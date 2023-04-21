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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Иррати Массимилиано
Аталанта
 
Позже
Рома
Прогнозы 55
Аталанта 27.3% (15)
X 47.3% (26)
Рома 25.5% (14)
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Аталанта
Ничья
Рома
2.41
3.42
3.26
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История личных встреч

Аталанта
Рома

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

30 матчей

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.79

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.77
1.4

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.43
Хёйлунн Расмус 7 0.23
Копмейнерс Тëн 6 (2) 0.2
Меле Йоаким 3 0.1
Бога Жереми 2 0.07
Пашалич Марио 2 0.07
Де Рон Мартен 2 0.07
Скальвини Джорджио 2 0.07
Малиновский Руслан 1 0.03
Муриэль Луис 1 (1) 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Сапата Дуван 1 0.03
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Руджери Маттео 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.37
Абрахам Тэмми 7 0.23
Эль-Шаарави Стефан 4 0.13
Пеллегрини Лоренцо 3 (2) 0.1
Смоллинг Крис 3 0.1
Ибаньес Рожер 3 0.1
Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Скальвини Джорджио 6 0
Меле Йоаким 4 1
Де Рон Мартен 5 0
Копмейнерс Тëн 5 0
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Паломино Хосе 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Джан Пьеро Гасперини 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 9 1
Жозе Моуринью 3 3
Кристанте Бриан 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 7 0
Челик Мехмет 5 0
Матич Неманья 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Аталанта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Рома
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

7
8
Аталанта
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Рома
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

22
20
Аталанта
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
20% (6)
43% (13)
Рома
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

29
28

Голы по времени матча

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
4%
3
15%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
5
20%
4
20%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
5
20%
5
25%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Забито

24
23
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
1
4%
4
17%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
8
33%
5
22%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
4
17%
6
26%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
2
12%
3
33%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Забито

49
43
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
2
4%
7
16%
1-15
8
16%
4
9%
16-30
11
22%
8
19%
31-45
14
29%
6
14%
46-60
5
10%
7
16%
61-75
9
18%
11
26%
76-90

Пропущено

34
25
15 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 16
5
15%
3
12%
1-15
4
12%
7
28%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
6
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1
Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3
Рома
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1
Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2 Рома - Фиорентина 2:0

Результаты матчей

Аталанта
Рома

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
6 раз 20%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
8
1 раз 3%
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
7
8
2
12
2.5
4
11
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
5
10
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
25
5
15
15
1.5
12
18
4
26
2.5
5
25
1
29
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 59
4.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
5.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
6.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
7.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 30 11 9 10 35 - 33 42
10.
Сассуоло
 Заявка 30 11 7 12 38 - 43 40
11.
Торино
 Заявка 30 10 9 11 31 - 36 39
12.
Удинезе
 Заявка 30 9 12 9 39 - 39 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 30 6 12 12 34 - 50 30
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
4.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
5.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
6.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
9.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
10.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
15.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
9.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Аталанта 27.3% (15)
    X 47.3% (26)
    Рома 25.5% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Рома
    2.41
    3.42
    3.26
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аталанта - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Рома

    Исход игры
    Аталанта
    27.3% (15)
    Ничья
    47.3% (26)
    Рома
    25.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (28)
    Меньше
    48.15% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    90.74% (49)
    Нет
    9.26% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (21)
    2:1 Аталанта
    25.5% (14)
    1:2 Рома
    18.2% (10)
    2:2 Ничья
    7.3% (4)
    0:2 Рома
    3.6% (2)
    0:1 Рома
    3.6% (2)
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