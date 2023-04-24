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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Оденсе
0:1
Перерыв
Люнгбю
0'
7' Желтая карточка
Грегор Паскаль
25' Undefined phrase: football_event_
Сабби Эммануэль
0:1
36' Гол
Кнудсен Петур
44' Желтая карточка
Ромер Марсель

Ход матча

7'
 
Грегор Паскаль
25'
Сабби Эммануэль
 
36'
0:1
Кнудсен Петур
(Хамалайнен Брайан)
44'
 
Ромер Марсель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Люнгбю
5.60
5.20
9.00
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
11
Сабби
Эммануэль
7
Скюття
Наатан
30
Yankubah
Minteh
9
Кадри
Башким
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
29
Lucas
Boel
Hey
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
10
Чорлу
Резан
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
8
Кнудсен
Петур
Оденсе
4-2-3-1
Люнгбю
4-4-2

История личных встреч

Оденсе
Люнгбю

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:2
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

2.46
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.27
0.77

Среднее время на гол

70
117

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.92
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

46
67

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 8 (2) 0.31
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 (1) 0.19
Жебали Иссам 4 (1) 0.15
Сабби Эммануэль 3 0.12
Yankubah Minteh 2 0.08
Тонгья Франко 2 0.08
Charly Horneman 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тверсков Йеппе 1 0.04
Трандарсон Арон-Элис 1 0.04
Скюття Наатан 1 0.04
Гигович Армин 1 0.04
Эстрём Робин 1 0.04
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 5 0.19
Гюткьяер Фредерик 4 0.15
Йоргенсен Каспер 4 0.15
Финнбогасон Альфред 3 0.12
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.08
Чорлу Резан 2 0.08
Нильсен Эмиль 2 0.08
Ромер Марсель 1 0.04
Кнудсен Петур 1 0.04
Риис Кристиан 1 0.04
Хамалайнен Брайан 0 0
Финнссон Кольбейн 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Sanders Ngabo 0 0
William Kumado 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 2
Тверсков Йеппе 5 0
Yankubah Minteh 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Хансен Мартин 4 0
Гигович Армин 2 1
Bjoern Paulsen 3 0
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тонгья Франко 3 0
Кадри Башким 2 0
Сабби Эммануэль 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Charly Horneman 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромер Марсель 6 0
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Бьеллан Андреас 4 0
Гюткьяер Фредерик 4 0
Магнуссон Сайвар-Атли 4 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Lucas Boel Hey 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Чорлу Резан 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Люнгбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
7
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Люнгбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

15
12
Оденсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Люнгбю
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

21
19

Голы по времени матча

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
7
41%
1
8%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
5
42%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
22%
2
11%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
6
33%
5
26%
76-90

Забито

16
12
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
8%
6
30%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
6
30%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
5
20%
3
15%
76-90

Забито

33
24
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
5
15%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
12
36%
3
13%
31-45
4
12%
3
13%
46-60
4
12%
5
21%
61-75
5
15%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

43
39
16 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
6
14%
8
21%
1-15
4
9%
6
15%
16-30
6
14%
4
10%
31-45
8
19%
8
21%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
11
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0
Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1
Люнгбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1
Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2

Результаты матчей

Оденсе
Люнгбю

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
15
10
11
14
1.5
6
19
3
22
2.5
3
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 26 15 4 7 49 - 25 49
2.
Нордшелланн
 26 13 8 5 42 - 25 47
3.
Виборг
 26 12 7 7 37 - 28 43
4.
Орхус
 26 11 7 8 28 - 22 40
5.
Раннерс
 26 10 10 6 35 - 32 40
6.
Брондбю
 26 9 6 11 34 - 43 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 0:1 26 9 7 10 33 - 44 34
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 26 7 5 14 29 - 46 26
5.
Люнгбю
 1:0 26 5 8 13 25 - 39 23
6.
Ольборг
 26 4 8 14 27 - 39 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Виборг
 13 6 5 2 17 - 14 23
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
2.
Хорсенс
 13 5 3 5 19 - 25 18
3.
Оденсе
 0:1 14 5 3 6 16 - 20 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 1:0 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
2.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
3.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
4.
Раннерс
 13 4 7 2 21 - 18 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 0:1 12 4 4 4 17 - 24 16
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 1:0 13 3 2 8 13 - 19 11
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Ольборг Соуза Аллан II 7
Хорсенс Киилерик Мальте 1 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Команда Люнгбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: Оденсе: 54%, Люнгбю: 46%.
  • 51'
    Чуквуани Точи из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 50'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Оденсе: 54%, Люнгбю: 46%.
  • 50'
    Gustav Grubbe ослабляет давление, выбив мяч.
  • 50'
    Чорлу Резан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    49'
    Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 49'
    Tobias Slotsager ослабляет давление, выбив мяч.
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    Оденсе
    Ничья
    Люнгбю
    5.60
    5.20
    9.00
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    Где смотреть матч Оденсе 0:1 Люнгбю онлайн

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