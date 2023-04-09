Тур: 20. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
1:0
7' ГолГуцуляк Алексей
2:0
41' ГолДовбик Артём
3:0
44' ГолГуцуляк Алексей
48' Желтая карточкаКузык Денис
3:1
63' ГолБогунов Ярослав
70' Желтая карточкаМышенко Богдан
Ход матча
7'
41'
2:0
44'
48'
55'
63'
70'
99
Габриэл
Игор
17
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
История личных встреч
Днепр-1
Львов
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
3.33
2.17
Среднее время на гол
27
41
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.44
2.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
42
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|16 (5)
|0.84
|Пихалёнок Александр
|6
|0.32
|Гуцуляк Алексей
|6
|0.32
|Адамюк Владимир
|3
|0.16
|Хамаче Янис
|2
|0.11
|Сарапий Эдуард
|2
|0.11
|Бланко Доминго
|1
|0.05
|Громов Артём
|1
|0.05
|Когут Игорь
|1
|0.05
|Валентин Рубчинский
|1
|0.05
|Логинов Сергей
|1
|0.05
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Каплиенко Александр
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.21
|Ременяк Артур
|2
|0.11
|Бойко Виталий
|1
|0.05
|Богунов Ярослав
|1
|0.05
|Беляев Александр
|1
|0.05
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.05
|Крушиньский Борис
|1
|0.05
|Нич Назарий
|1
|0.05
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Сарапий Эдуард
|5
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Бланко Доминго
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|4
|2
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Никитюк Андрей
|4
|0
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Мышенко Богдан
|2
|0
|Эсеола Адеринсола
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Алибеков Ахмед
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Габриэл Игор
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Львов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
12
Волевые поражения
20
6
Днепр-1
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Львов
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
4
12
Волевые поражения
22
8
Голы по времени матча
Забито
16
3
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
0
0%
1
33%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
2
67%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
4
31%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
10%
3
33%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
7
33%
3
33%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Забито
37
12
15 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 4
1 Не забивали 9
2
5%
4
33%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
7
19%
1
8%
31-45
6
16%
1
8%
46-60
7
19%
1
8%
61-75
9
24%
5
42%
76-90
Пропущено
13
29
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
4
31%
6
21%
31-45
2
15%
5
17%
46-60
4
31%
7
24%
61-75
1
8%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1
Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1
Львов
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0
Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1
Результаты матчей
Днепр-1
Львов
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:3
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
62
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
18
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
99
126
414
810
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|4
|1
|48 - 14
|46
|2.
|3:1
|19
|14
|3
|2
|40 - 14
|45
|3.
|20
|12
|4
|4
|42 - 26
|40
|4.
|20
|12
|3
|5
|29 - 16
|39
|5.
|1:1
|19
|8
|8
|3
|33 - 26
|32
|6.
|20
|8
|4
|8
|17 - 22
|28
|7.
|19
|6
|6
|7
|15 - 20
|24
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 23
|22
|10.
|19
|4
|9
|6
|17 - 31
|21
|11.
|1:1
|20
|4
|8
|8
|19 - 26
|20
|12.
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|13.
|19
|4
|6
|9
|19 - 29
|18
|14.
|20
|4
|6
|10
|14 - 25
|18
|15.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|16.
|1:3
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|2.
|3:1
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|4.
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|8.
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|9.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|12 - 13
|10
|12.
|1:3
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|26 - 6
|19
|3.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|4.
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|6.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|13.
|9
|1
|7
|1
|7 - 8
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|1:3
|10
|1
|2
|7
|5 - 15
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|16 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4