Тур: 4.
0'
12' Желтая карточкаFlamur Dzelili
1:0
38' ГолМуянич Амел
1:1
45' ГолPashang Abdulla
1:2
48' ГолPashang Abdulla
49' Желтая карточкаНюх Мубаарак
55' Желтая карточкаAlbin Sjoestrand Bjurnemark
71' Желтая карточкаPashang Abdulla
2:2
86' ПенальтиАзулай Джонатан
90' Желтая карточкаErion Sadiku
90' Желтая карточкаСтрандсатер Даниэль
90'+10
Ход матча
12'
38'
1:0
45'
48'
49'
71'
86'
2:2
90'
21
Нюх
Мубаарак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нюх МубааракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Базе МарванПолузащитник
- Полузащитник
-
31 David Celic
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
История личных встреч
Эргрюте
Йёнчёпинг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.1
Среднее время на гол
115
81
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.21
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
85
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.25
|Дальквист Исак
|1
|0.25
|Муянич Амел
|1
|0.25
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.25
|Люндберг Виктор
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|2
|0.5
|Pashang Abdulla
|2
|0.5
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0.5
|Моенза Малкольм
|1
|0.25
|Николич Марко
|0
|0
|Flamur Dzelili
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|1
|1
|Дротт Джонатан
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Нюх Мубаарак
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Flamur Dzelili
|3
|0
|Маннс Йеспер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
5
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5
Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0
Йёнчёпинг - Тролльхеттан 0:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1
Результаты матчей
Эргрюте
Йёнчёпинг
Точный счет
2:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Йёнчёпинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
31
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (2)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|3
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|3