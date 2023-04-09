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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Александрия
1:1
Второй тайм: 77'
Черноморец Од
0'
28' Желтая карточка
Демченко Александр
0:1
36' Гол
Алефиренко Даниил
45' Вторая желтая карточка
Демченко Александр
46' Желтая карточка
Kyrylo Sigeev
1:1
69' Гол
Ковалец Кирилл
70' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
77
Шевченко
Никита
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
29
Цуриков
Андрей
91
Михайленко
Николай
6
Ковалец
Кирилл
17
Кожушко
Олег
95
Мустафаев
Эмиль
10
Третьяков
Максим
8
Кулаков
Андрей
12
Непогодов
Дмитрий
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
45
Брагару
Максим
7
Кузык
Орест
23
Васильев
Александр
Андреевич
18
Демченко
Александр
39
Бадибанга
Зигей
10
Guy
Hadida
19
Алефиренко
Даниил
Александрия
Черноморец Од

История личных встреч

Александрия
Черноморец Од

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.24
1.29

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
69

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.37
Цуриков Андрей 5 0.26
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.21
Мирошниченко Денис 3 0.16
Калитвинцев Владислав 2 0.11
Мустафаев Эмиль 2 0.11
Демченко Александр 1 0.05
Логинов Сергей 1 0.05
Ковалец Кирилл 1 0.05
Костишин Денис 1 0.05
Кулаков Андрей 1 0.05
Bogdan Kobzar 1 0.05
Artem Shulyanskyi 1 0.05
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 4 0.2
Путря Илья 2 (2) 0.1
Юсов Дмитрий 2 0.1
Брагару Максим 2 0.1
Guy Hadida 1 (1) 0.05
Селин Евгений 1 0.05
Бобко Иван 1 0.05
Бадибанга Зигей 1 0.05
Ермаков Виталий 1 0.05
Манджрекар Джеймс 1 0.05
Салюк Владимир 1 0.05
Войтиховский Максим 1 0.05
Гладкий Александр 1 (1) 0.05
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Александр 4 1
Maksym Dyachuk 3 1
Цуриков Андрей 3 0
Рыбалка Сергей 3 0
Мирошниченко Денис 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Салюк Владимир 5 0
Непогодов Дмитрий 3 1
Путря Илья 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Брагару Максим 3 0
Гладкий Александр 2 0
Бадибанга Зигей 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Васильев Александр Андреевич 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Guy Hadida 1 0
Наумец Владислав 1 0
Алефиренко Даниил 1 0

Результаты матчей

Александрия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Черноморец Од
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

7
5
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

7
6
Александрия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Черноморец Од
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

21
11
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 12
3
14%
4
36%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
7
33%
2
18%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
42%
1
7%
61-75
4
33%
3
20%
76-90

Забито

30
18
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
4
13%
6
33%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
3
10%
3
17%
31-45
1
3%
1
6%
46-60
7
23%
2
11%
61-75
12
40%
4
22%
76-90

Пропущено

27
25
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
3
11%
1
4%
1-15
4
15%
7
28%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
7
26%
4
16%
61-75
7
26%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2
Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3
Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4

Результаты матчей

Александрия
Черноморец Од

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Александрия
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
2
8
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
7
11
7
1.5
5
14
4
14
2.5
1
18
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 14 4 1 48 - 14 46
2.
Днепр-1
 3:1 19 14 3 2 40 - 14 45
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 20 12 3 5 29 - 16 39
5.
Александрия
 1:1 19 8 8 3 33 - 26 32
6.
Кривбасс
 20 8 4 8 17 - 22 28
7.
Колос Ковалёвка
 19 6 6 7 15 - 20 24
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 19 4 9 6 17 - 31 21
11.
Черноморец Од
 1:1 20 4 8 8 19 - 26 20
12.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
13.
Рух Львов
 19 4 6 9 19 - 29 18
14.
Минай
 20 4 6 10 14 - 25 18
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 1:3 19 3 4 12 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Днепр-1
 3:1 9 7 1 1 19 - 6 22
3.
Александрия
 1:1 11 6 4 1 24 - 14 22
4.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
7.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Колос Ковалёвка
 9 4 2 3 9 - 7 14
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 10 2 4 4 12 - 13 10
12.
Львов
 1:3 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 1:1 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 3:1 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 1:1 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Александрия
 1:1 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 9 1 7 1 7 - 8 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 1:3 10 1 2 7 5 - 15 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 16 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Львов Грисьо Максим 2 4
Весь список
  • 46'
    Guy Hadida уходит с поля. Политыло Сергей выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Александрия
    Ничья
    Черноморец Од
    4.70
    3.90
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