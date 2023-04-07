Тур: 20. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
21' Желтая карточкаКозак Александр
1:0
49' ГолКравец Василий
55' Желтая карточкаКане Ибрахим
62' Желтая карточкаЧелядин Артём
77' Желтая карточкаКозыренко Юрий
82' Желтая карточкаМельничук Максим
87' Желтая карточкаПердута Игорь
89' Желтая карточкаКравец Василий
89' Желтая карточкаМарусич Максим
90'+5
Ход матча
21'
49'
55'
62'
77'
82'
87'
89'
89'
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
31
Билык
Олег
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
История личных встреч
Ворскла
Ингулец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|8 (2)
|0.4
|Кравец Василий
|3
|0.15
|Марлисон
|3 (1)
|0.15
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.1
|Степанюк Руслан
|2
|0.1
|Скляр Александр
|1
|0.05
|Юрченко Владлен
|1
|0.05
|Кравчук Андрей
|1
|0.05
|Челядин Артём
|1
|0.05
|Чеснаков Владимир
|1
|0.05
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.16
|Одарюк Владимир
|3
|0.16
|Artem Smolyakov
|2
|0.11
|Ситало Артём
|2
|0.11
|Марусич Максим
|2
|0.11
|Клименко Владислав
|1
|0.05
|Запорожец Евгений
|1
|0.05
|Кучеренко Александр
|1
|0.05
|Головкин Иван
|1
|0.05
|Кравчук Даниил
|1
|0.05
|Ковалёв Максим
|1 (1)
|0.05
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Челядин Артём
|6
|0
|Кравец Василий
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Сулейманов Таулан
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Яворский Сергей
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Родригес Фелипе II
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Бацула Андрей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Козак Александр
|4
|0
|Клименко Владислав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|2
|1
|Марусич Максим
|3
|0
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Кучеренко Александр
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Запорожец Евгений
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Мельничук Максим
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Ингулец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
6
Ворскла
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Ингулец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
7
5
Ворскла
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Ингулец
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
4
50%
3
21%
76-90
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
3
17%
4
40%
31-45
7
39%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
4%
2
11%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
5
20%
3
17%
61-75
5
20%
5
28%
76-90
Пропущено
26
24
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
3
12%
6
25%
31-45
9
35%
3
13%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
8
31%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3
Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2
Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1
Результаты матчей
Ворскла
Ингулец
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:2
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
154
812
415
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|15 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Минай
|Горин Олег
|8
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|2 4