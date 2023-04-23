Тур: 31. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
1:0
13' ГолФалл Мамаду
22' Желтая карточкаФалл Мамаду
1:1
30' ГолКальво Франсиско
1:2
45' ГолДиуф Маме Бирам
59' Желтая карточкаСильва Фабиано
60' Желтая карточкаМорено Марлос
90'+5
Ход матча
13'
1:0
22'
30'
45'
59'
60'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 6
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
516 Количество передач 353
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
27
Гювенч
Гюнай
35
Кара
Айтач
22
Огюз
Ахмет
11
Мурич
Роберт
14
Дикмен
Сонер
- Основной состав
-
27 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
-
21 Гюл ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Шуиар МунирНападающий
-
99 Ali Demirel
-
58 Yasin Oezcan
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
-
19 Эмрели МахирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
История личных встреч
Касымпаша
Коньяспор
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.9%
27.6%
34.5%
11 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.93
1.13
Среднее время на гол
46
79
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
1.79
1.28
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалл Мамаду
|6
|0.21
|Баокен Стефан
|4
|0.14
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0.1
|Эйссерик Валентин
|3 (2)
|0.1
|Хадергьонай Флорент
|3 (3)
|0.1
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0.07
|Кара Айтач
|2 (1)
|0.07
|Хайрадинович Харис
|2
|0.07
|Энгин Ахмет
|1
|0.03
|Целина Берсант
|1
|0.03
|Yasin Oezcan
|1
|0.03
|Чифтпынар Садик
|1
|0.03
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Донк Райан
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Голизаде Али
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|9 (1)
|0.32
|Демир Мухаммет
|6 (1)
|0.21
|Хаджиахметович Амир
|3 (3)
|0.11
|Кальво Франсиско
|3
|0.11
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.07
|Дикмен Сонер
|2
|0.07
|Цекици Эндри
|2
|0.07
|Паш Бруно
|1
|0.04
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.04
|Эмрели Махир
|1
|0.04
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Мурич Роберт
|0
|0
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйссерик Валентин
|9
|0
|Тирпан Микаэль
|9
|0
|Бен Уаннес Мортада
|7
|1
|Хайрадинович Харис
|7
|0
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|4
|0
|Кара Айтач
|4
|0
|Чифтпынар Садик
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Баокен Стефан
|3
|0
|Джилободжи Папи
|1
|1
|Донк Райан
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Yasin Oezcan
|2
|0
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Малса Микаэль
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Граовац Даниэль
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Berat Kalkan
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|9
|1
|Кальво Франсиско
|9
|0
|Огюз Ахмет
|7
|0
|Юлгюн Огулджан
|6
|0
|Шехич Ибрагим
|4
|1
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Паш Бруно
|5
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Хауберт Гильерме
|3
|0
|Диуф Маме Бирам
|1
|1
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Михаляк Конрад
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Коньяспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
10
12
Касымпаша
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
7
Волевые поражения
4
11
Касымпаша
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Коньяспор
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
24
10
Волевые поражения
14
23
Голы по времени матча
Забито
26
20
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
12%
2
10%
1-15
7
27%
4
20%
16-30
5
19%
3
15%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
4
15%
5
25%
76-90
Пропущено
28
18
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
11%
6
33%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
8
29%
4
22%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
7
25%
3
17%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
6
25%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
9
38%
4
29%
76-90
Забито
33
33
19 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
3
9%
2
6%
1-15
9
27%
7
21%
16-30
7
21%
5
15%
31-45
6
18%
3
9%
46-60
3
9%
8
24%
61-75
5
15%
8
24%
76-90
Пропущено
52
32
23 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
3
6%
7
22%
1-15
8
15%
2
6%
16-30
12
23%
7
22%
31-45
6
12%
5
16%
46-60
7
13%
4
13%
61-75
16
31%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Касымпаша - Умраниеспор 1:1
Галатасарай - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Хатайспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Касымпаша - Умраниеспор 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Хекимоглу Трабзон 6:1 Касымпаша - Анкарагюджю 1:1 Коньяспор - Касымпаша 1:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1
Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Коньяспор - Аланьяспор 2:2 Коньяспор - Бодрумспор 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантепспор 0:1 Железничар - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Коньяспор 1:2
Результаты матчей
Касымпаша
Коньяспор
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
610
312
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
103
211
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
208
821
919
326
226
227
127
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|23
|3
|3
|67 - 20
|72
|2.
|28
|20
|3
|5
|75 - 33
|63
|3.
|29
|17
|8
|4
|66 - 28
|59
|4.
|1:0
|29
|15
|9
|5
|58 - 30
|54
|5.
|28
|13
|6
|9
|43 - 30
|45
|6.
|0:1
|29
|13
|3
|13
|55 - 47
|42
|7.
|28
|12
|6
|10
|49 - 42
|42
|8.
|27
|9
|10
|8
|66 - 51
|37
|9.
|28
|8
|12
|8
|38 - 33
|36
|10.
|28
|9
|6
|13
|39 - 45
|33
|11.
|28
|9
|4
|15
|40 - 43
|31
|12.
|28
|8
|7
|13
|39 - 41
|31
|13.
|29
|8
|6
|15
|37 - 51
|30
|14.
|28
|7
|8
|13
|48 - 55
|29
|15.
|28
|8
|4
|16
|39 - 55
|28
|16.
|28
|6
|9
|13
|40 - 50
|27
|17.
|24
|6
|7
|11
|31 - 84
|25
|18.
|22
|6
|5
|11
|19 - 95
|23
|19.
|28
|4
|8
|16
|38 - 54
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|32 - 12
|37
|2.
|1:0
|14
|10
|4
|0
|35 - 7
|34
|3.
|14
|10
|3
|1
|41 - 11
|33
|4.
|14
|10
|1
|3
|39 - 20
|31
|5.
|15
|9
|4
|2
|27 - 11
|31
|6.
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|7.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|34 - 17
|23
|8.
|14
|7
|2
|5
|26 - 21
|23
|9.
|14
|6
|4
|4
|27 - 21
|22
|10.
|16
|6
|3
|7
|26 - 28
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|33 - 27
|20
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|13.
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|13 - 14
|18
|15.
|10
|4
|4
|2
|12 - 40
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|21 - 20
|15
|17.
|14
|4
|3
|7
|19 - 27
|15
|18.
|12
|3
|4
|5
|17 - 49
|13
|19.
|14
|1
|4
|9
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|2.
|14
|10
|2
|2
|36 - 13
|32
|3.
|15
|7
|5
|3
|25 - 17
|26
|4.
|1:0
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|5.
|0:1
|15
|6
|1
|8
|21 - 30
|19
|6.
|13
|4
|6
|3
|25 - 19
|18
|7.
|13
|4
|5
|4
|33 - 24
|17
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 15
|17
|9.
|14
|4
|1
|9
|20 - 26
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|20 - 28
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|21 - 29
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 35
|12
|13.
|15
|2
|6
|7
|19 - 30
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|19 - 22
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|22 - 31
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|18.
|12
|2
|1
|9
|7 - 55
|7
|19.
|14
|1
|4
|9
|21 - 34
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|17 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|17 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (7)
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 8