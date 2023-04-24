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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
Эстерсунд
2:1
Конец матча
Сковде АИК
0'
0:1
18' Гол
Yoann Fellrath
20' Желтая карточка
Штольт Малкольм
1:1
25' Гол в свои ворота
Filip Schyberg
27' Желтая карточка
Hampus Soederstroem
39' Желтая карточка
Yoann Fellrath
45' Желтая карточка
Брэндон Эрик
51' Желтая карточка
Раск Теодор
53' Желтая карточка
Elmar Abraham
56' Вторая желтая карточка
Hampus Soederstroem
2:1
68' Гол
Карлссон Грач Себастьян
72' Желтая карточка
Elias Lindell
75' Желтая карточка
Кроон Симон
90'+7
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
15
Jakob
Johnsson
28
Аджумани
Янник
21
Кроон
Симон
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
17
Рхосе
Лукас
13
Hugo
Engstroem
10
Elmar
Abraham
6
Hampus
Soederstroem
14
Mikael
Moerk
9
Yoann
Fellrath
8
Oscar
Lennerskog
Эстерсунд
5-3-2
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Сковде АИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:3
С
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 2 0.5
Chovanie Amatkarijo 1 0.25
Miroslav Mazur 1 0.25
Штольт Малкольм 1 0.25
Брэндон Эрик 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 1 0.25
Emil Bellander 1 0.25
Filip Schyberg 1 0.25
Yoann Fellrath 1 0.25
Рхосе Лукас 0 0
Броман Густав 0 0
Elmar Abraham 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейлид Сесар 2 0
Miroslav Mazur 2 0
Раск Теодор 2 0
Штольт Малкольм 2 0
Кроон Симон 1 0
Mansour Sinyan 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Аджумани Янник 1 0
Calvin Kabuye 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hampus Soederstroem 1 1
Filip Schyberg 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Elias Lindell 1 0
Elmar Abraham 1 0
Yoann Fellrath 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Эстерсунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сковде АИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0
ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - АИК 0:3 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1
Сковде АИК
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2
Сковде АИК - Карлштад 1:1 Сковде АИК - ИФК Лулео 3:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:0 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2

Результаты матчей

Эстерсунд
Сковде АИК

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 5 0 0 16 - 6 15
2.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Эстерсунд
 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Гефле
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 7 - 6 6
9.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ландскруна
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Эргрюте
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
15.
Сковде АИК
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
14.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      50'
      Брэндон Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Yoann Fellrath получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Hampus Soederstroem получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Filip Schyberg уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      20'
      Штольт Малкольм получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Hugo Engstroem сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Yoann Fellrath бьет в цель!
    • 14'
      Lukas Rhoese уходит с поля. Armend Suljev выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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