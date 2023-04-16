Тур: 5. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
20'
0:0
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
20
Балич
Андрия
23
Фашко
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
19 Грин ЭндриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Lubos KupcikЗащитник
-
21 Lukas MigalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|1
|0.2
|Грин Эндри
|1
|0.2
|Вернон де Марко
|1
|0.2
|Абубакари Малик
|1
|0.2
|Медведев Юрий II
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балич Андрия
|3
|0.6
|Полиевка Роберт
|2
|0.4
|Рымаренко Мартин
|1
|0.2
|Депетрис Давид
|1
|0.2
|Горосито Николас
|1
|0.2
|Фашко Михал
|1
|0.2
|Славик Адриан
|1
|0.2
|Франко Матей
|1
|0.2
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Jakub Uhrincat
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловат Лукас
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Чаврич Александр
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосито Николас
|2
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Франко Матей
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
5
Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
9
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
2
50%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Жилина - Слован Братислава 4:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Результаты матчей
Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|60
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|55
|3.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|45
|4.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|38
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|11 - 10
|38
|6.
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|51
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|44
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|37
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|51
|2.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|35
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|34
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|6.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|3 (1)
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Железярне Подбрезова
|Simon Fasko
|1 1
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2
|ДАК
|Качер Мирослав
|2