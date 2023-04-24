  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 3. Стадион: .
Мьёндален
0:0
Перерыв
Фредрикстад
0'
31' Желтая карточка
Tage Johansen

Ход матча

31'
 
Tage Johansen
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Фредрикстад
3.80
3.62
2.53
Все Коэффициенты
1
Thomas
Kinn
11
Ольсен
Мейнхард
4
Хансен
Адриан
Александер
23
Янсен
Квинт
6
Сольберг
Йоаким
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
17
Brinder
Singh
20
Kristian
Lien
14
Keerat
Singh
1
Haavar
Jenssen
17
Tage
Johansen
26
Mads
Nielsen
II
2
Бьоркстрем
Тим
5
Simen
Rafn
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
20
Haavard
Aasheim
18
Ludvig
Begby
7
Драге
Томас
10
Лима
Лукас
Мьёндален
4-3-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Мьёндален
Фредрикстад

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ТМК
1:4
ТМК
2:1
ТМК
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:0
ТМК
0:0
Т
2:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
3:0
А
3:3

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 1 0.33
Haavard Aasheim 1 0.33
Tage Johansen 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овенстад Мартин 2 0
Ольсен Мейнхард 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tage Johansen 2 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Stian Stray Molde 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0
Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0
Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Скейд - Фредрикстад 3:3 Фредрикстад - Санднес 1:2

Результаты матчей

Мьёндален
Фредрикстад

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Дьерв
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Старт
 3 1 2 0 6 - 2 5
5.
Фредрикстад
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Хёдд
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Рёуфосс
 3 1 1 1 4 - 1 4
8.
Санднес
 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Брюне
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Кристиансунд
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Осане
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Мосс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Мьёндален
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
15.
Скейд
 3 0 1 2 4 - 8 1
16.
КФУМ
 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Брюне
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Мьёндален
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фредрикстад
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мосс
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Фредрикстад
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Осане
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Старт
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Рёуфосс
 2 0 1 1 0 - 1 1
10.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мьёндален
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Конгсвингер
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Скейд
 2 0 0 2 3 - 7 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Брюне Abel William Stensrud 2
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
КФУМ Simen Hestnes 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Tage Johansen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Фредрикстад
3.80
3.62
2.53
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьёндален 0:0 Фредрикстад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мьёндален
Фредрикстад
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 