Тур: 31. Стадион: Гиресун Ататюрк.
2:4
Конец матча
0'
0:1
16' ГолЯнузай Аднан
0:2
25' ГолФигейредо Жоау
0:3
35' ГолЯнузай Аднан
37' Желтая карточкаИе Эдгар
0:4
45' ГолФигейредо Жоау
62' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
62' Желтая карточкаRobert Mejia
1:4
63' ГолСайнс Борха
73' Желтая карточкаДавас Доган
79' Желтая карточкаШенгезер Мухаммед
2:4
90' ГолСайнс Борха
90'+12
Ход матча
16'
0:1
25'
0:2
35'
0:3
37'
45'
0:4
62'
62'
63'
1:4
73'
90'
2:4
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 409
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ариас
Рамон
14
Robert
Mejia
51
Ие
Эдгар
88
Эркин
Джанер
18
Шиш
Патрик
23
Тюрюдж
Дениз
11
Янузай
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ариас РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Robert MejiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давас ДоганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
88 Sahin Dik
-
75 Mert Kurt
-
50 Kadir Seven
-
Главный тренер: Hakan Keles
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
51 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шиш ПатрикПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
60 Лима ЛукасНападающий
-
-
-
-
35 Onur Inan
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Гиресунспор
Истанбул Башакшехир
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|10 (2)
|0.34
|Сайнс Борха
|8
|0.28
|Кампуш Сержинью
|2
|0.07
|Кампусано Хорман
|2
|0.07
|Кювас Брандлей
|1 (1)
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Давас Доган
|1
|0.03
|Савичевич Вукан
|1
|0.03
|Robert Mejia
|1
|0.03
|Беришбек Рахметулла
|1
|0.03
|Саглам Геркем
|1 (1)
|0.03
|Hayrullah Bilazer
|0
|0
|Mert Kurt
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|7
|0.24
|Гюрлер Сердар
|6
|0.21
|Тюрюдж Дениз
|6 (4)
|0.21
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.14
|Шиш Патрик
|3
|0.1
|Озджан Беркай
|3
|0.1
|Янузай Аднан
|2
|0.07
|Траоре Бертран
|2
|0.07
|Кени Филипп
|2
|0.07
|Шуиар Мунир
|1
|0.03
|Шахинер Омер Али
|1
|0.03
|Окака Стефано
|1
|0.03
|Шадли Насер
|1
|0.03
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариас Рамон
|9
|0
|Alexis Perez
|7
|1
|Улудаг Алпер
|8
|0
|Сайнс Борха
|8
|0
|Кампуш Сержинью
|6
|1
|Hayrullah Bilazer
|6
|0
|Савичевич Вукан
|5
|0
|Robert Mejia
|5
|0
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Акпынар Мурат
|4
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Каплан Ферхат
|2
|0
|Кювас Брандлей
|2
|0
|Генч Фарук Джан
|2
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Onurcan Piri
|1
|0
|Баич Риад
|1
|0
|Давас Доган
|1
|0
|Беришбек Рахметулла
|1
|0
|Sergen Picinciol
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|8
|1
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Шахинер Омер Али
|4
|1
|Тоуба Ахмед
|4
|1
|Алексич Даниел
|5
|0
|Окака Стефано
|3
|1
|Билья Лукас
|4
|0
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|Дуарте Леонардо
|3
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|0
|Шенгезер Мухаммед
|2
|0
|Янузай Аднан
|0
|1
|Эркин Джанер
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Гиресунспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Истанбул Башакшехир
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
8
Гиресунспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
9
20
Гиресунспор
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Истанбул Башакшехир
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
26
17
Волевые поражения
19
28
Голы по времени матча
Забито
17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
7
41%
6
29%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
4%
1
6%
1-15
6
25%
3
19%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
21%
5
31%
76-90
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
23%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
5
38%
4
18%
76-90
Пропущено
30
14
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
2
7%
2
14%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
23%
2
14%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
7
23%
6
43%
76-90
Забито
30
43
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 17
8 Не забивали 9
2
7%
2
5%
1-15
5
17%
7
16%
16-30
3
10%
10
23%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
12
40%
10
23%
76-90
Пропущено
54
30
25 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 18
3
6%
3
10%
1-15
9
17%
3
10%
16-30
13
24%
4
13%
31-45
8
15%
6
20%
46-60
9
17%
3
10%
61-75
12
22%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Гиресунспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2
Ордуспор 1967 - Гиресунспор 1:4 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Гиресунспор - Кайсериспор 1:2 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Гиресунспор - Галатасарай 0:4 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Гиресунспор - Умраниеспор 0:1 Трабзонспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Хатайспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Караджабей 0:5 Бешикташ - Гиресунспор 5:3 Кайсериспор - Гиресунспор 5:3 Фенербахче - Гиресунспор 1:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Умраниеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 3:1
Результаты матчей
Гиресунспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
8 раз 28%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Гиресунспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
68
86
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
213
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1910
821
1415
128
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|23
|4
|3
|70 - 23
|73
|2.
|1:0
|29
|21
|3
|5
|76 - 33
|66
|3.
|29
|17
|8
|4
|66 - 28
|59
|4.
|29
|15
|9
|5
|62 - 33
|54
|5.
|29
|14
|6
|9
|47 - 32
|48
|6.
|29
|13
|3
|13
|58 - 51
|42
|7.
|28
|12
|6
|10
|49 - 42
|42
|8.
|28
|9
|11
|8
|69 - 54
|38
|9.
|28
|8
|12
|8
|38 - 33
|36
|10.
|2:0
|29
|9
|7
|13
|41 - 41
|34
|11.
|29
|10
|4
|15
|40 - 43
|34
|12.
|0:2
|29
|9
|6
|14
|39 - 47
|33
|13.
|29
|8
|8
|13
|48 - 55
|32
|14.
|29
|8
|6
|15
|37 - 51
|30
|15.
|0:1
|29
|8
|4
|17
|39 - 56
|28
|16.
|29
|6
|9
|14
|42 - 54
|27
|17.
|25
|6
|7
|12
|31 - 84
|25
|18.
|23
|6
|5
|12
|19 - 95
|23
|19.
|28
|4
|8
|16
|38 - 54
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 15
|38
|2.
|1:0
|15
|11
|1
|3
|40 - 20
|34
|3.
|14
|10
|4
|0
|39 - 10
|34
|4.
|14
|10
|3
|1
|41 - 11
|33
|5.
|15
|9
|4
|2
|27 - 11
|31
|6.
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|7.
|14
|7
|2
|5
|34 - 17
|23
|8.
|0:2
|15
|7
|2
|6
|26 - 23
|23
|9.
|14
|6
|4
|4
|27 - 21
|22
|10.
|16
|6
|3
|7
|26 - 28
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|33 - 27
|20
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|13.
|2:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|13 - 14
|18
|15.
|11
|4
|4
|3
|12 - 40
|16
|16.
|14
|4
|3
|7
|23 - 24
|15
|17.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|19 - 27
|15
|18.
|13
|3
|4
|6
|17 - 49
|13
|19.
|14
|1
|4
|9
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|2.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|36 - 13
|32
|3.
|15
|7
|5
|3
|25 - 17
|26
|4.
|15
|5
|5
|5
|20 - 17
|20
|5.
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|15
|6
|1
|8
|24 - 34
|19
|7.
|13
|4
|6
|3
|25 - 19
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|36 - 27
|18
|9.
|2:0
|15
|5
|1
|9
|22 - 26
|16
|10.
|15
|4
|2
|9
|19 - 22
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|21 - 29
|13
|12.
|0:1
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|14 - 35
|12
|14.
|15
|2
|6
|7
|19 - 30
|12
|15.
|13
|3
|2
|8
|22 - 31
|11
|16.
|0:2
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|17.
|15
|2
|4
|9
|21 - 34
|10
|18.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|19.
|12
|2
|1
|9
|7 - 55
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|18 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (7)
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 8