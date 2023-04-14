Тур: 5. Стадион: MOL Arena.
2:1
Второй тайм: 82'
0'
0:1
3' ГолDaniel Pavuk
24' Желтая карточкаRene Paraj
29' Желтая карточкаSimon Fasko
45' Желтая карточкаMarek Kristian Bartos
49' Вторая желтая карточкаSimon Fasko
1:1
58' ГолДимун Милан
2:1
72' ГолДимун Милан
Ход матча
3'
0:1
24'
29'
49'
58'
1:1
72'
2:1
78
Пинту
Алекс
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
10
Jozef
Spyrka
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Защитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
-
-
55 Riquelme
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Matej Luksch
-
41 Ivan Rehak
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
ДАК
Железярне Подбрезова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3
|0.6
|Качер Мирослав
|1
|0.2
|Кальмар Жолт
|1
|0.2
|Димун Милан
|1
|0.2
|Гаврич Желько
|1
|0.2
|Санто Регё
|1
|0.2
|Ammar Ramadan
|1
|0.2
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Небыла Себастьян
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christophe Kabongo
|3
|0.6
|Daniel Pavuk
|2
|0.4
|Благут Патрик
|1
|0.2
|Бакаля Микулаш
|1
|0.2
|Куколь Владимир
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Marek Kristian Bartos
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Simon Fasko
|1
|1
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Rene Paraj
|2
|0
|Christophe Kabongo
|2
|0
|Куколь Владимир
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Daniel Pavuk
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
3
ДАК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
3
60%
2
15%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3
Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5
Результаты матчей
ДАК
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ДАК
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|60
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|54
|3.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|44
|4.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|38
|5.
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|37
|6.
|4
|2
|0
|2
|11 - 10
|37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|50
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|44
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|37
|4.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|51
|2.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|35
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|34
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|0
|0
|1
|4 - 6
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|3 (1)
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Железярне Подбрезова
|Simon Fasko
|1 1
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2
|ДАК
|Качер Мирослав
|2