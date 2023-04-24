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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 4215
Радомьяк Радом
1:1
Конец матча
Лех
0'
1:0
9' Гол
Роча Леонардо
28' Желтая карточка
Донис Христос
34' Желтая карточка
Роча Леонардо
38' Желтая карточка
Червински Алан
61' Желтая карточка
Дагерстол Филип
63' Желтая карточка
Машаду Луиш
1:1
84' Гол
Собех Артур
89' Желтая карточка
Дуглас Барри
90'+3
1
Gabriel
Kobylak
14
Damian
Jakubik
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
10
Roberto
Alves
7
Семеду
Лисандру
70
Кастаньеда
Франк
20
Машаду
Луиш
17
Роча
Леонардо
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
25
Дагерстол
Филип
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
21
Скораш
Михал
7
Соуза
Афонсу
23
Вельде
Кристоффер
90
Собех
Артур
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Лех

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 5 (1) 0.17
Мауридес Жуниор 4 0.14
Roberto Alves 3 0.1
Нашименту Филипе 3 (3) 0.1
Машаду Луиш 3 0.1
Абрамович Давид 3 0.1
Mateusz Grzybek 2 0.07
Бранко Рафаэл 2 0.07
Семеду Лисандру 1 0.03
Michal Feliks 1 0.03
Майк Сестор 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.38
Скораш Михал 8 0.28
Соуза Афонсу 4 0.14
Вельде Кристоффер 4 0.14
Мархвиньски Филип 2 0.07
Шимчак Филип 2 0.07
Квеквескири Ника 2 0.07
Амарал Жоау 2 0.07
Собех Артур 2 0.07
Муравски Радослав 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Цитаишвили Георгий 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Червински Алан 0 0
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Дагерстол Филип 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаду Луиш 12 0
Бранко Рафаэл 9 1
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 5 1
Pedro Justiniano 4 1
Абрамович Давид 5 0
Roberto Alves 4 0
Мауридес Жуниор 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Леандро 2 0
Mateusz Grzybek 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Роча Леонардо 2 0
Кайарга Берто 2 0
Донис Христос 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 7 0
Вельде Кристоффер 6 0
Муравски Радослав 4 1
Карлстрём Йеспер 5 0
Скораш Михал 5 0
Дуглас Барри 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Червински Алан 4 0
Перейра Жоэл III 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Милич Антонио 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Шатка Любомир 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Радомьяк Радом
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Лех
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
10
Радомьяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

13
17
Радомьяк Радом
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Лех
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
55% (16)
10% (3)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

19
27

Голы по времени матча

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 16
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
21%
4
19%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
4
29%
5
24%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
4
29%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
3
21%
6
30%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Забито

28
41
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
13 Не забивали 5
4
14%
3
7%
1-15
5
18%
6
15%
16-30
2
7%
7
17%
31-45
6
21%
5
12%
46-60
4
14%
9
22%
61-75
7
25%
11
27%
76-90

Пропущено

34
28
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
2
6%
5
18%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
8
24%
5
18%
31-45
5
15%
5
18%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
8
24%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2
Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3
Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0
Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2

Результаты матчей

Радомьяк Радом
Лех

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Радомьяк Радом
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
5
9
1
14
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
7
8
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
12
17
3
26
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 29 21 5 3 56 - 19 68
2.
Легия
 29 16 9 4 46 - 32 57
3.
Погонь Щецин
 29 14 8 7 47 - 41 50
4.
Лех
 29 13 10 6 41 - 28 49
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Пяст
 29 12 6 11 33 - 29 42
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Видзев Лодзь
 29 10 8 11 34 - 36 38
9.
Висла Плоцк
 29 10 6 13 39 - 40 36
10.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
11.
Гурник Забже
 29 9 8 12 37 - 40 35
12.
Сталь Мелец
 29 9 8 12 33 - 37 35
13.
Радомьяк Радом
 29 9 8 12 28 - 34 35
14.
Корона Кельце
 29 9 8 12 33 - 41 35
15.
Заглембе Любин
 29 8 8 13 26 - 42 32
16.
Шлёнск
 29 7 10 12 26 - 40 31
17.
Лехия Гданьск
 29 7 5 17 26 - 46 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
6.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
7.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
8.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Сталь Мелец
 14 4 6 4 15 - 13 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Гурник Забже
 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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