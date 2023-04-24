Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Люнгбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Кнудсен Петур нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

48' Грегор Паскаль из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Хорошую попытку сделал Чорлу Резан . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Кнудсен Петур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

46' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ромер Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Оооо... вот это был удар! Yankubah Minteh должен был забить с этой позиции.

42' Хорошую попытку сделал Yankubah Minteh . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Шельвик Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

37' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Команда Люнгбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Сабби Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

31' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Кнудсен Петур . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Хорошую попытку сделал Магнуссон Сайвар-Атли . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Кнудсен Петур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Оденсе отменен из-за положения "вне игры".

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Команда Оденсе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Люнгбю

22' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

19' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

19' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Оденсе

19' Оооо... вот это был удар! Кнудсен Петур должен был забить с этой позиции.

18' Кнудсен Петур наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

18' Грегор Паскаль из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

16' Чорлу Резан пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

16' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мадс Фрокьяер-Йенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

11' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Люнгбю

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Кнудсен Петур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Матч возобновлен

8' Yankubah Minteh на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Грегор Паскаль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Удар от ворот произведет Оденсе

1' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Люнгбю начинает с центра поля