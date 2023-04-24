Тур: 4. Стадион: Гримста.
1:0
Перерыв
0'
1:0
9' ГолПеттерссон Оскар
32' Желтая карточкаЙоханссон Александр
43' Желтая карточкаЙоханссон Херман
Ход матча
9'
1:0
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
15
Samuel
Holm
29
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
11 Штоль АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Броммапойкарна
Мьельбю
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
98
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marijan Cosic
|1
|0.25
|Петтерссон Оскар
|1
|0.25
|Alexander Jensen
|1
|0.25
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.5
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.5
|Штоль Адам
|1
|0.25
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Броммапойкарна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мьельбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
4
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2
Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Мьельбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Мьельбю
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Мальмё
|Телин Исаак
|5
|Хеккен
|Траоре Бени
|5
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2