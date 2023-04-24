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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Гиресунспор
2:4
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
16' Гол
Янузай Аднан
0:2
25' Гол
Фигейредо Жоау
0:3
35' Гол
Янузай Аднан
37' Желтая карточка
Ие Эдгар
0:4
45' Гол
Фигейредо Жоау
62' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
62' Желтая карточка
Robert Mejia
1:4
63' Гол
Сайнс Борха
73' Желтая карточка
Давас Доган
79' Желтая карточка
Шенгезер Мухаммед
2:4
90' Гол
Сайнс Борха
90'+12

Ход матча

16'
0:1
Янузай Аднан
25'
0:2
Фигейредо Жоау
(Шиш Патрик)
35'
0:3
Янузай Аднан
(Алексич Даниел)
37'
 
Ие Эдгар
45'
0:4
Фигейредо Жоау
(Янузай Аднан)
46'
Генч Фарук Джан
Улудаг Алпер
 
46'
Давас Доган
Кювас Брандлей
 
46'
Каплан Ферхат
Onurcan Piri
 
57'
Акпынар Мурат
Кампусано Хорман
 
62'
 
Тюрюдж Дениз
62'
Robert Mejia
 
63'
Сайнс Борха
1:4
64'
 
Челик Батухан
Шиш Патрик
73'
Давас Доган
 
79'
 
Шенгезер Мухаммед
88'
Kadir Seven
Саглам Геркем
 
90'
Сайнс Борха
(Hayrullah Bilazer)
2:4
90'
 
Ayberk Kaygisiz
Озбайракли Шенер

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 423 Количество передач 409
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Onurcan
Piri
77
Hayrullah
Bilazer
23
Саглам
Геркем
21
Ариас
Рамон
6
Улудаг
Алпер
30
Кампусано
Хорман
14
Robert
Mejia
11
Кювас
Брандлей
7
Сайнс
Борха
10
Кампуш
Сержинью
9
Баич
Риад
16
Шенгезер
Мухаммед
2
Озбайракли
Шенер
51
Ие
Эдгар
5
Дуарте
Леонардо
88
Эркин
Джанер
19
Озджан
Беркай
8
Алексич
Даниел
18
Шиш
Патрик
23
Тюрюдж
Дениз
11
Янузай
Аднан
25
Фигейредо
Жоау
Гиресунспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

История личных встреч

Гиресунспор
Истанбул Башакшехир

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
3:1
К
2:1
К
3:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 10 (2) 0.34
Сайнс Борха 8 0.28
Кампуш Сержинью 2 0.07
Кампусано Хорман 2 0.07
Кювас Брандлей 1 (1) 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Давас Доган 1 0.03
Савичевич Вукан 1 0.03
Robert Mejia 1 0.03
Беришбек Рахметулла 1 0.03
Саглам Геркем 1 (1) 0.03
Hayrullah Bilazer 0 0
Mert Kurt 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 7 0.24
Гюрлер Сердар 6 0.21
Тюрюдж Дениз 6 (4) 0.21
Ндайишимийе Юссуф 4 0.14
Шиш Патрик 3 0.1
Озджан Беркай 3 0.1
Янузай Аднан 2 0.07
Траоре Бертран 2 0.07
Кени Филипп 2 0.07
Шуиар Мунир 1 0.03
Шахинер Омер Али 1 0.03
Окака Стефано 1 0.03
Шадли Насер 1 0.03
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариас Рамон 9 0
Alexis Perez 7 1
Улудаг Алпер 8 0
Сайнс Борха 8 0
Кампуш Сержинью 6 1
Hayrullah Bilazer 6 0
Савичевич Вукан 5 0
Robert Mejia 5 0
Кампусано Хорман 5 0
Акпынар Мурат 4 0
Саглам Геркем 3 0
Каплан Ферхат 2 0
Кювас Брандлей 2 0
Генч Фарук Джан 2 0
Траоре Хамиду 1 0
Onurcan Piri 1 0
Баич Риад 1 0
Давас Доган 1 0
Беришбек Рахметулла 1 0
Sergen Picinciol 1 0
Сенгор Фостин 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 8 1
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Тюрюдж Дениз 6 0
Шахинер Омер Али 4 1
Тоуба Ахмед 4 1
Алексич Даниел 5 0
Окака Стефано 3 1
Билья Лукас 4 0
Гюрлер Сердар 3 0
Дуарте Леонардо 3 0
Кайсара Жуниор 2 0
Лима Лукас 2 0
Фигейредо Жоау 2 0
Шенгезер Мухаммед 2 0
Янузай Аднан 0 1
Эркин Джанер 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Ие Эдгар 1 0
Шиш Патрик 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Карзев Эден 1 0
Кени Филипп 1 0

Результаты матчей

Гиресунспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Истанбул Башакшехир
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

10
8
Гиресунспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
12

Волевые поражения

9
20
Гиресунспор
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Истанбул Башакшехир
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

26
17

Волевые поражения

19
28

Голы по времени матча

Забито

17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
7
41%
6
29%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
4%
1
6%
1-15
6
25%
3
19%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
21%
5
31%
76-90

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
23%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
5
38%
4
18%
76-90

Пропущено

30
14
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
2
7%
2
14%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
23%
2
14%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
7
23%
6
43%
76-90

Забито

30
43
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 17
8 Не забивали 9
2
7%
2
5%
1-15
5
17%
7
16%
16-30
3
10%
10
23%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
12
40%
10
23%
76-90

Пропущено

54
30
25 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 18
3
6%
3
10%
1-15
9
17%
3
10%
16-30
13
24%
4
13%
31-45
8
15%
6
20%
46-60
9
17%
3
10%
61-75
12
22%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Гиресунспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2
Ордуспор 1967 - Гиресунспор 1:4 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Гиресунспор - Кайсериспор 1:2 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Гиресунспор - Галатасарай 0:4 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Трабзонспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1

Результаты матчей

Гиресунспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
8 раз 28%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Гиресунспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
8
6
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
19
10
8
21
1.5
14
15
1
28
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 30 23 4 3 70 - 23 73
2.
Фенербахче
 1:0 29 21 3 5 76 - 33 66
3.
Бешикташ
 29 17 8 4 66 - 28 59
4.
Адана Демирспор
 29 15 9 5 62 - 33 54
5.
Истанбул Башакшехир
 29 14 6 9 47 - 32 48
6.
Кайсериспор
 29 13 3 13 58 - 51 42
7.
Трабзонспор
 28 12 6 10 49 - 42 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 28 9 11 8 69 - 54 38
9.
Коньяспор
 28 8 12 8 38 - 33 36
10.
Сивасспор
 2:0 29 9 7 13 41 - 41 34
11.
Анкарагюджю
 29 10 4 15 40 - 43 34
12.
Антальяспор
 0:2 29 9 6 14 39 - 47 33
13.
Аланьяспор
 29 8 8 13 48 - 55 32
14.
Касымпаша
 29 8 6 15 37 - 51 30
15.
Истанбулспор
 0:1 29 8 4 17 39 - 56 28
16.
Гиресунспор
 29 6 9 14 42 - 54 27
17.
Газиантеп
 25 6 7 12 31 - 84 25
18.
Хатайспор
 23 6 5 12 19 - 95 23
19.
Умраниеспор
 28 4 8 16 38 - 54 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Фенербахче
 1:0 15 11 1 3 40 - 20 34
3.
Адана Демирспор
 14 10 4 0 39 - 10 34
4.
Бешикташ
 14 10 3 1 41 - 11 33
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 27 - 15 28
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 0:2 15 7 2 6 26 - 23 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 16 6 3 7 26 - 28 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Анкарагюджю
 14 6 2 6 21 - 21 20
13.
Сивасспор
 2:0 14 4 6 4 19 - 15 18
14.
Коньяспор
 15 4 6 5 13 - 14 18
15.
Хатайспор
 11 4 4 3 12 - 40 16
16.
Гиресунспор
 14 4 3 7 23 - 24 15
17.
Истанбулспор
 0:1 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 13 3 4 6 17 - 49 13
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 1:0 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Бешикташ
 15 7 5 3 25 - 17 26
4.
Истанбул Башакшехир
 15 5 5 5 20 - 17 20
5.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
6.
Кайсериспор
 15 6 1 8 24 - 34 19
7.
Коньяспор
 13 4 6 3 25 - 19 18
8.
Фатих Карагюмрюк
 14 4 6 4 36 - 27 18
9.
Сивасспор
 2:0 15 5 1 9 22 - 26 16
10.
Анкарагюджю
 15 4 2 9 19 - 22 14
11.
Умраниеспор
 14 3 4 7 21 - 29 13
12.
Истанбулспор
 0:1 15 4 1 10 20 - 29 13
13.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
14.
Гиресунспор
 15 2 6 7 19 - 30 12
15.
Трабзонспор
 13 3 2 8 22 - 31 11
16.
Антальяспор
 0:2 14 2 4 8 13 - 24 10
17.
Аланьяспор
 15 2 4 9 21 - 34 10
18.
Касымпаша
 13 2 3 8 11 - 23 9
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 18 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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