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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Фенербахче
3:3
Конец матча
Истанбулспор
0'
1:0
25' Гол
Гюлер Арда
44' Желтая карточка
Мор Эмре
44' Желтая карточка
Okan Erdogan
45' Желтая карточка
Акайдин Самет
2:0
51' Гол
Гюлер Арда
55' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
2:1
57' Пенальти
Этеми Вален
57' Желтая карточка
Этеми Вален
2:2
66' Гол
Этеми Вален
3:2
71' Гол
Педро Жоао
86' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
90' Желтая карточка
Muammer Sarikaya
3:3
90' Гол
Emeka Eze2
90'+12

Ход матча

25'
Гюлер Арда
1:0
44'
Мор Эмре
 
44'
 
Okan Erdogan
45'
Акайдин Самет
 
51'
Гюлер Арда
(Яндаш Мерт Хакан)
2:0
55'
Кадыоглу Ферди
 
57'
2:1
Этеми Вален
57'
 
Этеми Вален
64'
 
Топали Етмир
Шен Керем
66'
2:2
Этеми Вален
(Рроца Эдуарт)
71'
Педро Жоао
(Валенсия Эннер)
3:2
74'
 
Яшар Али
Tuncer Duhan Aksu
74'
 
Эрсой Эртугрул
Mehmet Yesil III
75'
Кавечи Ирфан
Мор Эмре
 
75'
Азиз Сердар
Акайдин Самет
 
81'
 
Jason Eyenga-Lokilo2
Этеми Вален
81'
 
Emir Gultekin
Лосаж Флорьян
85'
Креспо Мигель
Яндаш Мерт Хакан
 
85'
Виллиан Арао
Юксек Исмаил
 
86'
 
Эрсой Эртугрул
90'
 
Muammer Sarikaya
90'
Росси Диего
Гюлер Арда
 
90'
3:3
Emeka Eze2
(Emir Gultekin)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 6
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 659 Количество передач 241
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
7
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
41
Салаи
Аттила
6
Алиоски
Эгзиян
80
Юксек
Исмаил
10
Гюлер
Арда
8
Яндаш
Мерт
Хакан
99
Мор
Эмре
20
Педро
Жоао
13
Валенсия
Эннер
59
Alp
Arda
23
Okan
Erdogan
4
Mehmet
Yesil
III
20
Дели
Симон
3
Tuncer
Duhan
Aksu
24
Muammer
Sarikaya
10
Рроца
Эдуарт
16
Шен
Керем
34
Лосаж
Флорьян
27
Этеми
Вален
90
Emeka
Eze2
Фенербахче
4-3-1-2
Истанбулспор
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Истанбулспор

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
3:1
С
2:5
ТМК
3:2
ТМС
4:0
К
0:2
К
4:0
ТМК
3:0
ТМК
1:1
К
0:1
К
2:0

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

3.17
2.25

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 27 (12) 0.93
Бачуайи Миши 10 (2) 0.34
Кинг Джошуа 4 0.14
Педро Жоао 4 0.14
Кавечи Ирфан 4 0.14
Гюлер Арда 4 0.14
Росси Диего 3 0.1
Креспо Мигель 3 0.1
Зайц Миха 2 0.07
Мор Эмре 2 0.07
Салаи Аттила 2 0.07
Энрике Густаво 2 0.07
Дурсун Сердар 1 0.03
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Алиоски Эгзиян 1 0.03
Бериша Мергим 1 0.03
Линкольн II 0 0
Виллиан Арао 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Юксек Исмаил 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 12 (3) 0.41
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.14
Топали Етмир 4 0.14
Рроца Эдуарт 2 0.07
Emeka Eze2 2 0.07
Emir Gultekin 2 0.07
Мехремич Ади 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Melih Kabasakal 1 0.03
Mehmet Yesil III 1 0.03
Эргюн Онур 1 0.03
Ба Махамаду 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Шен Керем 1 0.03
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачуайи Миши 5 1
Креспо Мигель 5 1
Салаи Аттила 5 0
Кадыоглу Ферди 5 0
Валенсия Эннер 3 1
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Мор Эмре 4 0
Яндаш Мерт Хакан 4 0
Кавечи Ирфан 2 1
Азиз Сердар 3 0
Виллиан Арао 3 0
Зайц Миха 3 0
Педро Жоао 1 1
Энрике Густаво 2 0
Линкольн II 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Перес Луан 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 7 1
Этеми Вален 6 0
Tuncer Duhan Aksu 5 0
Okan Erdogan 5 0
Muammer Sarikaya 5 0
Йенсен Давид 4 0
Ibrahim Yilmaz 4 0
Дахени Демиако 4 0
Mehmet Yesil III 4 0
Ба Махамаду 4 0
Emeka Eze2 3 0
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0
Мехремич Ади 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Топали Етмир 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Дели Симон 1 0
Эрсой Эртугрул 1 0
Лосаж Флорьян 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Истанбулспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

9
11
Фенербахче
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Истанбулспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
18

Волевые поражения

29
13
Фенербахче
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
Истанбулспор
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
20

Волевые поражения

38
24

Голы по времени матча

Забито

42
16
19 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
7%
0
0%
1-15
8
19%
3
19%
16-30
8
19%
1
6%
31-45
5
12%
4
25%
46-60
6
14%
5
31%
61-75
12
29%
3
19%
76-90

Пропущено

23
32
5 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
0
0%
3
9%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
3
13%
9
28%
46-60
8
35%
4
13%
61-75
7
30%
6
19%
76-90

Забито

29
19
9 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
4
14%
3
16%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
4
14%
5
26%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
12
41%
5
26%
76-90

Пропущено

14
27
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
14%
1
4%
1-15
2
14%
9
33%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
5
36%
7
26%
76-90

Забито

71
35
28 В 1-м тайме 11
43 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
7
10%
3
9%
1-15
10
14%
4
11%
16-30
11
15%
4
11%
31-45
9
13%
9
26%
46-60
10
14%
7
20%
61-75
24
34%
8
23%
76-90

Пропущено

37
59
9 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 25
2
5%
4
7%
1-15
6
16%
13
22%
16-30
1
3%
11
19%
31-45
5
14%
12
20%
46-60
11
30%
30%
6
10%
61-75
12
32%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1
Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1
Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Истанбулспор - Касымпаша 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Бешикташ - Истанбулспор 4:0 Истанбулспор - Хатайспор 0:1

Результаты матчей

Фенербахче
Истанбулспор

Точный счет

3:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
7 раз 24%
1:0
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
4 раза 14%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
4
11
4
1.5
7
7
8
7
2.5
2
12
6
9
3.5
3
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
10
4
1.5
5
10
4
10
2.5
1
14
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
21
8
21
8
1.5
12
17
12
17
2.5
3
26
8
21
3.5
5
24
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 30 23 4 3 70 - 23 73
2.
Фенербахче
 29 20 4 5 78 - 36 64
3.
Бешикташ
 29 17 8 4 66 - 28 59
4.
Адана Демирспор
 29 15 9 5 62 - 33 54
5.
Истанбул Башакшехир
 29 14 6 9 47 - 32 48
6.
Кайсериспор
 29 13 3 13 58 - 51 42
7.
Трабзонспор
 28 12 6 10 49 - 42 42
8.
Фатих Карагюмрюк
 28 9 11 8 69 - 54 38
9.
Коньяспор
 28 8 12 8 38 - 33 36
10.
Сивасспор
 29 9 7 13 41 - 42 34
11.
Анкарагюджю
 29 10 4 15 40 - 43 34
12.
Антальяспор
 29 9 6 14 40 - 47 33
13.
Аланьяспор
 29 8 8 13 48 - 55 32
14.
Касымпаша
 29 8 6 15 37 - 51 30
15.
Истанбулспор
 29 8 5 16 42 - 58 29
16.
Гиресунспор
 29 6 9 14 42 - 54 27
17.
Газиантеп
 25 6 7 12 31 - 84 25
18.
Хатайспор
 23 6 5 12 19 - 95 23
19.
Умраниеспор
 28 4 8 16 38 - 54 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 12 2 1 35 - 15 38
2.
Адана Демирспор
 14 10 4 0 39 - 10 34
3.
Бешикташ
 14 10 3 1 41 - 11 33
4.
Фенербахче
 15 10 2 3 42 - 23 32
5.
Трабзонспор
 15 9 4 2 27 - 11 31
6.
Истанбул Башакшехир
 14 9 1 4 27 - 15 28
7.
Кайсериспор
 14 7 2 5 34 - 17 23
8.
Антальяспор
 15 7 2 6 27 - 23 23
9.
Аланьяспор
 14 6 4 4 27 - 21 22
10.
Касымпаша
 16 6 3 7 26 - 28 21
11.
Фатих Карагюмрюк
 14 5 5 4 33 - 27 20
12.
Анкарагюджю
 14 6 2 6 21 - 21 20
13.
Сивасспор
 14 4 6 4 19 - 15 18
14.
Коньяспор
 15 4 6 5 13 - 14 18
15.
Хатайспор
 11 4 4 3 12 - 40 16
16.
Гиресунспор
 14 4 3 7 23 - 24 15
17.
Истанбулспор
 14 4 3 7 19 - 27 15
18.
Газиантеп
 13 3 4 6 17 - 49 13
19.
Умраниеспор
 14 1 4 9 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 15 11 2 2 35 - 8 35
2.
Фенербахче
 14 10 2 2 36 - 13 32
3.
Бешикташ
 15 7 5 3 25 - 17 26
4.
Истанбул Башакшехир
 15 5 5 5 20 - 17 20
5.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
6.
Кайсериспор
 15 6 1 8 24 - 34 19
7.
Коньяспор
 13 4 6 3 25 - 19 18
8.
Фатих Карагюмрюк
 14 4 6 4 36 - 27 18
9.
Сивасспор
 15 5 1 9 22 - 27 16
10.
Анкарагюджю
 15 4 2 9 19 - 22 14
11.
Истанбулспор
 15 4 2 9 23 - 31 14
12.
Умраниеспор
 14 3 4 7 21 - 29 13
13.
Газиантеп
 12 3 3 6 14 - 35 12
14.
Гиресунспор
 15 2 6 7 19 - 30 12
15.
Трабзонспор
 13 3 2 8 22 - 31 11
16.
Антальяспор
 14 2 4 8 13 - 24 10
17.
Аланьяспор
 15 2 4 9 21 - 34 10
18.
Касымпаша
 13 2 3 8 11 - 23 9
19.
Хатайспор
 12 2 1 9 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 18 (5)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Аланьяспор Фер Лерой 1 8
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Emir Gultekin сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    96'
    Г О О О О Л - Emeka Eze бьет в цель!
  • 94'
    Гюлер Арда уходит с поля. Росси Диего выходит вместо него
  • Желтая карточка
    93'
    Muammer Sarikaya получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    86'
    Эрсой Эртугрул получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Ismail Yuksek уходит с поля. Виллиан Арао выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      71'
      Г О О О О Л - Жуан Педро бьет в цель!
    • 66'
      Eduart Rroca сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      66'
      Г О О О О Л - Этеми Вален бьет в цель!
    • 64'
      Шен Керем уходит с поля. Етмир Топали выходит вместо него
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Этеми Вален из команды Истанбулспор забивает с точки!
    • Желтая карточка
      57'
      Этеми Вален получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      55'
      Кадыоглу Ферди получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Яндаш Мерт Хакан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Гюлер Арда бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Акайдин Самет получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Okan Erdogan получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Мор Эмре получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Гюлер Арда бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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