсбург
 Заявка 31 6 11 14 41 - 53 29
18.
Труа
 Заявка 31 4 9 18 39 - 67 21
19.
Аяччо
 Заявка 31 6 3 22 22 - 58 21
20.
Анже
 Заявка 32 3 5 24 25 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 2 2 37 - 19 38
3.
Ренн
 Заявка 16 12 0 4 33 - 12 36
4.
Лилль
 Заявка 16 10 4 2 33 - 23 34
5.
Монако
 Заявка 16 9 2 5 36 - 27 29
6.
Марсель
 Заявка 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Лион
 Заявка 15 7 5 3 23 - 12 26
8.
Реймс
 Заявка 15 7 5 3 24 - 16 26
9.
Лорьян
 Заявка 15 7 4 4 21 - 15 25
10.
Тулуза
 Заявка 16 6 4 6 26 - 25 22
11.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
12.
Клермон
 Заявка 16 6 3 7 15 - 27 21
13.
Ницца
 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
14.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
15.
Нант
 Заявка 15 4 7 4 17 - 19 19
16.
Страсбург
 Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
17.
Брест
 Заявка 15 4 5 6 18 - 23 17
18.
Труа
 Заявка 15 1 9 5 16 - 24 12
19.
Аяччо
 Заявка 15 3 1 11 9 - 25 10
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
2.
Марсель
 Заявка 15 11 3 1 28 - 10 36
3.
Монако
 Заявка 15 9 5 1 30 - 16 32
4.
Ницца
 Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
6.
Ланс
 Заявка 16 5 8 3 20 - 14 23
7.
Клермон
 Заявка 15 6 4 5 18 - 15 22
8.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
9.
Реймс
 Заявка 16 4 9 3 16 - 16 21
10.
Лорьян
 Заявка 16 5 5 6 22 - 28 20
11.
Ренн
 Заявка 15 4 5 6 18 - 21 17
12.
Монпелье
 Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
13.
Тулуза
 Заявка 15 5 1 9 21 - 29 16
14.
Брест
 Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14
15.
Осер
 Заявка 16 3 3 10 15 - 31 12
16.
Нант
 Заявка 16 2 6 8 16 - 25 12
17.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 13 - 33 11
18.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
19.
Труа
 Заявка 16 3 0 13 23 - 43 9
20.
Анже
 Заявка 15 1 2 12 8 - 35 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 22 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (4)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Аяччо Диалло Исмаэль 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Фофана получает мяч от Мачадо, смещается чуть к центру и мощно стреляет по воротам - Нюбель справляется с угрозой.
  • 12'
    Еще одну атаку "Ланса" неплохим ударом с дальней дистанции завершает Сотока - мяч просвистел чуть выше перекладины.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЛОИ ОПЕНДА!
    После проверки ВАР Летексье указывает на центр, засчитан гол форварда "Ланса"!
  • Видеоповтор
    10'
    ВАР вступает в дело, эпизод не такой однозначный, так что ждет подсказки видеоассистентов Франсуа Летексье.
  • Офсайд
    9'
    Ошибаются гости около своей штрафной, Опенда получает мяч в штрафной от Мачадо и отправляет его в сетку со второй попытки, однако боковой арбитр определяет у бельгийца офсайд!
  • Угловой
    8'
    Сотока после навеса с углового выиграл верховую борьбу на ближнем углу вратарской, но пробил головой немного неточно.
  • 7'
    Атака хозяев правым флангом завершается прерванной попыткой подачи в штрафную, первый угловой сегодня зарабатывает "Ланс".
  • 5'
    Вообще "Монако" после неудачного отрезка, связанного в том числе с вылетом из Лиги Европы, взял в последних четырех турах 10 очков из 12 возможных, отрыв от "Лилля" составляет 5 очков при сегодняшней игре в запасе.
  • 4'
    "Ланс" же в прошлом туре уступил "ПСЖ", но сохранил место в топ-3, опережая идущий четвертым "Монако" на 2 очка. На балл больше у "Марселя", который свой матч очередного тура проведет завтра.
  • 3'
    Отметим, что сегодня в заявке "Монако" вообще не оказалось Александра Головина, который в прошлом туре принял непосредственное участие в домашней победе над "Лорьяном".
  • 2'
    Первая атака хозяев поля завершается ударом Опенды из-за пределов штрафой, после рикошета мяч прилетает в руки Нюбелю.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 14'
    Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем
  • 14'
    Ланс контролирует мяч.
  • 13'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 13'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 13'
    Сотока Флориан не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Ланс начинает контратаку
  • 12'
    Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 12'
    Монако пытается что-то создать.
  • 11'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ланс будет все-таки засчитан.
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 61%, Монако: 39%.
  • Описание гола
    10'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Опенда Лои первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 9'
    Хорошую попытку сделал Опенда Лои. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 9'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 9'
    Франковски Пшемыслав выиграл воздушное противоборство у Исмаил Якобс.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 8'
    Шанс! Сотока Флориан из команды Ланс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    8'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс подал угловой справа.
  • 8'
    Кайо Энрике ослабляет давление, выбив мяч.
  • 8'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 7'
    Мачадо Дейвер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 7'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 6'
    Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Фофана Юссуф.
  • 6'
    Ланс контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Монако: 46%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Монако
  • Фол, нарушение
    4'
    Исмаил Якобс из команды Монако опасно и грубо сыграл. Сотока Флориан пострадал.
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дьятта Крепен наказан за толчок Медина Факундо
  • 3'
    Монако совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 3'
    Монако контролирует мяч.
  • 2'
    Медина Факундо выиграл воздушное противоборство у Дьятта Крепен.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 2'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 2'
    Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Хорошую попытку сделал Опенда Лои. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 1'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 1'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.17. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.17 ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Ланс - Монако онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ланс - Монако

Исход игры
Ланс
37.8% (48)
Ничья
33.9% (43)
Монако
28.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (36)
2:1 Ланс
25.2% (32)
1:2 Монако
16.5% (21)
1:0 Ланс
9.4% (12)
2:2 Ничья
5.5% (7)
0:1 Монако
3.9% (5)
2:3 Монако
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ланс
Монако
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 