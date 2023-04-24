Сапата в борьбе с двумя защитниками вошел в штрафную с правого края, колумбийца смогли остановить без фола, но угловой "Аталанта" зарабатывает.

У Джимсити есть проблемы со здоровьем, требуется албанцу помощь врачей "Аталанты".

Да, Берат Джимсити покидает поле в сопровождении врачей, Хосе Паломимо вступает в игру.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! РАФАЭЛ ТОЛОЙ! После навеса Копмейнерса с углового Паломино первым же касанием пробил головой, Патрисиу отбивает мяч перед собой, а Толой на добивании наносит мощный удар - снаряд от головы Льоренте оказывается в сетке, но никаких шансов спасти у испанца не было!

Сразу же "Рома" рвется в чужую штрафную, но большая плотность в обороне у "Аталанте", потому передачи под удар просто не проходят.

Полетела пиротехника на газон, едва не пострадал из-за этого Дибала, но арбитр не делает паузы в игре.

Сольбаккен получает желтую карточку за фол против Компейнерса неподалеку от своей штрафной.

Штрафной в исполнении "Аталанты" опасным моментом не завершается, смахивают римляне мяч в верховой борьбе и сами же успевают на подбор.

Эдерсону достается в борьбе с двумя защитниками у лицевой линии, чуть улучшенная версия углового для "Аталанты".

Копмейнерс со штрафного исполняет подачу во вратарскую, однако ничего опасного создать бергамаскам не удается, а затем Сольбаккен оказывается на газоне в верховой борьбе, врачи "Ромы" на поле.

Леонардо Спинаццола, Неманья Матич, Пауло Дибала и Стефан Эль-Шаарави появляются на поле вместо Николы Залевски, Эдоардо Бове, Джанлуки Манчини и Олы Сольбаккена.

Вот такой ход от Жозе Моуринью, сразу 4 изменения в середине второго тайма. Дибала сразу же исполнил подачу со штрафного, которая не достигла адресата.

Спортьелло после навеса Спинаццолы с фланга смахивает мяч точно на Дибалу, который пробивает в касание в направлении открытого угла, однако на пути игрового снаряда возникает Меле.

Постепенно раскрывается у нас игра, Пашалич завершает ответную атаку "Аталанты" плотным ударом метров с 18 - мяч проходит чуть выше створа.

Абрахам после навеса Манчини опережает Скальвини и головой подрезает мяч в дальний угол - круглый проходит в полуметре от створа.

Существенно вырастает давление "Ромы" на старте второго тайма, рискованно "Аталанте" так глубоко и безропотно сидеть в обороне.

Пока не возникает реальных моментов у ворот Спортьелло, но по владению мячом преимущество "Ромы" продолжает расти.

Манчини с правого угла штрафной исполняет подачу на дальнюю штангу, где на выходе мяч забирает Спортьелло, опережающий Абрахама.

Сольбаккен на правом фланге уходит от опеки Дзаппакосты, но работает у "Аталанты" подстраховка в лице Скальвини.

Сапата цепляется за мяч перед штрафной соперника по центру и оказывается на газоне после фола Льоренте. Хороший шанс для "Аталанты", до ворот метра 22

Удар Копмейнерса со штрафного принимает на себя "стенка", мяч отскакивает к Де Рону, который в касание стреляет поопаснее, но всё же мимо створа.

Очередное единоборство Сапаты и Льоренте завершается отмашкой колумбийца по лицу испанцу, при этом защитник борцовским приёмом заваливал оппонента на газон.

Залевски после передачи Сольбаккена смещается с левого фланга к центру и наносит удар по воротам, который блокируют игроки "Аталанты".

Штрафной на правом фланге атаки зарабатывает "Рома", однако оборона "Аталанты" не допускает момента у своих ворот.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Манчини исполняет заброс с правого фланга в направлении Пеллегрини, которому не позволили выпрыгнуть, легонько подтолкнув в спину.

45' Сольбаккен в одиночку добирается до штрафной, в окружении нескольких соперников сохраняет мяч и катит пяткой на Абрахама, который с угла штрафной пробивает неточно.

45' Массимилиано Иррати добавляет к основному времени первого тайма 4 минуты.

43' "Рома" с мячом после пропущенного гола, но пока не совсем понимают они, как взламывают оборону "Аталанты", нужны коррективы от тренерского штаба.

41' Жестковато прилетает по ахилу Дзаппакосте в единоборстве с Сольбаккеном, не может сразу подняться с газона игрок "Аталанты".

40' Первый же удар в исполнении "Аталанты" в сегодняшнем матче становится голевым, потрясающий КПД у бергамасков. Посмотрим, чем ответит "Рома".

39' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАРИО ПАШАЛИЧ!

Скальвини и Дзаппакоста накрыли на фланше соперника, Сапата получил мяч на левом краю штрафной и выполнил передачу в центра, а Пашалич метров с десяти слёта посылает снаряд в противоход Патрисиу!

37' Отметим, что в прошлом сезоне "Рома" в Бергамо добилась крупной победы - 1:4, Абрахам тогда забил дважды, по разу отличились Дзаньоло и Смоллинг, а Кристанте отправил мяч в свои ворота.

36' Еще один угловой добавляет в свою копилку "Рома", однако ничего серьезного немногочисленные "стандарты" команд сегодня не несут.

35' Залевски накрутил на левом краю штрафной Меле и прострелил с левой, мяч от ноги Толоя возвращается к поляку, который с правой не попадает в дальний угол.

34' Очередное нарушение правил против Сапаты допускает Рожер, пока колумбиец действует исключительно в глубине в подыгрыше.

33' ВАР быстренько проверил эпизод, но до пенальти дело не дошло, а после навеса с углового Эдерсон выбивает мяч из своей штрафной.

32' Неплохую комбинацию разыгрывают римляне на правом фланге, Манчини неплохо простреливает в направлении Абрахама, которого опережает защитника, выбивая мяч на угловой.

31' Сам Сольбаккен со штрафного забрасывает мяч ближе к чужим воротам, однако головой успешно играет Сапата.

30' Де Рон получает желтую карточку за жесткий подкат под Сольбаккена в центральной зоне.

29' Попытку удара из-за пределов штрафной наконец-таки предпринял Пеллегрини, однако на пути мяча возникает один из игроков "Аталанты".

28' Напомним, что в первом круге "Аталанта" победила в Риме с минимальным счётом благодаря голу Скальвини, при этом у "Ромы" было огромное преимущество по ударам, а гости собрали 7 предупреждений.

27' Желтую карточку от главного арбитра получает и Гасперини, недовольны судейством буквально все, как бы матч не перерос в побоище в прямом смысле слова.

26' Врачи "Ромы" пытаются привести в чувство Пеллегрини, который сам подлез сзади под Эдерсона, в результате получив удар локтем в лицо.

25' Желтую карточку получает один из представителей скамейки "Ромы", недоволен он тем, что арбитр не фиксирует нарушения против Пеллегрини со стороны Эдерсона.

24' Толой встречает на фланге Залевски и сам получает небольшое повреждение колена, жестких стыков сегодня предостаточно, в отличие от голевых моментов и ударов.

22' Эдерсон врывается в штрафную с правого края, обыграв Рожера, однако прострел во вратарскую прерывает Льоренте.

21' Больше обычного достается сегодня Сапате, который часто оттягивается в глубину, сейчас один из соперников отмахнулся от колумбийца.

20' Залевски с левого фланга исполняет подачу в штрафную в расчёте на Абрахама, которую не удается успеть к мячу.

18' Добрались римляне до штрафной соперника, Бове вошел внутрь с правого края, однако не сумел пройти мимо Скальвини.

17' Пока небольшое преимущество на стороне "Аталанты" по владению мячом и угловым, а вот ударов по воротам в этой встрече нет вообще.

16' Стабильности бергамаскам, к сожалению, не хватает - начиная с февраля, "Аталанта" выиграла лишь три матча при двух ничьих и пяти поражениях. В прошлом туре была ничья против "Фиорентины".

15' "Аталанте" сегодня необходима победа, если команда Гасперини хочет сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов, сейчас отставание от "Ромы" насчитывает 7 очков.

14' Теперь угловой с левого фланга исполняет Копмейнерс, на ближней штанге мяч попадает в спину Джимсити и проходит мимо ворот.

13' Копмейнерс с углового исполняет подачу к линии вратарской, но оборона "Ромы" справляется, вторым темпом голландец возвращает мяч в штрафную - на выходе кулаками играет Руй Патрисиу.

12' Эдерсон получает передачу на ход на правом фланге и исполняет прострел в чужую штрафную, где на опережение играет Льоренте - угловой.

10' Сразу два игрока "Аталанты" оказались на газоне в одной точке, арбитр реагирует на фол Льоренте против Сапаты.

9' Пеллегрини с левого фланга исполняет подачу точно в руки Спортьелло, при этом мяч успел выкатиться за пределы поля, потому арбитры назначают удар от ворот.

8' В Серии А у "Ромы" 3 победы подряд с общей разницей 7:0, последняя неудача случилась еще до паузы на матчи сборных в римском дерби.

7' Очень кстати для "Ромы", что эта игра вынесена на понедельник, ведь в четверг вечером римляне провели 120 минут в Лиге Европы против "Фейеноорда", в волевой манере добыв путевку в полуфинал Лиги Европы.

6' Напомним, что после возврата 15 очков "Ювентусу" "Рома" откатилась на четвертое место, плюс обе миланские команды вчера выиграли свои матчи, так что допускать осечки команде Жозе Моуринью нежелательно.

5' Теперь уже есть работа у врачей "Аталанты", Меле стремился к чужим воротам, но уткнулся в Рожера на полном ходу, оставшись лежать на газоне.

3' Манчини головой стукнулся об газон, падая после фола соперника, есть вероятность сотрясения, однако, судя по всему, защитник "Ромы" вернется в игру.

2' Сразу же Манчини получает повреждение после фола Копмейнерса в центре поля, врачи справляются о состоянии Джанлуки.