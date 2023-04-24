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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Иррати Массимилиано
Аталанта
2:0
Второй тайм: 78'
Рома
0'
27' Желтая карточка
Джан Пьеро Гасперини
30' Желтая карточка
Де Рон Мартен
1:0
39' Гол
Пашалич Марио
60' Желтая карточка
Сольбаккен Ола
2:0
74' Гол
Толой Рафаэл

Ход матча

27'
Джан Пьеро Гасперини
 
30'
Де Рон Мартен
 
39'
Пашалич Марио
(Сапата Дуван)
1:0
60'
 
Сольбаккен Ола
64'
 
Матич Неманья
Бове Эдоардо
64'
 
Спинаццола Леонардо
Залевски Никола
64'
 
Дибала Пауло
Манчини Джанлука
65'
 
Эль-Шаарави Стефан
Сольбаккен Ола
74'
Паломино Хосе
Джимсити Берат
 
74'
Толой Рафаэл
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 229 Количество передач 274
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 161
Аталанта 34.8% (56)
X 39.1% (63)
Рома 26.1% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Рома
2.60
4.50
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
42
Скальвини
Джорджио
3
Меле
Йоаким
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
88
Пашалич
Марио
91
Сапата
Дуван
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
59
Залевски
Никола
52
Бове
Эдоардо
4
Кристанте
Бриан
18
Сольбаккен
Ола
7
Пеллегрини
Лоренцо
9
Абрахам
Тэмми
Аталанта
3-4-2-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Рома

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

30 матчей

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.79

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.77
1.4

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.42
Хёйлунн Расмус 7 0.23
Копмейнерс Тëн 6 (2) 0.19
Пашалич Марио 3 0.1
Меле Йоаким 3 0.1
Бога Жереми 2 0.06
Де Рон Мартен 2 0.06
Скальвини Джорджио 2 0.06
Малиновский Руслан 1 0.03
Сапата Дуван 1 0.03
Муриэль Луис 1 (1) 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Руджери Маттео 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.35
Абрахам Тэмми 7 0.23
Эль-Шаарави Стефан 4 0.13
Пеллегрини Лоренцо 3 (2) 0.1
Смоллинг Крис 3 0.1
Ибаньес Рожер 3 0.1
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Де Рон Мартен 6 0
Скальвини Джорджио 6 0
Меле Йоаким 4 1
Копмейнерс Тëн 5 0
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Паломино Хосе 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 9 1
Жозе Моуринью 3 3
Кристанте Бриан 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 7 0
Челик Мехмет 5 0
Матич Неманья 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Аталанта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Рома
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

7
8
Аталанта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Рома
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

22
20
Аталанта
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Рома
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

29
28

Голы по времени матча

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
4%
3
15%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
5
20%
5
25%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Забито

24
23
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
1
4%
4
17%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
8
33%
5
22%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
4
17%
6
26%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Забито

49
43
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
2
4%
7
16%
1-15
8
16%
4
9%
16-30
11
22%
8
19%
31-45
14
29%
6
14%
46-60
5
10%
7
16%
61-75
9
18%
11
26%
76-90

Пропущено

34
25
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 16
5
15%
3
12%
1-15
4
12%
7
28%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
6
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1
Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3
Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1
Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0

Результаты матчей

Аталанта
Рома

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
6 раз 20%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
8
1 раз 3%
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
7
8
2
12
2.5
4
11
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
5
10
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
25
5
15
15
1.5
12
18
4
26
2.5
5
25
1
29
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 0:2 Заявка 31 17 5 9 42 - 28 56
5.
Милан
 Заявка 31 16 8 7 51 - 37 56
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 2:0 Заявка 31 15 7 9 50 - 35 52
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 31 10 12 9 42 - 39 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 31 6 10 15 26 - 38 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 0:2 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 2:0 Заявка 15 7 3 5 26 - 18 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 2:0 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 0:2 Заявка 16 7 4 5 19 - 19 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Полетела пиротехника на газон, едва не пострадал из-за этого Дибала, но арбитр не делает паузы в игре.
  • 75'
    Сразу же "Рома" рвется в чужую штрафную, но большая плотность в обороне у "Аталанте", потому передачи под удар просто не проходят.
  • Описание гола
    74'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! РАФАЭЛ ТОЛОЙ!
    После навеса Копмейнерса с углового Паломино первым же касанием пробил головой, Патрисиу отбивает мяч перед собой, а Толой на добивании наносит мощный удар - снаряд от головы Льоренте оказывается в сетке, но никаких шансов спасти у испанца не было!
  • Замена
    73'
    Да, Берат Джимсити покидает поле в сопровождении врачей, Хосе Паломимо вступает в игру.
  • Травма, повреждение
    72'
    У Джимсити есть проблемы со здоровьем, требуется албанцу помощь врачей "Аталанты".
  • 71'
    Сапата в борьбе с двумя защитниками вошел в штрафную с правого края, колумбийца смогли остановить без фола, но угловой "Аталанта" зарабатывает.
  • 70'
    Готовятся первые замены и в составе "Аталанты", желательно освежить переднюю линию Гасперини.
  • 69'
    Постепенно раскрывается у нас игра, Пашалич завершает ответную атаку "Аталанты" плотным ударом метров с 18 - мяч проходит чуть выше створа.
  • Опасный момент
    68'
    Спортьелло после навеса Спинаццолы с фланга смахивает мяч точно на Дибалу, который пробивает в касание в направлении открытого угла, однако на пути игрового снаряда возникает Меле.
  • 66'
    Вот такой ход от Жозе Моуринью, сразу 4 изменения в середине второго тайма. Дибала сразу же исполнил подачу со штрафного, которая не достигла адресата.
  • Замена
    64'
    Леонардо Спинаццола, Неманья Матич, Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави появляются на поле вместо Николы Залевски, Эдоардо Бове, Джанлуки Манчини и Олы Сольбаккена.
  • Замена
    63'
    Копмейнерс со штрафного исполняет подачу во вратарскую, однако ничего опасного создать бергамаскам не удается, а затем Сольбаккен оказывается на газоне в верховой борьбе, врачи "Ромы" на поле.
  • Фол, нарушение
    62'
    Эдерсону достается в борьбе с двумя защитниками у лицевой линии, чуть улучшенная версия углового для "Аталанты".
  • 61'
    Штрафной в исполнении "Аталанты" опасным моментом не завершается, смахивают римляне мяч в верховой борьбе и сами же успевают на подбор.
  • Желтая карточка
    60'
    Сольбаккен получает желтую карточку за фол против Компейнерса неподалеку от своей штрафной.
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    • 59'
      Залевски после передачи Сольбаккена смещается с левого фланга к центру и наносит удар по воротам, который блокируют игроки "Аталанты".
    • 58'
      Позиционная атака "Аталанты" завершается прострельной передачей Скальвини с левого полуфланга, однако оборона "Ромы" легко выбивает мяч.
    • Фол, нарушение
      56'
      Очередное единоборство Сапаты и Льоренте завершается отмашкой колумбийца по лицу испанцу, при этом защитник борцовским приёмом заваливал оппонента на газон.
    • 55'
      Удар Копмейнерса со штрафного принимает на себя "стенка", мяч отскакивает к Де Рону, который в касание стреляет поопаснее, но всё же мимо створа.
    • Фол, нарушение
      54'
      Сапата цепляется за мяч перед штрафной соперника по центру и оказывается на газоне после фола Льоренте. Хороший шанс для "Аталанты", до ворот метра 22
    • 53'
      Сольбаккен на правом фланге уходит от опеки Дзаппакосты, но работает у "Аталанты" подстраховка в лице Скальвини.
    • 52'
      Манчини с правого угла штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, где на выходе мяч забирает Спортьелло, опережающий Абрахама.
    • 51'
      Пока не возникает реальных моментов у ворот Спортьелло, но по владению мячом преимущество "Ромы" продолжает расти.
    • 49'
      Существенно вырастает давление "Ромы" на старте второго тайма, рискованно "Аталанте" так глубоко и безропотно сидеть в обороне.
    • 48'
      Абрахам после навеса Манчини опережает Скальвини и головой подрезает мяч в дальний угол - круглый проходит в полуметре от створа.
    • 47'
      Штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Рома", однако оборона "Аталанты" не допускает момента у своих ворот.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Манчини исполняет заброс с правого фланга в направлении Пеллегрини, которому не позволили выпрыгнуть, легонько подтолкнув в спину.
    • 45'
      Сольбаккен в одиночку добирается до штрафной, в окружении нескольких соперников сохраняет мяч и катит пяткой на Абрахама, который с угла штрафной пробивает неточно.
    • Дополнительное время
      45'
      Массимилиано Иррати добавляет к основному времени первого тайма 4 минуты.
    • 43'
      "Рома" с мячом после пропущенного гола, но пока не совсем понимают они, как взламывают оборону "Аталанты", нужны коррективы от тренерского штаба.
    • Фол, нарушение
      41'
      Жестковато прилетает по ахилу Дзаппакосте в единоборстве с Сольбаккеном, не может сразу подняться с газона игрок "Аталанты".
    • 40'
      Первый же удар в исполнении "Аталанты" в сегодняшнем матче становится голевым, потрясающий КПД у бергамасков. Посмотрим, чем ответит "Рома".
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАРИО ПАШАЛИЧ!
      Скальвини и Дзаппакоста накрыли на фланше соперника, Сапата получил мяч на левом краю штрафной и выполнил передачу в центра, а Пашалич метров с десяти слёта посылает снаряд в противоход Патрисиу!
    • 37'
      Отметим, что в прошлом сезоне "Рома" в Бергамо добилась крупной победы - 1:4, Абрахам тогда забил дважды, по разу отличились Дзаньоло и Смоллинг, а Кристанте отправил мяч в свои ворота.
    • Угловой
      36'
      Еще один угловой добавляет в свою копилку "Рома", однако ничего серьезного немногочисленные "стандарты" команд сегодня не несут.
    • 35'
      Залевски накрутил на левом краю штрафной Меле и прострелил с левой, мяч от ноги Толоя возвращается к поляку, который с правой не попадает в дальний угол.
    • Фол, нарушение
      34'
      Очередное нарушение правил против Сапаты допускает Рожер, пока колумбиец действует исключительно в глубине в подыгрыше.
    • Угловой
      33'
      ВАР быстренько проверил эпизод, но до пенальти дело не дошло, а после навеса с углового Эдерсон выбивает мяч из своей штрафной.
    • 32'
      Неплохую комбинацию разыгрывают римляне на правом фланге, Манчини неплохо простреливает в направлении Абрахама, которого опережает защитника, выбивая мяч на угловой.
    • 31'
      Сам Сольбаккен со штрафного забрасывает мяч ближе к чужим воротам, однако головой успешно играет Сапата.
    • Желтая карточка
      30'
      Де Рон получает желтую карточку за жесткий подкат под Сольбаккена в центральной зоне.
    • 29'
      Попытку удара из-за пределов штрафной наконец-таки предпринял Пеллегрини, однако на пути мяча возникает один из игроков "Аталанты".
    • 28'
      Напомним, что в первом круге "Аталанта" победила в Риме с минимальным счётом благодаря голу Скальвини, при этом у "Ромы" было огромное преимущество по ударам, а гости собрали 7 предупреждений.
    • Желтая карточка
      27'
      Желтую карточку от главного арбитра получает и Гасперини, недовольны судейством буквально все, как бы матч не перерос в побоище в прямом смысле слова.
    • Травма, повреждение
      26'
      Врачи "Ромы" пытаются привести в чувство Пеллегрини, который сам подлез сзади под Эдерсона, в результате получив удар локтем в лицо.
    • Желтая карточка
      25'
      Желтую карточку получает один из представителей скамейки "Ромы", недоволен он тем, что арбитр не фиксирует нарушения против Пеллегрини со стороны Эдерсона.
    • Травма, повреждение
      24'
      Толой встречает на фланге Залевски и сам получает небольшое повреждение колена, жестких стыков сегодня предостаточно, в отличие от голевых моментов и ударов.
    • 22'
      Эдерсон врывается в штрафную с правого края, обыграв Рожера, однако прострел во вратарскую прерывает Льоренте.
    • Фол, нарушение
      21'
      Больше обычного достается сегодня Сапате, который часто оттягивается в глубину, сейчас один из соперников отмахнулся от колумбийца.
    • 20'
      Залевски с левого фланга исполняет подачу в штрафную в расчёте на Абрахама, которую не удается успеть к мячу.
    • 18'
      Добрались римляне до штрафной соперника, Бове вошел внутрь с правого края, однако не сумел пройти мимо Скальвини.
    • 17'
      Пока небольшое преимущество на стороне "Аталанты" по владению мячом и угловым, а вот ударов по воротам в этой встрече нет вообще.
    • 16'
      Стабильности бергамаскам, к сожалению, не хватает - начиная с февраля, "Аталанта" выиграла лишь три матча при двух ничьих и пяти поражениях. В прошлом туре была ничья против "Фиорентины".
    • 15'
      "Аталанте" сегодня необходима победа, если команда Гасперини хочет сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов, сейчас отставание от "Ромы" насчитывает 7 очков.
    • Угловой
      14'
      Теперь угловой с левого фланга исполняет Копмейнерс, на ближней штанге мяч попадает в спину Джимсити и проходит мимо ворот.
    • Угловой
      13'
      Копмейнерс с углового исполняет подачу к линии вратарской, но оборона "Ромы" справляется, вторым темпом голландец возвращает мяч в штрафную - на выходе кулаками играет Руй Патрисиу.
    • 12'
      Эдерсон получает передачу на ход на правом фланге и исполняет прострел в чужую штрафную, где на опережение играет Льоренте - угловой.
    • Фол, нарушение
      10'
      Сразу два игрока "Аталанты" оказались на газоне в одной точке, арбитр реагирует на фол Льоренте против Сапаты.
    • 9'
      Пеллегрини с левого фланга исполняет подачу точно в руки Спортьелло, при этом мяч успел выкатиться за пределы поля, потому арбитры назначают удар от ворот.
    • 8'
      В Серии А у "Ромы" 3 победы подряд с общей разницей 7:0, последняя неудача случилась еще до паузы на матчи сборных в римском дерби.
    • 7'
      Очень кстати для "Ромы", что эта игра вынесена на понедельник, ведь в четверг вечером римляне провели 120 минут в Лиге Европы против "Фейеноорда", в волевой манере добыв путевку в полуфинал Лиги Европы.
    • 6'
      Напомним, что после возврата 15 очков "Ювентусу" "Рома" откатилась на четвертое место, плюс обе миланские команды вчера выиграли свои матчи, так что допускать осечки команде Жозе Моуринью нежелательно.
    • Травма, повреждение
      5'
      Теперь уже есть работа у врачей "Аталанты", Меле стремился к чужим воротам, но уткнулся в Рожера на полном ходу, оставшись лежать на газоне.
    • 3'
      Манчини головой стукнулся об газон, падая после фола соперника, есть вероятность сотрясения, однако, судя по всему, защитник "Ромы" вернется в игру.
    • Травма, повреждение
      2'
      Сразу же Манчини получает повреждение после фола Копмейнерса в центре поля, врачи справляются о состоянии Джанлуки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!