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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Касымпаша
1:1
Первый тайм: 44'
Коньяспор
0'
1:0
14' Гол
Фалл Мамаду
22' Желтая карточка
Фалл Мамаду
1:1
30' Гол
Кальво Франсиско

Ход матча

14'
Фалл Мамаду
(Баокен Стефан)
1:0
22'
Фалл Мамаду
 
30'
1:1
Кальво Франсиско
(Посуэло Алехандро)
39'
 
Эмрели Махир
Мурич Роберт

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Коньяспор
2.46
4.05
5.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Гювенч
Гюнай
2
Сильва
Фабиано
4
Донк
Райан
15
Сербест
Таркан
12
Бен
Уаннес
Мортада
24
Тирпан
Микаэль
35
Кара
Айтач
13
Эйссерик
Валентин
25
Эскихеллач
Мустафа
19
Баокен
Стефан
7
Фалл
Мамаду
13
Шехич
Ибрагим
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
11
Мурич
Роберт
32
Бухалакис
Андреас
14
Дикмен
Сонер
70
Морено
Марлос
99
Диуф
Маме
Бирам
24
Посуэло
Алехандро
Касымпаша
4-3-3
Коньяспор
4-4-2

История личных встреч

Касымпаша
Коньяспор

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:4
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
К
2:0
К
3:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
ТПЛ
4:0
ТПЛ
0:2
АЛ
3:1
АЛ
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.13

Среднее время на гол

46
79

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

1.79
1.28

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалл Мамаду 6 0.21
Баокен Стефан 4 0.14
Бен Уаннес Мортада 3 0.1
Эйссерик Валентин 3 (2) 0.1
Хадергьонай Флорент 3 (3) 0.1
Койта Бенгали-Фоде 2 0.07
Кара Айтач 2 (1) 0.07
Хайрадинович Харис 2 0.07
Энгин Ахмет 1 0.03
Целина Берсант 1 0.03
Yasin Oezcan 1 0.03
Чифтпынар Садик 1 0.03
Малса Микаэль 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Донк Райан 0 0
Тирпан Микаэль 0 0
Голизаде Али 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 8 (1) 0.29
Демир Мухаммет 6 (1) 0.21
Хаджиахметович Амир 3 (3) 0.11
Кальво Франсиско 3 0.11
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.07
Дикмен Сонер 2 0.07
Цекици Эндри 2 0.07
Паш Бруно 1 0.04
Юлгюн Огулджан 1 0.04
Эмрели Махир 1 0.04
Огюз Ахмет 0 0
Мурич Роберт 0 0
Посуэло Алехандро 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 9 0
Тирпан Микаэль 9 0
Бен Уаннес Мортада 7 1
Хайрадинович Харис 7 0
Фалл Мамаду 5 0
Койта Бенгали-Фоде 4 0
Кара Айтач 4 0
Чифтпынар Садик 4 0
Петретта Рауль 4 0
Баокен Стефан 3 0
Джилободжи Папи 1 1
Донк Райан 2 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Yasin Oezcan 2 0
Hasan Yesilyurt 0 1
Ташкиран Махмут 1 0
Брума Джеффри 1 0
Сильва Фабиано 1 0
Малса Микаэль 1 0
Сербест Таркан 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Граовац Даниэль 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Berat Kalkan 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 9 1
Кальво Франсиско 9 0
Огюз Ахмет 7 0
Юлгюн Огулджан 6 0
Шехич Ибрагим 4 1
Икпеазу Уче 4 1
Паш Бруно 5 0
Цекици Эндри 3 0
Хауберт Гильерме 3 0
Диуф Маме Бирам 1 1
Демир Мухаммет 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Михаляк Конрад 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Эмрели Махир 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Морено Марлос 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Коньяспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

9
12
Касымпаша
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Коньяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

4
11
Касымпаша
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Коньяспор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (3)
63% (17)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
9

Волевые поражения

13
23

Голы по времени матча

Забито

25
18
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
8%
2
11%
1-15
7
28%
3
17%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
4
16%
5
28%
76-90

Пропущено

26
17
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
12%
5
29%
29%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
7
27%
4
24%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
7
27%
3
18%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
9
38%
4
29%
76-90

Забито

32
31
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
2
6%
2
6%
1-15
9
28%
6
19%
16-30
7
22%
4
13%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
3
9%
8
26%
61-75
5
16%
8
26%
76-90

Пропущено

50
31
21 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
3
6%
6
19%
1-15
7
14%
2
6%
16-30
11
22%
7
23%
31-45
6
12%
5
16%
46-60
7
14%
4
13%
61-75
16
32%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Касымпаша - Умраниеспор 1:1
Галатасарай - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Хатайспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1
Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2

Результаты матчей

Касымпаша
Коньяспор

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
3
12
3
12
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
3
2
11
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
19
8
8
20
1.5
8
19
3
25
2.5
2
25
2
26
3.5
1
26
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 29 23 3 3 67 - 20 72
2.
Фенербахче
 28 20 3 5 75 - 33 63
3.
Бешикташ
 29 17 8 4 66 - 28 59
4.
Адана Демирспор
 28 14 9 5 57 - 30 51
5.
Истанбул Башакшехир
 28 13 6 9 43 - 30 45
6.
Кайсериспор
 28 13 3 12 55 - 46 42
7.
Трабзонспор
 28 12 6 10 49 - 42 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 27 9 10 8 66 - 51 37
9.
Коньяспор
 1:1 28 7 13 8 37 - 33 34
10.
Антальяспор
 28 9 6 13 39 - 45 33
11.
Анкарагюджю
 28 9 4 15 40 - 43 31
12.
Сивасспор
 28 8 7 13 39 - 41 31
13.
Касымпаша
 1:1 29 8 7 14 37 - 50 31
14.
Аланьяспор
 28 7 8 13 48 - 55 29
15.
Истанбулспор
 28 8 4 16 39 - 55 28
16.
Гиресунспор
 28 6 9 13 40 - 50 27
17.
Газиантеп
 24 6 7 11 31 - 84 25
18.
Хатайспор
 22 6 5 11 19 - 95 23
19.
Умраниеспор
 28 4 8 16 38 - 54 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 14 12 1 1 32 - 12 37
2.
Бешикташ
 14 10 3 1 41 - 11 33
3.
Фенербахче
 14 10 1 3 39 - 20 31
4.
Адана Демирспор
 13 9 4 0 34 - 7 31
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 27 - 15 28
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 14 7 2 5 26 - 21 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 1:1 16 6 4 6 26 - 27 22
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Анкарагюджю
 14 6 2 6 21 - 21 20
13.
Сивасспор
 14 4 6 4 19 - 15 18
14.
Коньяспор
 1:1 15 4 6 5 13 - 14 18
15.
Хатайспор
 10 4 4 2 12 - 40 16
16.
Гиресунспор
 13 4 3 6 21 - 20 15
17.
Истанбулспор
 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 12 3 4 5 17 - 49 13
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Бешикташ
 15 7 5 3 25 - 17 26
4.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
5.
Кайсериспор
 14 6 1 7 21 - 29 19
6.
Фатих Карагюмрюк
 13 4 5 4 33 - 24 17
7.
Истанбул Башакшехир
 14 4 5 5 16 - 15 17
8.
Коньяспор
 1:1 13 3 7 3 24 - 19 16
9.
Сивасспор
 14 4 1 9 20 - 26 13
10.
Истанбулспор
 14 4 1 9 20 - 28 13
11.
Умраниеспор
 14 3 4 7 21 - 29 13
12.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
13.
Гиресунспор
 15 2 6 7 19 - 30 12
14.
Анкарагюджю
 14 3 2 9 19 - 22 11
15.
Трабзонспор
 13 3 2 8 22 - 31 11
16.
Антальяспор
 14 2 4 8 13 - 24 10
17.
Касымпаша
 1:1 13 2 3 8 11 - 23 9
18.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
19.
Аланьяспор
 14 1 4 9 21 - 34 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 17 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 17 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Коньяспор
2.46
4.05
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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