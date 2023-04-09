Тур: 20. Стадион: Ника.
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаДемченко Александр
0:1
36' ГолАлефиренко Даниил
45' Вторая желтая карточкаДемченко Александр
47' Желтая карточкаKyrylo Sigeev
1:1
69' ГолКовалец Кирилл
69' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
83' Желтая карточкаАлефиренко Даниил
89' Желтая карточкаНепогодов Дмитрий
90'+4
Ход матча
36'
47'
69'
17
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Александрия
Черноморец Од
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.24
1.29
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
69
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.37
|Цуриков Андрей
|5
|0.26
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.21
|Мирошниченко Денис
|3
|0.16
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.11
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.11
|Ковалец Кирилл
|2
|0.11
|Демченко Александр
|1
|0.05
|Логинов Сергей
|1
|0.05
|Костишин Денис
|1
|0.05
|Кулаков Андрей
|1
|0.05
|Bogdan Kobzar
|1
|0.05
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.05
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|4
|0.2
|Путря Илья
|2 (2)
|0.1
|Юсов Дмитрий
|2
|0.1
|Брагару Максим
|2
|0.1
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.05
|Селин Евгений
|1
|0.05
|Бобко Иван
|1
|0.05
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Ермаков Виталий
|1
|0.05
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.05
|Салюк Владимир
|1
|0.05
|Войтиховский Максим
|1
|0.05
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.05
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демченко Александр
|4
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Рыбалка Сергей
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|4
|1
|Салюк Владимир
|5
|0
|Путря Илья
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Черноморец Од
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
8
6
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
7
6
Александрия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Черноморец Од
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (12)
35% (7)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
22
12
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
3
14%
4
33%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
7
32%
0
0%
61-75
7
32%
2
17%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
5
56%
2
29%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
42%
1
7%
61-75
4
33%
3
20%
76-90
Забито
31
19
10 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
4
13%
6
32%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
1
3%
1
5%
46-60
8
26%
2
11%
61-75
12
39%
4
21%
76-90
Пропущено
28
26
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
7
27%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
7
25%
5
19%
61-75
7
25%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2
Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2 Динамо Киев - Александрия 3:1 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3
Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4
Результаты матчей
Александрия
Черноморец Од
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Александрия
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
28
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
82
35
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
137
118
515
415
119
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|4
|1
|48 - 14
|46
|2.
|19
|14
|3
|2
|42 - 15
|45
|3.
|20
|12
|4
|4
|42 - 26
|40
|4.
|20
|12
|3
|5
|29 - 16
|39
|5.
|19
|8
|8
|3
|33 - 26
|32
|6.
|20
|8
|4
|8
|17 - 22
|28
|7.
|3:0
|20
|7
|6
|7
|18 - 20
|27
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 23
|22
|10.
|0:3
|20
|4
|9
|7
|17 - 34
|21
|11.
|20
|4
|8
|8
|19 - 26
|20
|12.
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|13.
|19
|4
|6
|9
|19 - 29
|18
|14.
|20
|4
|6
|10
|14 - 25
|18
|15.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|16.
|19
|3
|4
|12
|15 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|2.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|3.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|4.
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|3:0
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|10.
|0:3
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|12 - 13
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|26 - 6
|19
|3.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|4.
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|3:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|13.
|0:3
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|17 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4