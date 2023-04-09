  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Днепр-1
3:1
Второй тайм: 76'
Львов
0'
1:0
7' Гол
Гуцуляк Алексей
2:0
41' Гол
Довбик Артём
3:0
44' Гол
Гуцуляк Алексей
48' Желтая карточка
Кузык Денис
3:1
63' Гол
Богунов Ярослав
70' Желтая карточка
Мышенко Богдан
1
Рыбак
Владислав
42
Пасич
Евгений
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
26
Каплиенко
Александр
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
23
Рыбка
Александр
99
Габриэл
Игор
54
Дитятьев
Алексей
45
Maksym
Sasovskyi
33
Мильченко
Артём
77
Грисьо
Максим
21
Беляев
Александр
14
Leonardo
Antonio
17
Кузык
Денис
11
Бугай
Владислав
8
Ivijan
Svrznjak
Днепр-1
Львов

История личных встреч

Днепр-1
Львов

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
К
1:2

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

3.33
2.17

Среднее время на гол

27
41

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.44
2.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
42

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 16 (5) 0.84
Пихалёнок Александр 6 0.32
Гуцуляк Алексей 6 0.32
Адамюк Владимир 3 0.16
Хамаче Янис 2 0.11
Сарапий Эдуард 2 0.11
Бланко Доминго 1 0.05
Громов Артём 1 0.05
Когут Игорь 1 0.05
Валентин Рубчинский 1 0.05
Логинов Сергей 1 0.05
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Пасич Евгений 0 0
Каплиенко Александр 0 0
Назаренко Александр 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.21
Ременяк Артур 2 0.11
Бойко Виталий 1 0.05
Богунов Ярослав 1 0.05
Беляев Александр 1 0.05
Васильев Александр Андреевич 1 0.05
Крушиньский Борис 1 0.05
Нич Назарий 1 0.05
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 5 0
Сарапий Эдуард 5 0
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Бланко Доминго 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Довбик Артём 1 0
Когут Игорь 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 4 2
Васильев Александр Андреевич 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Никитюк Андрей 4 0
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Мышенко Богдан 2 0
Эсеола Адеринсола 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Бугай Владислав 1 0
Якимив Андрей 1 0
Беляев Александр 1 0
Алибеков Ахмед 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Кузык Денис 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Габриэл Игор 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Львов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
12

Волевые поражения

20
6
Днепр-1
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Львов
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

4
12

Волевые поражения

22
8

Голы по времени матча

Забито

16
3
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
0
0%
1
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
2
67%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
4
31%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
10%
3
33%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
7
33%
3
33%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Забито

37
12
15 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 4
1 Не забивали 9
2
5%
4
33%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
7
19%
1
8%
61-75
9
24%
5
42%
76-90

Пропущено

13
29
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
4
31%
6
21%
31-45
2
15%
5
17%
46-60
4
31%
7
24%
61-75
1
8%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1
Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1
Львов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0
Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1

Результаты матчей

Днепр-1
Львов

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
2
1.5
3
6
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
1
8
5
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
9
9
12
6
1.5
4
14
8
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 14 4 1 48 - 14 46
2.
Днепр-1
 3:1 19 14 3 2 40 - 14 45
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 20 12 3 5 29 - 16 39
5.
Александрия
 1:1 19 8 8 3 33 - 26 32
6.
Кривбасс
 20 8 4 8 17 - 22 28
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
11.
Черноморец Од
 1:1 20 4 8 8 19 - 26 20
12.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
13.
Рух Львов
 19 4 6 9 19 - 29 18
14.
Минай
 20 4 6 10 14 - 25 18
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 1:3 19 3 4 12 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Днепр-1
 3:1 9 7 1 1 19 - 6 22
3.
Александрия
 1:1 11 6 4 1 24 - 14 22
4.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
7.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 10 2 4 4 12 - 13 10
12.
Львов
 1:3 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 1:1 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 3:1 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 1:1 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Александрия
 1:1 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 1:3 10 1 2 7 5 - 15 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 16 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Львов Грисьо Максим 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Днепр-1
    Ничья
    Львов
    1.24
    7.40
    60.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Днепр-1 3:1 Львов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Днепр-1
    Львов
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     