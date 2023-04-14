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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
ДАК
2:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
0:1
3' Гол
Daniel Pavuk
24' Желтая карточка
Rene Paraj
29' Желтая карточка
Simon Fasko
45' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
49' Вторая желтая карточка
Simon Fasko
1:1
58' Гол
Димун Милан
2:1
72' Гол
Димун Милан
90'+3
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
24
Кружляк
Доминик
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
77
Небыла
Себастьян
8
Димун
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
9
Ниархос
Иоаннис
20
Веселовски
Доминик
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
10
Jozef
Spyrka
37
Christophe
Kabongo
7
Daniel
Pavuk
ДАК
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Железярне Подбрезова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 0.6
Димун Милан 2 0.4
Кальмар Жолт 1 0.2
Качер Мирослав 1 0.2
Гаврич Желько 1 0.2
Санто Регё 1 0.2
Ammar Ramadan 1 0.2
Блэкмэн Сезар 0 0
Пинту Алекс 0 0
Небыла Себастьян 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christophe Kabongo 3 0.6
Daniel Pavuk 2 0.4
Благут Патрик 1 0.2
Бакаля Микулаш 1 0.2
Куколь Владимир 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Marek Kristian Bartos 0 0
Rene Paraj 0 0
Samuel Datko 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Мендес Алехандро 1 0
Рисванис Спирос 1 0
Димун Милан 1 0
Пинту Алекс 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 3 0
Simon Fasko 1 1
Бакаля Микулаш 2 0
Rene Paraj 2 0
Christophe Kabongo 2 0
Куколь Владимир 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Daniel Pavuk 1 0
Samuel Datko 1 0
Шикула Николас 1 0

Результаты матчей

ДАК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
3
ДАК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
43%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
3
50%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3
Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5

Результаты матчей

ДАК
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ДАК
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 4 0 1 10 - 6 60
2.
Слован Братислава
 4 2 1 1 4 - 3 54
3.
Спартак Трнава
 4 1 1 2 7 - 6 44
4.
Железярне Подбрезова
 5 1 0 4 7 - 15 38
5.
Жилина
 4 2 0 2 9 - 8 37
6.
Дукла Банска-Бистрица
 4 2 0 2 11 - 10 37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 1 0 1 2 - 2 50
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 0 1 7 - 4 37
4.
ДАК
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жилина
 1 1 0 0 6 - 4 3
6.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 1 0 1 4 - 4 51
2.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
3.
Жилина
 3 1 0 2 3 - 4 34
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
6.
Спартак Трнава
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 3 (1)
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Железярне Подбрезова Simon Fasko 1 1
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 2
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
ДАК Качер Мирослав 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Marek Kristian Bartos получил желтую карточку от судьи
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