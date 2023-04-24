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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
0:0
Первый тайм: 6'
Хонка
0'
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
Хонка
3.35
3.23
3.05
Все Коэффициенты
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
8
Сийра
Тууре
18
Магута
Райан
11
Роджерсон
Логан
23
Или-Хиетанен
Кристиан
17
Лайне
Янне-Пекка
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
17
Lauri
Laine
88
Коскинен
Отсо
15
Арко-Менса
Эдмунд
Хака
Хонка

История личных встреч

Хака
Хонка

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

29 матчей

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.8%
20.7%
34.5%
13 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

В
1:1
В
2:1
В
3:2
В
0:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:2
В
1:1
И
2:2
И
1:0
И
0:4
К
2:1
Р
3:2
В
1:0
В
2:2
В
2:1
ТМС
1:0
В
0:4
В
1:1
В
2:2
КЛ
4:2
В
2:0
В
4:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
1:0
К
0:1
В
7:0

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.27
1.21

Среднее время на гол

71
74

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

2.21
1.27

Среднее время на гол

40
71

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.72
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сийра Тууре 1 0.5
Магута Райан 1 0.5
Fallou Ndiaye 1 0.5
Лайне Янне-Пекка 0 0
Лескано Хуан 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коскинен Отсо 1 0.33
Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сийра Тууре 1 0
Лайне Янне-Пекка 1 0
Fallou Ndiaye 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аалто Хенри 1 0
Янсен Кевин 1 0
Florian Krebs2 1 0
Алегрия Хуан 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хонка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4
КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2
Хонка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0
Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1

Результаты матчей

Хака
Хонка

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хака
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Оулу
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
СЯК Сейнайоки
 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Хонка
 0:0 4 1 2 1 1 - 2 5
6.
Ильвес
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
КуПС
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Хака
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 4 - 6 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
КуПС
 3 1 0 2 2 - 3 3
6.
Хака
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Хонка
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Хонка
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
4.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хака
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 4
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
Оулу Карялайнен Расмус 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 2
Лахти Джалу Бубакар 2
ХИК Оллила Туомас 2
Оулу Балисо Янга 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Хака.
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Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
Хонка
3.35
3.23
3.05
Все Коэффициенты
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