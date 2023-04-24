Тур: 31. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Иррати Массимилиано
0'
27' Желтая карточкаДжан Пьеро Гасперини
30' Желтая карточкаДе Рон Мартен
1:0
39' ГолПашалич Марио
60' Желтая карточкаСольбаккен Ола
2:0
74' ГолТолой Рафаэл
Ход матча
30'
39'
1:0
60'
74'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
229 Количество передач 274
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
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-
-
7.50 Точный счет – 1:1
-
2.40 Победа «Аталанты»
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметЗащитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Рома
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
30 матчей
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
2
1.06
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.79
Среднее время на гол
57
50
Всего голов
53
42
Голов в среднем за матч
1.77
1.4
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.42
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.23
|Копмейнерс Тëн
|6 (2)
|0.19
|Пашалич Марио
|3
|0.1
|Меле Йоаким
|3
|0.1
|Бога Жереми
|2
|0.06
|Де Рон Мартен
|2
|0.06
|Скальвини Джорджио
|2
|0.06
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Сапата Дуван
|1
|0.03
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (4)
|0.35
|Абрахам Тэмми
|7
|0.23
|Эль-Шаарави Стефан
|4
|0.13
|Пеллегрини Лоренцо
|3 (2)
|0.1
|Смоллинг Крис
|3
|0.1
|Ибаньес Рожер
|3
|0.1
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Матич Неманья
|1
|0.03
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|Сольбаккен Ола
|1
|0.03
|Залевски Никола
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Дзаньоло Николо
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Де Рон Мартен
|6
|0
|Скальвини Джорджио
|6
|0
|Меле Йоаким
|4
|1
|Копмейнерс Тëн
|5
|0
|Демирал Мерих
|5
|0
|Муриэль Луис
|1
|2
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Паломино Хосе
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|9
|1
|Жозе Моуринью
|3
|3
|Кристанте Бриан
|6
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Манчини Джанлука
|7
|0
|Челик Мехмет
|5
|0
|Матич Неманья
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Рома
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
7
8
Аталанта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Рома
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
22
20
Аталанта
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Рома
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
29
28
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
4%
3
15%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
5
20%
5
25%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
5
31%
76-90
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
1
4%
4
17%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
8
33%
5
22%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Забито
49
43
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
2
4%
7
16%
1-15
8
16%
4
9%
16-30
11
22%
8
19%
31-45
14
29%
6
14%
46-60
5
10%
7
16%
61-75
9
18%
11
26%
76-90
Пропущено
34
25
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 16
5
15%
3
12%
1-15
4
12%
7
28%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
6
18%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1
Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3
Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1
Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0
Результаты матчей
Аталанта
Рома
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
6 раз 20%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
8
1 раз 3%
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
68
78
212
411
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
97
510
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
255
1515
1218
426
525
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|67 - 21
|78
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|0:2 Заявка
|31
|17
|5
|9
|42 - 28
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|51 - 37
|56
|6.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|7.
|2:0 Заявка
|31
|15
|7
|9
|50 - 35
|52
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|42 - 39
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 43
|41
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|26 - 38
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|5.
|0:2 Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|2:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|2:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|0:2 Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10