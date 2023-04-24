Тур: 31. Стадион: Анталья Арена.
0:2
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
4' ГолЯтабаре Мустафа
0:2
21' ПенальтиГрадель Макс-Ален
28' Желтая карточкаЯтабаре Мустафа
Ход матча
4'
0:1
21'
28'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
90
Лейте
Элтон
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
19
Акьоль
Уфук
18
Ндао
Алассан
20
Ларссон
Сэм
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
20 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муса АхмедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Антальяспор
Сивасспор
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
1.07
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Среднее время на гол
79
65
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.36
1.21
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
66
74
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|15 (2)
|0.52
|Фернандо Мартинс
|5 (1)
|0.17
|Вурал Гюрай
|3
|0.1
|Фреди Гомеш
|3
|0.1
|Адриано Луис
|2
|0.07
|Синик Догукан
|2
|0.07
|Сари Вейсел
|2
|0.07
|Байракдар Гокдениз
|2
|0.07
|Ларссон Сэм
|1
|0.03
|Ндао Алассан
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Озмерт Хакан
|0
|0
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Люиндама Кристиан
|0
|0
|Гача Хуссам
|0
|0
|Сертель Джемали
|0
|0
|Эрдильман Мустафа
|0
|0
|Узунхан Эмреджан
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Градель Макс-Ален
|6 (4)
|0.21
|Ятабаре Мустафа
|6
|0.21
|Саба Диа
|5 (1)
|0.17
|Сайс Самуэль
|4 (2)
|0.14
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.1
|Кайседо Хорди
|2
|0.07
|Кофи Исаак
|2
|0.07
|Джеймс Леке
|2
|0.07
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.07
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|1
|0.03
|Арслан Хакан
|1
|0.03
|Османпаша Джанер
|1
|0.03
|Ялчин Робин
|1
|0.03
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Гутас Димитрис
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Мартинс
|9
|1
|Вурал Гюрай
|7
|0
|Фреди Гомеш
|5
|1
|Айдогду Сонер
|3
|1
|Кудряшов Фёдор
|4
|0
|Сари Вейсел
|4
|0
|Ларссон Сэм
|4
|0
|Адриано Луис
|2
|1
|Гача Хуссам
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Балчи Бюньямин
|2
|0
|Накацзима Шоя
|0
|1
|Мехмеди Адмир
|1
|0
|Гюмюш Синан
|1
|0
|Уйсал Алперен
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Райт Хаджи
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Градель Макс-Ален
|4
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|1
|Чифтчи Угюр
|4
|1
|Ялчин Робин
|5
|0
|Саба Диа
|4
|0
|Ятабаре Мустафа
|3
|0
|Арслан Хакан
|3
|0
|Эрдал Зия
|3
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Кофи Исаак
|2
|0
|Гутас Димитрис
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
5
8
Антальяспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сивасспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
7
Волевые поражения
6
15
Антальяспор
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Сивасспор
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
27
9
Волевые поражения
11
23
Голы по времени матча
Забито
27
17
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
11%
1
6%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
8
30%
30%
4
24%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
8
30%
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
10%
4
15%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
4
20%
7
27%
31-45
2
10%
6
23%
46-60
4
20%
3
12%
61-75
5
25%
2
8%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
5
26%
16-30
4
31%
5
26%
31-45
5
38%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
15%
5
26%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
5
33%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
8
33%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
1
4%
3
20%
76-90
Забито
40
36
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
3
8%
1
3%
1-15
4
10%
7
19%
16-30
12
30%
9
25%
31-45
9
23%
6
17%
46-60
2
5%
3
8%
61-75
10
25%
10
28%
76-90
Пропущено
44
41
20 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 22
3
7%
6
15%
1-15
7
16%
9
22%
16-30
10
23%
9
22%
31-45
10
23%
7
17%
46-60
8
18%
5
12%
61-75
6
14%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0
Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Умраниеспор 3:2 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Кайсериспор 0:2 Антальяспор - Гиресунспор 2:2 Хатайспор - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Анкарагюджю 0:2 Антальяспор - Маниса 1:0 Антальяспор - Карагумрук 2:3 Антальяспор - Наполи 2:3
Сивасспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0
Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Караджабей 3:0 Кайсериспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Эрокспор 5:2
Результаты матчей
Антальяспор
Сивасспор
Точный счет
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
77
410
59
212
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
410
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
217
1117
1018
622
424
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|23
|4
|3
|70 - 23
|73
|2.
|1:0
|29
|21
|3
|5
|76 - 33
|66
|3.
|29
|17
|8
|4
|66 - 28
|59
|4.
|29
|15
|9
|5
|62 - 33
|54
|5.
|29
|14
|6
|9
|47 - 32
|48
|6.
|29
|13
|3
|13
|58 - 51
|42
|7.
|28
|12
|6
|10
|49 - 42
|42
|8.
|28
|9
|11
|8
|69 - 54
|38
|9.
|28
|8
|12
|8
|38 - 33
|36
|10.
|2:0
|29
|9
|7
|13
|41 - 41
|34
|11.
|29
|10
|4
|15
|40 - 43
|34
|12.
|0:2
|29
|9
|6
|14
|39 - 47
|33
|13.
|29
|8
|8
|13
|48 - 55
|32
|14.
|29
|8
|6
|15
|37 - 51
|30
|15.
|0:1
|29
|8
|4
|17
|39 - 56
|28
|16.
|29
|6
|9
|14
|42 - 54
|27
|17.
|25
|6
|7
|12
|31 - 84
|25
|18.
|23
|6
|5
|12
|19 - 95
|23
|19.
|28
|4
|8
|16
|38 - 54
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 15
|38
|2.
|1:0
|15
|11
|1
|3
|40 - 20
|34
|3.
|14
|10
|4
|0
|39 - 10
|34
|4.
|14
|10
|3
|1
|41 - 11
|33
|5.
|15
|9
|4
|2
|27 - 11
|31
|6.
|14
|9
|1
|4
|27 - 15
|28
|7.
|14
|7
|2
|5
|34 - 17
|23
|8.
|0:2
|15
|7
|2
|6
|26 - 23
|23
|9.
|14
|6
|4
|4
|27 - 21
|22
|10.
|16
|6
|3
|7
|26 - 28
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|33 - 27
|20
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 21
|20
|13.
|2:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|13 - 14
|18
|15.
|11
|4
|4
|3
|12 - 40
|16
|16.
|14
|4
|3
|7
|23 - 24
|15
|17.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|19 - 27
|15
|18.
|13
|3
|4
|6
|17 - 49
|13
|19.
|14
|1
|4
|9
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|2.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|36 - 13
|32
|3.
|15
|7
|5
|3
|25 - 17
|26
|4.
|15
|5
|5
|5
|20 - 17
|20
|5.
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|15
|6
|1
|8
|24 - 34
|19
|7.
|13
|4
|6
|3
|25 - 19
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|36 - 27
|18
|9.
|2:0
|15
|5
|1
|9
|22 - 26
|16
|10.
|15
|4
|2
|9
|19 - 22
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|21 - 29
|13
|12.
|0:1
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|14 - 35
|12
|14.
|15
|2
|6
|7
|19 - 30
|12
|15.
|13
|3
|2
|8
|22 - 31
|11
|16.
|0:2
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|10
|17.
|15
|2
|4
|9
|21 - 34
|10
|18.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|19.
|12
|2
|1
|9
|7 - 55
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (4)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|18 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (7)
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 8