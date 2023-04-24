Тур: 29. Стадион: МОСИР. Зрители: 4215
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолРоча Леонардо
28' Желтая карточкаДонис Христос
34' Желтая карточкаРоча Леонардо
38' Желтая карточкаЧервински Алан
61' Желтая карточкаДагерстол Филип
63' Желтая карточкаМашаду Луиш
1:1
84' ГолСобех Артур
89' Желтая карточкаДуглас Барри
90'+3
Ход матча
9'
1:0
28'
34'
38'
61'
63'
84'
1:1
89'
92
Майк
Сестор
20
Машаду
Луиш
21
Скораш
Михал
90
Собех
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Радомьяк Радом
Лех
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|5 (1)
|0.17
|Мауридес Жуниор
|4
|0.14
|Roberto Alves
|3
|0.1
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.1
|Машаду Луиш
|3
|0.1
|Абрамович Давид
|3
|0.1
|Mateusz Grzybek
|2
|0.07
|Бранко Рафаэл
|2
|0.07
|Семеду Лисандру
|1
|0.03
|Michal Feliks
|1
|0.03
|Майк Сестор
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.38
|Скораш Михал
|8
|0.28
|Соуза Афонсу
|4
|0.14
|Вельде Кристоффер
|4
|0.14
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|Шимчак Филип
|2
|0.07
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Амарал Жоау
|2
|0.07
|Собех Артур
|2
|0.07
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|12
|0
|Бранко Рафаэл
|9
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Pedro Justiniano
|4
|1
|Абрамович Давид
|5
|0
|Roberto Alves
|4
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Кайарга Берто
|2
|0
|Донис Христос
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Скораш Михал
|5
|0
|Дуглас Барри
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Червински Алан
|4
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Радомьяк Радом
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Лех
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
10
Радомьяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
13
17
Радомьяк Радом
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Лех
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
55% (16)
10% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
19
27
Голы по времени матча
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 16
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
21%
4
19%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
4
29%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
3
21%
6
30%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Забито
28
41
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 12
13 Не забивали 5
4
14%
3
7%
1-15
5
18%
6
15%
16-30
2
7%
7
17%
31-45
6
21%
5
12%
46-60
4
14%
9
22%
61-75
7
25%
11
27%
76-90
Пропущено
34
28
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
2
6%
5
18%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
8
24%
5
18%
31-45
5
15%
5
18%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
8
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2
Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3
Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0
Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2
Результаты матчей
Радомьяк Радом
Лех
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Радомьяк Радом
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
113
411
59
114
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
132
410
78
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
245
821
1217
326
326
128
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9