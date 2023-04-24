Тур: 31. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
3:3
Конец матча
0'
1:0
25' ГолГюлер Арда
44' Желтая карточкаМор Эмре
44' Желтая карточкаOkan Erdogan
45' Желтая карточкаАкайдин Самет
2:0
51' ГолГюлер Арда
55' Желтая карточкаКадыоглу Ферди
2:1
57' ПенальтиЭтеми Вален
57' Желтая карточкаЭтеми Вален
2:2
66' ГолЭтеми Вален
3:2
71' ГолПедро Жоао
86' Желтая карточкаЭрсой Эртугрул
90' Желтая карточкаMuammer Sarikaya
3:3
90' ГолEmeka Eze2
90'+12
Ход матча
25'
1:0
44'
44'
45'
51'
2:0
55'
57'
2:1
57'
66'
2:2
71'
3:2
75'
86'
90'
90'
3:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
659 Количество передач 241
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
41
Салаи
Аттила
80
Юксек
Исмаил
10
Гюлер
Арда
99
Мор
Эмре
20
Педро
Жоао
59
Alp
Arda
23
Okan
Erdogan
20
Дели
Симон
10
Рроца
Эдуарт
16
Шен
Керем
27
Этеми
Вален
90
Emeka
Eze2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
20 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
-
59 Alp ArdaВратарь
-
23 Okan ErdoganЗащитник
- Защитник
-
20 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
-
90 Emeka Eze2Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Кыванч АхметВратарь
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Защитник
-
88 Мехремич АдиЗащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Гури СиндриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fatih Tekke
История личных встреч
Фенербахче
Истанбулспор
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
3.17
2.25
Среднее время на гол
28
40
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|27 (12)
|0.93
|Бачуайи Миши
|10 (2)
|0.34
|Кинг Джошуа
|4
|0.14
|Педро Жоао
|4
|0.14
|Кавечи Ирфан
|4
|0.14
|Гюлер Арда
|4
|0.14
|Росси Диего
|3
|0.1
|Креспо Мигель
|3
|0.1
|Зайц Миха
|2
|0.07
|Мор Эмре
|2
|0.07
|Салаи Аттила
|2
|0.07
|Энрике Густаво
|2
|0.07
|Дурсун Сердар
|1
|0.03
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Алиоски Эгзиян
|1
|0.03
|Бериша Мергим
|1
|0.03
|Линкольн II
|0
|0
|Виллиан Арао
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|12 (3)
|0.41
|Jason Eyenga-Lokilo2
|4
|0.14
|Топали Етмир
|4
|0.14
|Рроца Эдуарт
|2
|0.07
|Emeka Eze2
|2
|0.07
|Emir Gultekin
|2
|0.07
|Мехремич Ади
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Melih Kabasakal
|1
|0.03
|Mehmet Yesil III
|1
|0.03
|Эргюн Онур
|1
|0.03
|Ба Махамаду
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Шен Керем
|1
|0.03
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бачуайи Миши
|5
|1
|Креспо Мигель
|5
|1
|Салаи Аттила
|5
|0
|Кадыоглу Ферди
|5
|0
|Валенсия Эннер
|3
|1
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Мор Эмре
|4
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|1
|Азиз Сердар
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Зайц Миха
|3
|0
|Педро Жоао
|1
|1
|Энрике Густаво
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|7
|1
|Этеми Вален
|6
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|5
|0
|Okan Erdogan
|5
|0
|Muammer Sarikaya
|5
|0
|Йенсен Давид
|4
|0
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Mehmet Yesil III
|4
|0
|Ба Махамаду
|4
|0
|Emeka Eze2
|3
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Топали Етмир
|2
|0
|Яшар Али
|2
|0
|Emir Gultekin
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Дели Симон
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Истанбулспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
9
11
Фенербахче
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Истанбулспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
18
Волевые поражения
29
13
Фенербахче
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
Истанбулспор
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
20
Волевые поражения
38
24
Голы по времени матча
Забито
42
16
19 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
7%
0
0%
1-15
8
19%
3
19%
16-30
8
19%
1
6%
31-45
5
12%
4
25%
46-60
6
14%
5
31%
61-75
12
29%
3
19%
76-90
Пропущено
23
32
5 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
3
13%
9
28%
46-60
8
35%
4
13%
61-75
7
30%
6
19%
76-90
Забито
29
19
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
4
14%
3
16%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
4
14%
5
26%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
12
41%
5
26%
76-90
Пропущено
14
27
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
9
33%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
5
36%
7
26%
76-90
Забито
71
35
28 В 1-м тайме 11
43 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
7
10%
3
9%
1-15
10
14%
4
11%
16-30
11
15%
4
11%
31-45
9
13%
9
26%
46-60
10
14%
7
20%
61-75
24
34%
8
23%
76-90
Пропущено
37
59
9 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 25
2
5%
4
7%
1-15
6
16%
13
22%
16-30
1
3%
11
19%
31-45
5
14%
12
20%
46-60
11
30%
30%
6
10%
61-75
12
32%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1
Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1
Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1
Результаты матчей
Фенербахче
Истанбулспор
Точный счет
3:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:2
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
7 раз 24%
1:0
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
4 раза 14%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
104
114
77
87
212
69
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
104
510
410
114
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
218
218
1217
1217
326
821
524
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|18 (5)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (7)
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Аланьяспор
|Фер Лерой
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|1 8