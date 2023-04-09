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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Колос Ковалёвка
3:0
Второй тайм: 85'
Металлист-1925
0'
1:0
3' Гол
Ореховский Павел
2:0
35' Гол
Ореховский Павел
52' Желтая карточка
Богданов Андрей
3:0
64' Гол
Безбородько Денис
78' Желтая карточка
Ильин Олег
82' Желтая карточка
25
Волынец
Евгений
15
Черноморец
Александр
3
Гончаренко
Роман
44
Чоботенко
Сергей
17
Кравченко
Никита
90
Богданов
Андрей
14
Милько
Вадим
47
Мякушко
Сергей
10
Ореховский
Павел
69
Ильин
Олег
7
Лысенко
Владимир
37
Мозиль
Олег
2
Капинус
Дмитрий
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
29
Жичиков
Максим
8
Мартынюк
Ярослав
11
Ременюк
Андрей
27
Кравченко
Дмитрий
28
Габелок
Артём
21
Бичек
Константин
79
Andrii
Chyruk
Колос Ковалёвка
Металлист-1925

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Металлист-1925

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.33

Среднее время на гол

180
270

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.2

Тотал матчей

0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
450

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 7 (4) 0.35
Милько Вадим 3 (2) 0.15
Безбородько Денис 2 0.1
Чоботенко Сергей 2 0.1
Мякушко Сергей 1 0.05
Болбат Сергей 1 0.05
Ильин Олег 1 0.05
Гончаренко Роман 1 0.05
Богданов Андрей 0 0
Лысенко Владимир 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.2
Борячук Андрей 3 0.15
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.1
Вачиберадзе Бека 1 0.05
Ткачук Евгений 1 0.05
Шершень Михаил 1 0.05
Дмитренко Владислав 1 0.05
Бичек Константин 1 0.05
Безуглый Никита 1 0.05
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 7 0
Безбородько Денис 7 0
Ореховский Павел 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Богданов Андрей 4 0
Золотов Николай 4 0
Ильин Олег 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Чоботенко Сергей 3 0
Смирный Евгений 3 0
Кравченко Никита 3 0
Черноморец Александр 3 0
Гончаренко Роман 2 0
Емец Владислав 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Vladyslav Veleten 1 0
Попов Кирилл 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 7 1
Курило Игорь 7 0
Капинус Дмитрий 2 1
Жичиков Максим 3 0
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Ткачук Евгений 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Безуглый Никита 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
4
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

5
10
Колос Ковалёвка
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Металлист-1925
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 16
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
3
30%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
31%
4
19%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
4
31%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
6
40%
1
6%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

20
31
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
6
30%
7
23%
1-15
4
20%
1
3%
16-30
1
5%
6
19%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
2
10%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1
Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Верес 1:4 Металлист-1925 - Заря 0:3

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Металлист-1925

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 26%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
0
10 раз 53%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
9
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
9
10
3
16
1.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 19 14 4 1 48 - 14 46
2.
Днепр-1
 19 14 3 2 42 - 15 45
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 20 12 3 5 29 - 16 39
5.
Александрия
 19 8 8 3 33 - 26 32
6.
Кривбасс
 20 8 4 8 17 - 22 28
7.
Колос Ковалёвка
 3:0 20 7 6 7 18 - 20 27
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 0:3 20 4 9 7 17 - 34 21
11.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
12.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
13.
Рух Львов
 19 4 6 9 19 - 29 18
14.
Минай
 20 4 6 10 14 - 25 18
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 19 3 4 12 15 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
4.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 3:0 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 0:3 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 10 2 4 4 12 - 13 10
12.
Львов
 9 2 2 5 9 - 16 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 8 6 1 1 26 - 6 19
3.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 3:0 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 0:3 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 10 1 2 7 6 - 17 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 17 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
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    • 3'
      Мякушко Сергей сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Ореховский Павел бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Колос Ковалёвка.
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    Лучшие коэффициенты
    Колос Ковалёвка
    Ничья
    Металлист-1925
    2.27
    3.90
    78.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Колос Ковалёвка 3:0 Металлист-1925 онлайн

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    Колос Ковалёвка
    Металлист-1925
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