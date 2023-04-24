Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Lauri
Laine
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Магута РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Lauri LaineНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Dario Naamo
-
32 Mateo Ortiz
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Хака
Хонка
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.9%
28.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
29 матчей
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.8%
20.7%
34.5%
13 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.21
Среднее время на гол
71
74
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
2.21
1.27
Среднее время на гол
40
71
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.72
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сийра Тууре
|1
|0.5
|Магута Райан
|1
|0.5
|Fallou Ndiaye
|1
|0.5
|Лайне Янне-Пекка
|0
|0
|Лескано Хуан
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коскинен Отсо
|1
|0.33
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сийра Тууре
|1
|0
|Лайне Янне-Пекка
|1
|0
|Fallou Ndiaye
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аалто Хенри
|1
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Florian Krebs2
|1
|0
|Алегрия Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хонка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4
КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2
Хонка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0
Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1
Результаты матчей
Хака
Хонка
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хака
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|6.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|4
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|Оулу
|Карялайнен Расмус
|1 (1)
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|2
|Лахти
|Джалу Бубакар
|2
|ХИК
|Оллила Туомас
|2
|Оулу
|Балисо Янга
|2