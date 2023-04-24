Тур: 26. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 7952 Главный судья: Jakob Sundberg
0'
7' Желтая карточкаГрегор Паскаль
25' Undefined phrase: football_event_Сабби Эммануэль
0:1
36' ГолКнудсен Петур
44' Желтая карточкаРомер Марсель
0:2
47' ГолФиннссон Кольбейн
1:2
52' ГолYankubah Minteh
53' Желтая карточкаТверсков Йеппе
55' Желтая карточкаЧорлу Резан
58' Желтая карточкаБьеллан Андреас
1:2
68' Не забитый пенальтиКадри Башким
2:2
76' ГолСкюття Наатан
90' Желтая карточкаLucas Boel Hey
90'+5
Ход матча
25'
36'
44'
47'
52'
53'
55'
58'
68'
1:2
76'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 8
-
5 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
335 Количество передач 181
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ювара МусаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
-
-
-
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Люнгбю
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
24 матча
66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
2.46
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.27
0.77
Среднее время на гол
70
117
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.92
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
46
67
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|8 (2)
|0.31
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5 (1)
|0.19
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.15
|Сабби Эммануэль
|3
|0.12
|Yankubah Minteh
|3
|0.12
|Тонгья Франко
|2
|0.08
|Скюття Наатан
|2
|0.08
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тверсков Йеппе
|1
|0.04
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.04
|Гигович Армин
|1
|0.04
|Эстрём Робин
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магнуссон Сайвар-Атли
|5
|0.19
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0.15
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.15
|Финнбогасон Альфред
|3
|0.12
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.08
|Чорлу Резан
|2
|0.08
|Нильсен Эмиль
|2
|0.08
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.04
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Кнудсен Петур
|1
|0.04
|Риис Кристиан
|1
|0.04
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Sanders Ngabo
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тверсков Йеппе
|6
|0
|Aske Adelgaard
|2
|2
|Yankubah Minteh
|5
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Хансен Мартин
|4
|0
|Гигович Армин
|2
|1
|Bjoern Paulsen
|3
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Кадри Башким
|2
|0
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромер Марсель
|6
|0
|Чуквуани Точи
|6
|0
|Винтер Каспер
|6
|0
|Бьеллан Андреас
|5
|0
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|4
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Mathias Kristensen2
|4
|0
|Lucas Boel Hey
|4
|0
|Чорлу Резан
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Gustav Mortensen
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Люнгбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
9
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Люнгбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
15
12
Оденсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Люнгбю
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
23
21
Голы по времени матча
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
37%
2
14%
31-45
3
16%
3
21%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
4
21%
5
36%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
20%
2
10%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
6
30%
6
29%
76-90
Забито
16
12
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
8%
6
30%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
6
30%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
5
20%
3
15%
76-90
Забито
35
26
20 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 10
5
14%
3
12%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
12
34%
4
15%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
4
11%
5
19%
61-75
6
17%
7
27%
76-90
Пропущено
45
41
17 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
6
13%
8
20%
1-15
4
9%
6
15%
16-30
7
16%
4
10%
31-45
9
20%
9
22%
46-60
8
18%
5
12%
61-75
11
24%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0
Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3 Оденсе - Брондбю 1:1
Люнгбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1
Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1 Оденсе - Люнгбю 3:1 Люнгбю - Ольборг 0:2
Результаты матчей
Оденсе
Люнгбю
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
59
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
75
49
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1610
1214
719
323
323
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|4
|7
|49 - 25
|49
|2.
|26
|13
|8
|5
|42 - 25
|47
|3.
|26
|12
|7
|7
|37 - 28
|43
|4.
|26
|11
|7
|8
|28 - 22
|40
|5.
|26
|10
|10
|6
|35 - 32
|40
|6.
|26
|9
|6
|11
|34 - 43
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|9
|11
|6
|39 - 31
|38
|2.
|26
|9
|8
|9
|35 - 45
|35
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|5.
|26
|4
|9
|13
|26 - 41
|21
|6.
|26
|4
|8
|14
|27 - 39
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|3.
|13
|5
|3
|5
|19 - 25
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|4.
|13
|4
|7
|2
|21 - 18
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|7
|0
|28 - 13
|25
|2.
|12
|4
|4
|4
|17 - 24
|16
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|13
|2
|3
|8
|14 - 21
|9
|6.
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|11 (2)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5