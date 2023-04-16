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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Слован Братислава
4:0
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Фашко Михал
1:0
35' Гол
Канкава Джаба
36' Желтая карточка
Балич Андрия
45' Желтая карточка
Чаврич Александр
2:0
56' Гол
Чаврич Александр
3:0
59' Гол
Вайсс Владимир
4:0
73' Гол
Чакветадзе Георгий
89' Желтая карточка
Ловат Лукас
89' Желтая карточка
Горосито Николас
90'+3
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
36
Ловат
Лукас
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
21
Змрхаль
Яромир
7
Вайсс
Владимир
10
Чакветадзе
Георгий
77
Чаврич
Александр
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
4
Горосито
Николас
41
Lubomir
Willweber
10
Branislav
Luptak
28
Пишоя
Марьян
20
Балич
Андрия
23
Фашко
Михал
44
Загуменски
Тимотей
9
Франко
Матей
17
Полиевка
Роберт
Слован Братислава
4-2-3-1
Дукла Банска-Бистрица
3-1-4-2

История личных встреч

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:2
К
1:2
С
0:1
К
1:3
К
3:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 2 0.4
Канкава Джаба 1 0.2
Вайсс Владимир 1 0.2
Грин Эндри 1 0.2
Вернон де Марко 1 0.2
Чакветадзе Георгий 1 0.2
Абубакари Малик 1 0.2
Змрхаль Яромир 0 0
Медведев Юрий II 0 0
Ловат Лукас 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балич Андрия 3 0.6
Полиевка Роберт 2 0.4
Рымаренко Мартин 1 0.2
Депетрис Давид 1 0.2
Горосито Николас 1 0.2
Фашко Михал 1 0.2
Славик Адриан 1 0.2
Франко Матей 1 0.2
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Jakub Uhrincat 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловат Лукас 3 0
Чаврич Александр 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Вернон де Марко 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 3 0
Branislav Luptak 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Загуменски Тимотей 1 0
Балич Андрия 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Франко Матей 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
5
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
33%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Жилина - Слован Братислава 4:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
6:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 4 0 1 10 - 6 60
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 3 57
3.
Спартак Трнава
 5 1 2 2 8 - 7 45
4.
Жилина
 5 2 1 2 10 - 9 38
5.
Железярне Подбрезова
 5 1 0 4 7 - 15 38
6.
Дукла Банска-Бистрица
 5 2 0 3 11 - 14 37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 2 0 1 6 - 2 53
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 0 1 7 - 4 37
4.
ДАК
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жилина
 2 1 1 0 7 - 5 4
6.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 1 0 1 4 - 4 51
2.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
3.
Жилина
 3 1 0 2 3 - 4 34
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Спартак Трнава
 3 0 1 2 2 - 6 1
6.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 0 2 4 - 10 0
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  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 3 (1)
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 3
Слован Братислава Ловат Лукас 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Железярне Подбрезова Simon Fasko 1 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
Весь список
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