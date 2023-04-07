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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Ворскла
1:0
Конец матча
Ингулец
0'
21' Желтая карточка
Козак Александр
1:0
49' Гол
Кравец Василий
55' Желтая карточка
Кане Ибрахим
62' Желтая карточка
Челядин Артём
77' Желтая карточка
Козыренко Юрий
82' Желтая карточка
Мельничук Максим
87' Желтая карточка
Пердута Игорь
89' Желтая карточка
Кравец Василий
89' Желтая карточка
Марусич Максим
90'+5
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
3
Кравец
Василий
29
Бацула
Андрей
50
Кане
Ибрахим
18
Павлюк
Евгений
10
Юрченко
Владлен
38
Челядин
Артём
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
31
Билык
Олег
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
23
Кучеренко
Александр
33
Нагиев
Дмитрий
88
Кухарук
Андрей
8
Клименко
Владислав
29
Artem
Smolyakov
19
Одарюк
Владимир
9
Марусич
Максим
10
Козак
Александр
Ворскла
Ингулец

История личных встреч

Ворскла
Ингулец

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 8 (2) 0.4
Кравец Василий 3 0.15
Марлисон 3 (1) 0.15
Олейник Денис 2 (1) 0.1
Степанюк Руслан 2 0.1
Скляр Александр 1 0.05
Юрченко Владлен 1 0.05
Кравчук Андрей 1 0.05
Челядин Артём 1 0.05
Чеснаков Владимир 1 0.05
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.16
Одарюк Владимир 3 0.16
Artem Smolyakov 2 0.11
Ситало Артём 2 0.11
Марусич Максим 2 0.11
Клименко Владислав 1 0.05
Запорожец Евгений 1 0.05
Кучеренко Александр 1 0.05
Головкин Иван 1 0.05
Кравчук Даниил 1 0.05
Ковалёв Максим 1 (1) 0.05
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 0
Челядин Артём 6 0
Кравец Василий 5 0
Пердута Игорь 3 1
Сулейманов Таулан 3 1
Lucas Ramires 3 1
Яворский Сергей 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Родригес Фелипе II 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Бацула Андрей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Чеснаков Владимир 1 0
Олейник Денис 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Лопес Рикардо II 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Исенко Павел 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ченбай Сергей 4 0
Козак Александр 4 0
Клименко Владислав 4 0
Artem Smolyakov 2 1
Марусич Максим 3 0
Одарюк Владимир 3 0
Кучеренко Александр 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Запорожец Евгений 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Мельничук Максим 1 0

Результаты матчей

Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ингулец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
6
Ворскла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Ингулец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

7
5
Ворскла
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Ингулец
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
4
50%
3
21%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
17%
4
40%
31-45
7
39%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
4%
2
11%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
5
20%
5
28%
76-90

Пропущено

26
24
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
3
12%
6
25%
31-45
9
35%
3
13%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
8
31%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3
Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2
Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1

Результаты матчей

Ворскла
Ингулец

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:2
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
4
8
12
1.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 18 13 4 1 47 - 14 43
2.
Днепр-1
 18 13 3 2 37 - 13 42
3.
Заря
 19 12 4 3 42 - 25 40
4.
Динамо Киев
 19 11 3 5 27 - 16 36
5.
Александрия
 18 8 7 3 32 - 25 31
6.
Кривбасс
 19 7 4 8 16 - 22 25
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
11.
Черноморец Од
 19 4 7 8 18 - 25 19
12.
Верес
 19 5 3 11 21 - 28 18
13.
Минай
 19 4 6 9 14 - 23 18
14.
Металлист
 19 4 6 9 17 - 27 18
15.
Рух Львов
 18 4 5 9 19 - 29 17
16.
Львов
 18 3 4 11 13 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 3 0 21 - 8 24
2.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
3.
Александрия
 10 6 3 1 23 - 13 21
4.
Днепр-1
 8 6 1 1 16 - 5 19
5.
Динамо Киев
 11 5 3 3 14 - 9 18
6.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
8.
Кривбасс
 9 4 2 3 6 - 8 14
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 10 6 1 3 18 - 13 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 10 5 1 4 14 - 12 16
6.
Черноморец Од
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Минай
 10 3 3 4 8 - 11 12
8.
Металлист
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 9 1 2 6 4 - 12 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 15 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Минай Горин Олег 8
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
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    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Кравец Василий бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ворскла 1:0 Ингулец онлайн

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