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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
Эргрюте
2:2
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
12' Желтая карточка
Flamur Dzelili
1:0
38' Гол
Муянич Амел
1:1
45' Гол
Pashang Abdulla
1:2
48' Гол
Pashang Abdulla
49' Желтая карточка
Нюх Мубаарак
55' Желтая карточка
Albin Sjoestrand Bjurnemark
71' Желтая карточка
Pashang Abdulla
2:2
86' Пенальти
Азулай Джонатан
90' Желтая карточка
Erion Sadiku
90' Желтая карточка
Страндсатер Даниэль
90'+10
12
Нилльсон
Маттиас
24
Свенссон
Уильям
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Christoffer
Styffe
18
Дротт
Джонатан
8
Муянич
Амел
14
Полсон
Дэниел
21
Нюх
Мубаарак
11
Noah
Christoffersson
15
Дальквист
Исак
1
Нильссон
Александр
4
Маннс
Йеспер
15
Arvid
Eriksson
3
Бернтссон
Александер
12
Страндсатер
Даниэль
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
9
Сильверхолт
Тейлор
10
Бук
Робин
11
Flamur
Dzelili
13
Pashang
Abdulla
Эргрюте
4-3-3
Йёнчёпинг
4-2-3-1

История личных встреч

Эргрюте
Йёнчёпинг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
71.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
0:0
С
2:0
С
2:0
К
2:0
С
5:2
С
1:1
К
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
0:0
С
0:1
С
0:2
ТМС
3:1
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1.1

Среднее время на гол

115
81

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.21
1.05

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
85

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.25
Дальквист Исак 1 0.25
Муянич Амел 1 0.25
Азулай Джонатан 1 (1) 0.25
Люндберг Виктор 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 2 0.5
Pashang Abdulla 2 0.5
Сильверхолт Тейлор 2 0.5
Моенза Малкольм 1 0.25
Николич Марко 0 0
Flamur Dzelili 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 1 1
Дротт Джонатан 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Нюх Мубаарак 1 0
Erion Sadiku 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Маннс Йеспер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Йёнчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5
Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0
Йёнчёпинг - Тролльхеттан 0:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1

Результаты матчей

Эргрюте
Йёнчёпинг

Точный счет

2:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Йёнчёпинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 5 0 0 16 - 6 15
2.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Эстерсунд
 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Гефле
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 7 - 6 6
9.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ландскруна
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Эргрюте
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
15.
Сковде АИК
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
14.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Весь список
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    • 46'
      Адриан Самуэль уходит с поля. August Karlin выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг онлайн

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