Тур: 4. Стадион: Гримста. Зрители: 627
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолПеттерссон Оскар
32' Желтая карточкаЙоханссон Александр
43' Желтая карточкаЙоханссон Херман
2:0
74' ГолВасич Никола
87' Желтая карточкаАкерманн Кевин
90'+6
Ход матча
9'
1:0
43'
74'
2:0
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
484 Количество передач 450
-
51 Владение мячом, % 49
15
Samuel
Holm
29
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
11 Штоль АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Броммапойкарна
Мьельбю
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
98
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marijan Cosic
|1
|0.25
|Васич Никола
|1
|0.25
|Петтерссон Оскар
|1
|0.25
|Alexander Jensen
|1
|0.25
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.5
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.5
|Штоль Адам
|1
|0.25
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Йоханссон Херман
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Броммапойкарна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
4
Броммапойкарна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2
Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Мьельбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Мьельбю
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|5
|Хеккен
|Траоре Бени
|5
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1