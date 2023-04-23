Тур: 6. Стадион: Антон Малатинский.
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаРисванис Спирос
1:0
45' ГолТайво Абдулрахман
45' Желтая карточкаВантруба Мартин
45' Желтая карточкаПинту Алекс
1:1
59' ГолАндзуана Иоан
74' Желтая карточкаТайво Абдулрахман
88' Желтая карточкаКачер Мирослав
90'+4
Ход матча
45'
45'
45'
45'
59'
1:1
88'
19
Чурма
Матей
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
78
Пинту
Алекс
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Нападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Azeez Oseni
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Спартак Трнава
ДАК
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
36 матчей
47.2%
13.9%
38.9%
17 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.65
0.84
Среднее время на гол
54
106
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
0.95
0.88
Среднее время на гол
95
102
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
1.28
0.86
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
70
104
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|4
|0.67
|Прохазка Роман
|2
|0.33
|Стефаник Самуэль
|1
|0.17
|Паур Якуб
|1
|0.17
|Офори Келвин
|1
|0.17
|Твардзик Филип
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3
|0.5
|Димун Милан
|2
|0.33
|Кальмар Жолт
|1
|0.17
|Качер Мирослав
|1
|0.17
|Андзуана Иоан
|1
|0.17
|Гаврич Желько
|1
|0.17
|Санто Регё
|1
|0.17
|Ammar Ramadan
|1
|0.17
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Небыла Себастьян
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайво Абдулрахман
|3
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Вантруба Мартин
|1
|0
|Azeez Oseni
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Качер Мирослав
|3
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Пинту Алекс
|2
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ДАК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
2
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
6
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 Комарно - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3
ДАК
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
ДАК
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
33
15
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|61
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|60
|3.
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|46
|4.
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|40
|5.
|6
|2
|1
|3
|12 - 13
|38
|6.
|6
|1
|0
|5
|8 - 17
|38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|53
|2.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|45
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|37
|4.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|52
|2.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|35
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|34
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|6.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|4
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|3 (1)
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Депетрис Давид
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|3
|ДАК
|Качер Мирослав
|3
|Слован Братислава
|Ловат Лукас
|3
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3