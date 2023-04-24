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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Фенербахче
1:0
Первый тайм: 45+'
Истанбулспор
0'
1:0
25' Гол
Гюлер Арда
44' Желтая карточка
Мор Эмре
44' Желтая карточка
Okan Erdogan
45' Желтая карточка
Акайдин Самет

Ход матча

25'
Гюлер Арда
1:0
44'
Мор Эмре
 
44'
 
Okan Erdogan
45'
Акайдин Самет
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Истанбулспор
1.22
8.00
50.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
7
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
41
Салаи
Аттила
6
Алиоски
Эгзиян
80
Юксек
Исмаил
10
Гюлер
Арда
8
Яндаш
Мерт
Хакан
99
Мор
Эмре
20
Педро
Жоао
13
Валенсия
Эннер
59
Alp
Arda
23
Okan
Erdogan
4
Mehmet
Yesil
III
20
Дели
Симон
3
Tuncer
Duhan
Aksu
24
Muammer
Sarikaya
10
Рроца
Эдуарт
16
Шен
Керем
34
Лосаж
Флорьян
27
Этеми
Вален
90
Emeka
Eze2
Фенербахче
4-3-1-2
Истанбулспор
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Истанбулспор

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
3:1
С
2:5
ТМК
3:2
ТМС
4:0
К
0:2
К
4:0
ТМК
3:0
ТМК
1:1
К
0:1
К
2:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

3.17
2.25

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 27 (12) 0.93
Бачуайи Миши 10 (2) 0.34
Кинг Джошуа 4 0.14
Кавечи Ирфан 4 0.14
Росси Диего 3 0.1
Креспо Мигель 3 0.1
Педро Жоао 3 0.1
Гюлер Арда 3 0.1
Зайц Миха 2 0.07
Мор Эмре 2 0.07
Салаи Аттила 2 0.07
Энрике Густаво 2 0.07
Дурсун Сердар 1 0.03
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Алиоски Эгзиян 1 0.03
Бериша Мергим 1 0.03
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 10 (2) 0.34
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.14
Топали Етмир 4 0.14
Рроца Эдуарт 2 0.07
Emir Gultekin 2 0.07
Emeka Eze2 1 0.03
Мехремич Ади 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Melih Kabasakal 1 0.03
Mehmet Yesil III 1 0.03
Эргюн Онур 1 0.03
Ба Махамаду 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Шен Керем 1 0.03
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 5 1
Креспо Мигель 5 1
Салаи Аттила 5 0
Валенсия Эннер 3 1
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Кавечи Ирфан 2 1
Азиз Сердар 3 0
Виллиан Арао 3 0
Зайц Миха 3 0
Мор Эмре 3 0
Педро Жоао 1 1
Энрике Густаво 2 0
Линкольн II 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 7 1
Tuncer Duhan Aksu 5 0
Этеми Вален 5 0
Йенсен Давид 4 0
Ibrahim Yilmaz 4 0
Дахени Демиако 4 0
Mehmet Yesil III 4 0
Okan Erdogan 4 0
Muammer Sarikaya 4 0
Ба Махамаду 4 0
Emeka Eze2 3 0
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Топали Етмир 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Дели Симон 1 0
Лосаж Флорьян 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Истанбулспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

6
8
Фенербахче
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Истанбулспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
18

Волевые поражения

29
13
Фенербахче
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
18% (5)
43% (12)
Истанбулспор
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
20

Волевые поражения

35
21

Голы по времени матча

Забито

39
13
18 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
8%
0
0%
1-15
7
18%
3
23%
16-30
8
21%
1
8%
31-45
4
10%
3
23%
46-60
5
13%
4
31%
61-75
12
31%
2
15%
76-90

Пропущено

20
29
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
0
0%
3
10%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
2
10%
8
28%
46-60
7
35%
3
10%
61-75
6
30%
6
21%
76-90

Забито

29
19
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
4
14%
3
16%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
4
14%
5
26%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
12
41%
5
26%
76-90

Пропущено

14
27
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
9
33%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
5
36%
7
26%
76-90

Забито

68
32
27 В 1-м тайме 11
41 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
7
10%
3
9%
1-15
9
13%
4
13%
16-30
11
16%
4
13%
31-45
8
12%
8
25%
46-60
9
13%
6
19%
61-75
24
35%
7
22%
76-90

Пропущено

34
56
9 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 24
2
6%
4
7%
1-15
6
18%
12
21%
16-30
1
3%
11
20%
31-45
4
12%
11
20%
46-60
10
29%
29%
5
9%
61-75
11
32%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1
Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1
Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1

Результаты матчей

Фенербахче
Истанбулспор

Точный счет

1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:2
7 раз 25%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
5:4
1 раз 4%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
5
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
7
7
7
7
2.5
2
12
6
8
3.5
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
4
10
4
10
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
20
8
20
8
1.5
11
17
11
17
2.5
2
26
8
20
3.5
5
23
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 30 23 4 3 70 - 23 73
2.
Фенербахче
 1:0 29 21 3 5 76 - 33 66
3.
Бешикташ
 29 17 8 4 66 - 28 59
4.
Адана Демирспор
 29 15 9 5 62 - 33 54
5.
Истанбул Башакшехир
 29 14 6 9 47 - 32 48
6.
Кайсериспор
 29 13 3 13 58 - 51 42
7.
Трабзонспор
 28 12 6 10 49 - 42 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 28 9 11 8 69 - 54 38
9.
Коньяспор
 28 8 12 8 38 - 33 36
10.
Сивасспор
 2:0 29 9 7 13 41 - 41 34
11.
Анкарагюджю
 29 10 4 15 40 - 43 34
12.
Антальяспор
 0:2 29 9 6 14 39 - 47 33
13.
Аланьяспор
 29 8 8 13 48 - 55 32
14.
Касымпаша
 29 8 6 15 37 - 51 30
15.
Истанбулспор
 0:1 29 8 4 17 39 - 56 28
16.
Гиресунспор
 29 6 9 14 42 - 54 27
17.
Газиантеп
 25 6 7 12 31 - 84 25
18.
Хатайспор
 23 6 5 12 19 - 95 23
19.
Умраниеспор
 28 4 8 16 38 - 54 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Фенербахче
 1:0 15 11 1 3 40 - 20 34
3.
Адана Демирспор
 14 10 4 0 39 - 10 34
4.
Бешикташ
 14 10 3 1 41 - 11 33
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 27 - 15 28
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 0:2 15 7 2 6 26 - 23 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 16 6 3 7 26 - 28 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Анкарагюджю
 14 6 2 6 21 - 21 20
13.
Сивасспор
 2:0 14 4 6 4 19 - 15 18
14.
Коньяспор
 15 4 6 5 13 - 14 18
15.
Хатайспор
 11 4 4 3 12 - 40 16
16.
Гиресунспор
 14 4 3 7 23 - 24 15
17.
Истанбулспор
 0:1 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 13 3 4 6 17 - 49 13
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 1:0 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Бешикташ
 15 7 5 3 25 - 17 26
4.
Истанбул Башакшехир
 15 5 5 5 20 - 17 20
5.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
6.
Кайсериспор
 15 6 1 8 24 - 34 19
7.
Коньяспор
 13 4 6 3 25 - 19 18
8.
Фатих Карагюмрюк
 14 4 6 4 36 - 27 18
9.
Сивасспор
 2:0 15 5 1 9 22 - 26 16
10.
Анкарагюджю
 15 4 2 9 19 - 22 14
11.
Умраниеспор
 14 3 4 7 21 - 29 13
12.
Истанбулспор
 0:1 15 4 1 10 20 - 29 13
13.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
14.
Гиресунспор
 15 2 6 7 19 - 30 12
15.
Трабзонспор
 13 3 2 8 22 - 31 11
16.
Антальяспор
 0:2 14 2 4 8 13 - 24 10
17.
Аланьяспор
 15 2 4 9 21 - 34 10
18.
Касымпаша
 13 2 3 8 11 - 23 9
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (4)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 18 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Акайдин Самет получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Okan Erdogan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Гюлер Арда бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 82% завершится победой Фенербахче.
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Фенербахче
Ничья
Истанбулспор
1.22
8.00
50.00
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