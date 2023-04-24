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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 627
Броммапойкарна
2:0
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
9' Гол
Петтерссон Оскар
32' Желтая карточка
Йоханссон Александр
43' Желтая карточка
Йоханссон Херман
2:0
74' Гол
Васич Никола
87' Желтая карточка
Акерманн Кевин
90'+6

Ход матча

9'
Петтерссон Оскар
1:0
32'
 
Йоханссон Александр
43'
 
Йоханссон Херман
62'
 
Фенгер Макс
Брорссон Арвид
62'
 
Otto Rosengren
Йоханссон Херман
65'
Акерманн Кевин
Петтерссон Оскар
 
65'
Торбьерн Эггем
Чалышир Андре
 
74'
Васич Никола
(Samuel Holm)
2:0
81'
 
Elliot Stroud
Эйле Ноа
81'
 
Лёфквист Дэвид
Перссон Ноа
81'
 
Моро Мамудо
Густафссон Виктор
87'
Richie Omorowa
Васич Никола
 
87'
Акерманн Кевин
 
90'
Кроон Самуэль
Фрицсон Людвиг
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 484 Количество передач 450
  • 51 Владение мячом, % 49
20
Filip
Sidklev
3
Абрахамссон
Александер
4
Amadeus
Soegaard
26
Чалышир
Андре
23
Сёдерстрём
Тим
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
10
Marijan
Cosic
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
35
Лундин
Александер
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
3
Брорссон
Арвид
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
16
Йоханссон
Александр
Броммапойкарна
4-4-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Мьельбю

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
А
0:1
А
0:1
А
2:0
А
4:2
А
1:0
А
0:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
98

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marijan Cosic 1 0.25
Васич Никола 1 0.25
Петтерссон Оскар 1 0.25
Alexander Jensen 1 0.25
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Samuel Holm 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.5
Йоханссон Александр 2 (1) 0.5
Штоль Адам 1 0.25
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Абрахамссон Александер 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Йоханссон Херман 1 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Броммапойкарна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
4
Броммапойкарна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2
Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Мьельбю
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3
Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Мьельбю

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 10 - 5 9
4.
Эльфсборг
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Вернаму
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
АИК
 4 1 0 3 3 - 6 3
13.
Броммапойкарна
 4 1 0 3 4 - 10 3
14.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Сириус
 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эльфсборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 5
Хеккен Траоре Бени 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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