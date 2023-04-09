Тур: 20. Стадион: Колос.
3:0
Второй тайм: 85'
0'
1:0
3' ГолОреховский Павел
2:0
35' ГолОреховский Павел
52' Желтая карточкаБогданов Андрей
3:0
64' ГолБезбородько Денис
78' Желтая карточкаИльин Олег
Ход матча
3'
35'
52'
64'
78'
82'
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Попов КириллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Металлист-1925
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.33
Среднее время на гол
180
270
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.2
Тотал матчей
0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
450
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|7 (4)
|0.35
|Милько Вадим
|3 (2)
|0.15
|Безбородько Денис
|2
|0.1
|Чоботенко Сергей
|2
|0.1
|Мякушко Сергей
|1
|0.05
|Болбат Сергей
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Гончаренко Роман
|1
|0.05
|Богданов Андрей
|0
|0
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.2
|Борячук Андрей
|3
|0.15
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.1
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.05
|Ткачук Евгений
|1
|0.05
|Шершень Михаил
|1
|0.05
|Дмитренко Владислав
|1
|0.05
|Бичек Константин
|1
|0.05
|Безуглый Никита
|1
|0.05
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|7
|0
|Безбородько Денис
|7
|0
|Ореховский Павел
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Золотов Николай
|4
|0
|Ильин Олег
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Чоботенко Сергей
|3
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
|Попов Кирилл
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|7
|1
|Курило Игорь
|7
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|1
|Жичиков Максим
|3
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
|Безуглый Никита
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
4
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
5
10
Колос Ковалёвка
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Металлист-1925
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 16
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
3
30%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
31%
4
19%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
4
31%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
6
40%
1
6%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
20
31
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
6
30%
7
23%
1-15
4
20%
1
3%
16-30
1
5%
6
19%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
2
10%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Металлист-1925
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
0
10 раз 53%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
27
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
910
316
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|4
|1
|48 - 14
|46
|2.
|19
|14
|3
|2
|42 - 15
|45
|3.
|20
|12
|4
|4
|42 - 26
|40
|4.
|20
|12
|3
|5
|29 - 16
|39
|5.
|19
|8
|8
|3
|33 - 26
|32
|6.
|20
|8
|4
|8
|17 - 22
|28
|7.
|3:0
|20
|7
|6
|7
|18 - 20
|27
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|19
|6
|4
|9
|19 - 23
|22
|10.
|0:3
|20
|4
|9
|7
|17 - 34
|21
|11.
|20
|4
|8
|8
|19 - 26
|20
|12.
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|13.
|19
|4
|6
|9
|19 - 29
|18
|14.
|20
|4
|6
|10
|14 - 25
|18
|15.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|16.
|19
|3
|4
|12
|15 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|2.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|3.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|4.
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|3:0
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|9
|4
|0
|5
|9 - 10
|12
|10.
|0:3
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|12 - 13
|10
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|26 - 6
|19
|3.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|4.
|8
|6
|0
|2
|13 - 7
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|3:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 13
|10
|13.
|0:3
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|17 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4