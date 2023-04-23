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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Спартак Трнава
1:1
Конец матча
ДАК
0'
45' Желтая карточка
Рисванис Спирос
1:0
45' Гол
Тайво Абдулрахман
45' Желтая карточка
Вантруба Мартин
45' Желтая карточка
Пинту Алекс
1:1
59' Гол
Андзуана Иоан
74' Желтая карточка
Тайво Абдулрахман
88' Желтая карточка
Качер Мирослав
90'+4
72
Вантруба
Мартин
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
33
Твардзик
Филип
19
Чурма
Матей
15
Прохазка
Роман
88
Саввидис
Кириакос
28
Буката
Мартин
23
Даниэл
Эрик
12
Тайво
Абдулрахман
97
Офори
Келвин
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
13
Кальмар
Жолт
28
Блэкмэн
Сезар
45
Крстович
Никола
27
Ammar
Ramadan
Спартак Трнава
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
ДАК

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

36 матчей

47.2%
13.9%
38.9%
17 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СГА
3:1
С
1:0
С
3:1
СГА
1:0
СГА
1:1
С
1:1
С
0:3
СГА
2:0
СГА
3:2
С
0:2
С
2:1
СГА
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.84

Среднее время на гол

54
106

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

0.95
0.88

Среднее время на гол

95
102

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.28
0.86

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

70
104

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 4 0.67
Прохазка Роман 2 0.33
Стефаник Самуэль 1 0.17
Паур Якуб 1 0.17
Офори Келвин 1 0.17
Твардзик Филип 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 0.5
Димун Милан 2 0.33
Кальмар Жолт 1 0.17
Качер Мирослав 1 0.17
Андзуана Иоан 1 0.17
Гаврич Желько 1 0.17
Санто Регё 1 0.17
Ammar Ramadan 1 0.17
Блэкмэн Сезар 0 0
Пинту Алекс 0 0
Небыла Себастьян 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайво Абдулрахман 3 0
Прохазка Роман 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Вантруба Мартин 1 0
Azeez Oseni 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Качер Мирослав 3 0
Рисванис Спирос 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Пинту Алекс 2 0
Мендес Алехандро 1 0
Димун Милан 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ДАК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
6
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 Комарно - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3
ДАК
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
ДАК

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 6 4 1 1 11 - 7 61
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 12 - 5 60
3.
Спартак Трнава
 6 1 3 2 9 - 8 46
4.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 0 3 13 - 15 40
5.
Жилина
 6 2 1 3 12 - 13 38
6.
Железярне Подбрезова
 6 1 0 5 8 - 17 38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 2 0 1 6 - 2 53
2.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 7 - 2 45
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 0 1 7 - 4 37
4.
ДАК
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жилина
 3 1 1 1 9 - 9 4
6.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 5 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 5 52
2.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
3.
Жилина
 3 1 0 2 3 - 4 34
4.
Слован Братислава
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 0 2 6 - 11 3
6.
Спартак Трнава
 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Слован Братислава Чаврич Александр 4
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 4
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 3 (1)
Жилина Ямбор Тимотей 3 (1)
Дукла Банска-Бистрица Депетрис Давид 3
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 3
ДАК Качер Мирослав 3
Слован Братислава Ловат Лукас 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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