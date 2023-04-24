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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
Эстерсунд
1:1
Перерыв
Сковде АИК
0'
0:1
18' Гол
Yoann Fellrath
19' Желтая карточка
Штольт Малкольм
1:1
25' Гол в свои ворота
27' Желтая карточка
Hampus Soederstroem
38' Желтая карточка
Yoann Fellrath
45' Желтая карточка

Ход матча

14'
 
Armend Suljev
Рхосе Лукас
18'
0:1
Yoann Fellrath
(Hugo Engstroem)
19'
Штольт Малкольм
 
25'
1:1
27'
 
Hampus Soederstroem
38'
 
Yoann Fellrath
45'
 
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Сковде АИК
3.65
3.75
5.20
Все Коэффициенты
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
15
Jakob
Johnsson
28
Аджумани
Янник
21
Кроон
Симон
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
17
Рхосе
Лукас
13
Hugo
Engstroem
10
Elmar
Abraham
6
Hampus
Soederstroem
14
Mikael
Moerk
9
Yoann
Fellrath
8
Oscar
Lennerskog
Эстерсунд
5-3-2
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Сковде АИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:3
С
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 1 0.25
Miroslav Mazur 1 0.25
Штольт Малкольм 1 0.25
Карлссон Грач Себастьян 1 0.25
Брэндон Эрик 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 1 0.25
Emil Bellander 1 0.25
Filip Schyberg 1 0.25
Yoann Fellrath 1 0.25
Рхосе Лукас 0 0
Броман Густав 0 0
Elmar Abraham 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейлид Сесар 2 0
Miroslav Mazur 2 0
Штольт Малкольм 2 0
Mansour Sinyan 1 0
Раск Теодор 1 0
Аджумани Янник 1 0
Calvin Kabuye 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0
ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - АИК 0:3 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1
Сковде АИК
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Сковде АИК - Карлштад 1:1 Сковде АИК - ИФК Лулео 3:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2

Результаты матчей

Эстерсунд
Сковде АИК

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 5 0 0 16 - 6 15
2.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Гефле
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Эстерсунд
 1:1 4 1 3 0 5 - 2 6
8.
Йёнчёпинг
 1:1 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ландскруна
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Эргрюте
 1:1 4 0 3 1 3 - 5 3
14.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
15.
Сковде АИК
 1:1 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Эргрюте
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Эстерсунд
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Сковде АИК
 1:1 1 0 1 0 3 - 3 1
14.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эстерсунд
 1:1 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 1:1 2 0 2 0 4 - 4 2
10.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эргрюте
 1:1 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Сковде АИК
 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Yoann Fellrath получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Hampus Soederstroem получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О О Л – Игрок команды Сковде АИК забивает автогол
  • Желтая карточка
    19'
    Штольт Малкольм получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Hugo Engstroem сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Yoann Fellrath бьет в цель!
  • 13'
    Lukas Rhoese уходит с поля. Armend Suljev выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Сковде АИК
3.65
3.75
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстерсунд 1:1 Сковде АИК онлайн

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