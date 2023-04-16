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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Слован Братислава
0:0
Первый тайм: 25'
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:0
20' Не забитый пенальти
Фашко Михал

Ход матча

20'
0:0
Фашко Михал
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
10.40
6.40
9.40
Все Коэффициенты
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
36
Ловат
Лукас
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
21
Змрхаль
Яромир
7
Вайсс
Владимир
10
Чакветадзе
Георгий
77
Чаврич
Александр
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
4
Горосито
Николас
41
Lubomir
Willweber
10
Branislav
Luptak
28
Пишоя
Марьян
20
Балич
Андрия
23
Фашко
Михал
44
Загуменски
Тимотей
9
Франко
Матей
17
Полиевка
Роберт
Слован Братислава
4-2-3-1
Дукла Банска-Бистрица
3-1-4-2

История личных встреч

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:2
К
1:2
С
0:1
К
1:3
К
3:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 1 0.2
Грин Эндри 1 0.2
Вернон де Марко 1 0.2
Абубакари Малик 1 0.2
Медведев Юрий II 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балич Андрия 3 0.6
Полиевка Роберт 2 0.4
Рымаренко Мартин 1 0.2
Депетрис Давид 1 0.2
Горосито Николас 1 0.2
Фашко Михал 1 0.2
Славик Адриан 1 0.2
Франко Матей 1 0.2
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Jakub Uhrincat 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловат Лукас 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Чаврич Александр 1 0
Вернон де Марко 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 2 0
Branislav Luptak 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Загуменски Тимотей 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Франко Матей 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
5
Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
2
50%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Жилина - Слован Братислава 4:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 4 0 1 10 - 6 60
2.
Слован Братислава
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 55
3.
Спартак Трнава
 5 1 2 2 8 - 7 45
4.
Жилина
 5 2 1 2 10 - 9 38
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 5 2 1 2 11 - 10 38
6.
Железярне Подбрезова
 5 1 0 4 7 - 15 38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 51
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 3 2 0 1 7 - 4 37
4.
ДАК
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жилина
 2 1 1 0 7 - 5 4
6.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 1 0 1 4 - 4 51
2.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
3.
Жилина
 3 1 0 2 3 - 4 34
4.
Слован Братислава
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 2 0 1 1 4 - 6 1
6.
Спартак Трнава
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 3 (1)
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Железярне Подбрезова Simon Fasko 1 1
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 2
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
ДАК Качер Мирослав 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Фашко Михал пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
10.40
6.40
9.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Слован Братислава 0:0 Дукла Банска-Бистрица онлайн

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