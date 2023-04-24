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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Антальяспор
0:2
Первый тайм: 45+'
Сивасспор
0'
0:1
4' Гол
Ятабаре Мустафа
0:2
21' Пенальти
Градель Макс-Ален
28' Желтая карточка
Ятабаре Мустафа

Ход матча

4'
0:1
Ятабаре Мустафа
(Сайс Самуэль)
21'
0:2
Градель Макс-Ален
28'
 
Ятабаре Мустафа

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Сивасспор
8.50
7.70
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
5
Узунхан
Эмреджан
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
8
Фернандо
Мартинс
18
Ндао
Алассан
20
Ларссон
Сэм
70
Синик
Догукан
9
Райт
Хаджи
35
Вурал
Али
Шашал
2
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
6
Гутас
Димитрис
14
Камара
Самба
37
Арслан
Хакан
15
Харисис
Харилаос
17
Ешильюрт
Эрдоган
24
Сайс
Самуэль
7
Градель
Макс-Ален
9
Ятабаре
Мустафа
Антальяспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Сивасспор

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
2:4
К
0:1
С
0:0
С
1:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
1:4
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:3
С
2:1
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.62
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

79
65

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.36
1.21

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

66
74

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 15 (2) 0.52
Фернандо Мартинс 5 (1) 0.17
Вурал Гюрай 3 0.1
Фреди Гомеш 3 0.1
Адриано Луис 2 0.07
Синик Догукан 2 0.07
Сари Вейсел 2 0.07
Байракдар Гокдениз 2 0.07
Ларссон Сэм 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Балчи Бюньямин 0 0
Озмерт Хакан 0 0
Айдогду Сонер 0 0
Люиндама Кристиан 0 0
Гача Хуссам 0 0
Сертель Джемали 0 0
Эрдильман Мустафа 0 0
Узунхан Эмреджан 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Градель Макс-Ален 6 (4) 0.21
Ятабаре Мустафа 6 0.21
Саба Диа 5 (1) 0.17
Сайс Самуэль 4 (2) 0.14
Ешильюрт Эрдоган 3 0.1
Кайседо Хорди 2 0.07
Кофи Исаак 2 0.07
Джеймс Леке 2 0.07
Нжи Клинтон Муа 2 0.07
Ульвестад Фредрик 1 0.03
Харисис Харилаос 1 0.03
Арслан Хакан 1 0.03
Османпаша Джанер 1 0.03
Ялчин Робин 1 0.03
Чифтчи Угюр 0 0
Гутас Димитрис 0 0
Окумуш Аладдин 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Мартинс 9 1
Вурал Гюрай 7 0
Фреди Гомеш 5 1
Айдогду Сонер 3 1
Кудряшов Фёдор 4 0
Сари Вейсел 4 0
Ларссон Сэм 4 0
Адриано Луис 2 1
Гача Хуссам 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Топрак Омер 2 0
Синик Догукан 2 0
Сертель Джемали 2 0
Балчи Бюньямин 2 0
Накацзима Шоя 0 1
Мехмеди Адмир 1 0
Гюмюш Синан 1 0
Уйсал Алперен 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Райт Хаджи 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Узунхан Эмреджан 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Градель Макс-Ален 4 1
Ешильюрт Эрдоган 4 1
Чифтчи Угюр 4 1
Ялчин Робин 5 0
Саба Диа 4 0
Ятабаре Мустафа 3 0
Арслан Хакан 3 0
Эрдал Зия 3 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Османпаша Джанер 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Кофи Исаак 2 0
Гутас Димитрис 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Камара Самба 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

5
8
Антальяспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сивасспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
7

Волевые поражения

6
15
Антальяспор
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Сивасспор
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

27
9

Волевые поражения

11
23

Голы по времени матча

Забито

27
17
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
11%
1
6%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
8
30%
30%
4
24%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
8
30%
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
26
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
10%
4
15%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
4
20%
7
27%
31-45
2
10%
6
23%
46-60
4
20%
3
12%
61-75
5
25%
2
8%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
4
31%
5
26%
31-45
5
38%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
5
33%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
8
33%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
1
4%
3
20%
76-90

Забито

40
36
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
8%
1
3%
1-15
4
10%
7
19%
16-30
12
30%
9
25%
31-45
9
23%
6
17%
46-60
2
5%
3
8%
61-75
10
25%
10
28%
76-90

Пропущено

44
41
20 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
3
7%
6
15%
1-15
7
16%
9
22%
16-30
10
23%
9
22%
31-45
10
23%
7
17%
46-60
8
18%
5
12%
61-75
6
14%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0
Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3
Сивасспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0
Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Караджабей 3:0 Кайсериспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2

Результаты матчей

Антальяспор
Сивасспор

Точный счет

0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
4
10
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
21
7
11
17
1.5
10
18
6
22
2.5
4
24
3
25
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 30 23 4 3 70 - 23 73
2.
Фенербахче
 1:0 29 21 3 5 76 - 33 66
3.
Бешикташ
 29 17 8 4 66 - 28 59
4.
Адана Демирспор
 29 15 9 5 62 - 33 54
5.
Истанбул Башакшехир
 29 14 6 9 47 - 32 48
6.
Кайсериспор
 29 13 3 13 58 - 51 42
7.
Трабзонспор
 28 12 6 10 49 - 42 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 28 9 11 8 69 - 54 38
9.
Коньяспор
 28 8 12 8 38 - 33 36
10.
Сивасспор
 2:0 29 9 7 13 41 - 41 34
11.
Анкарагюджю
 29 10 4 15 40 - 43 34
12.
Антальяспор
 0:2 29 9 6 14 39 - 47 33
13.
Аланьяспор
 29 8 8 13 48 - 55 32
14.
Касымпаша
 29 8 6 15 37 - 51 30
15.
Истанбулспор
 0:1 29 8 4 17 39 - 56 28
16.
Гиресунспор
 29 6 9 14 42 - 54 27
17.
Газиантеп
 25 6 7 12 31 - 84 25
18.
Хатайспор
 23 6 5 12 19 - 95 23
19.
Умраниеспор
 28 4 8 16 38 - 54 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Фенербахче
 1:0 15 11 1 3 40 - 20 34
3.
Адана Демирспор
 14 10 4 0 39 - 10 34
4.
Бешикташ
 14 10 3 1 41 - 11 33
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 27 - 15 28
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 0:2 15 7 2 6 26 - 23 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 16 6 3 7 26 - 28 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Анкарагюджю
 14 6 2 6 21 - 21 20
13.
Сивасспор
 2:0 14 4 6 4 19 - 15 18
14.
Коньяспор
 15 4 6 5 13 - 14 18
15.
Хатайспор
 11 4 4 3 12 - 40 16
16.
Гиресунспор
 14 4 3 7 23 - 24 15
17.
Истанбулспор
 0:1 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 13 3 4 6 17 - 49 13
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 1:0 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Бешикташ
 15 7 5 3 25 - 17 26
4.
Истанбул Башакшехир
 15 5 5 5 20 - 17 20
5.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
6.
Кайсериспор
 15 6 1 8 24 - 34 19
7.
Коньяспор
 13 4 6 3 25 - 19 18
8.
Фатих Карагюмрюк
 14 4 6 4 36 - 27 18
9.
Сивасспор
 2:0 15 5 1 9 22 - 26 16
10.
Анкарагюджю
 15 4 2 9 19 - 22 14
11.
Умраниеспор
 14 3 4 7 21 - 29 13
12.
Истанбулспор
 0:1 15 4 1 10 20 - 29 13
13.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
14.
Гиресунспор
 15 2 6 7 19 - 30 12
15.
Трабзонспор
 13 3 2 8 22 - 31 11
16.
Антальяспор
 0:2 14 2 4 8 13 - 24 10
17.
Аланьяспор
 15 2 4 9 21 - 34 10
18.
Касымпаша
 13 2 3 8 11 - 23 9
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 18 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Сивасспор
8.50
7.70
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Антальяспор 0:2 Сивасспор онлайн

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