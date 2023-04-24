Тур: 4.
Ход матча
13'
38'
1:0
45'
1:1
21
Нюх
Мубаарак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нюх МубааракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Базе МарванПолузащитник
- Полузащитник
-
31 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Эргрюте
Йёнчёпинг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.1
Среднее время на гол
115
81
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.21
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
85
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.25
|Дальквист Исак
|1
|0.25
|Муянич Амел
|1
|0.25
|Люндберг Виктор
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|2
|0.5
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0.5
|Моенза Малкольм
|1
|0.25
|Николич Марко
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|1
|1
|Дротт Джонатан
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Маннс Йеспер
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5
Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0
Йёнчёпинг - Тролльхеттан 0:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Результаты матчей
Эргрюте
Йёнчёпинг
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|16 - 6
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (2)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|3
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|3