Тур: 4.
1:1
Перерыв
0'
0:1
18' ГолYoann Fellrath
19' Желтая карточкаШтольт Малкольм
27' Желтая карточкаHampus Soederstroem
38' Желтая карточкаYoann Fellrath
Ход матча
18'
0:1
19'
25'
1:1
38'
45'
22
Раск
Теодор
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
24 Anton Berg
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 David Frisk
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Эстерсунд
Сковде АИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
30
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.25
|Miroslav Mazur
|1
|0.25
|Штольт Малкольм
|1
|0.25
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.25
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|1
|0.25
|Emil Bellander
|1
|0.25
|Filip Schyberg
|1
|0.25
|Yoann Fellrath
|1
|0.25
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Броман Густав
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Miroslav Mazur
|2
|0
|Штольт Малкольм
|2
|0
|Mansour Sinyan
|1
|0
|Раск Теодор
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
|Calvin Kabuye
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0
ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - АИК 0:3 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1
Сковде АИК
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Сковде АИК - Карлштад 1:1 Сковде АИК - ИФК Лулео 3:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2
Результаты матчей
Эстерсунд
Сковде АИК
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|16 - 6
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (2)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|3
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|3