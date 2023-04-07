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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 26.
Волгарь
0:0
Первый тайм: 41'
Рубин
0'
10' Желтая карточка
Тесленко Егор

Ход матча

10'
 
Тесленко Егор
Прогнозы 121
Волгарь 8.3% (10)
X 43.8% (53)
Рубин 47.9% (58)
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Волгарь
Ничья
Рубин
6.10
4.90
3.20
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Волгарь
Рубин

История личных встреч

Волгарь
Рубин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
3:2
К
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 7 0.27
Делькин Артём 6 (1) 0.23
Царукян Валерий 4 0.15
Липовой Данил 3 0.12
Козлов Данила 2 0.08
Ткачук Денис 1 0.04
Хомуха Иван 1 0.04
Гаврилович Алексей 1 0.04
Лесников Дмитрий 1 0.04
Печенкин Никита 1 0.04
Гилязетдинов Артур 1 0.04
Агеев Михаил 1 (1) 0.04
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 9 (1) 0.35
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.27
Кабутов Дмитрий 5 0.19
Тесленко Егор 3 0.12
Иванов Олег 2 0.08
Дзагоев Алан 2 0.08
Зотов Александр 2 0.08
Мусаев Леон 2 0.08
Горбунов Игорь 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Безруков Руслан 1 0.04
Нижегородов Константин 1 0.04

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талалай Денис 8 1
Козлов Данила 8 0
Ведерников Данила 7 0
Гилязетдинов Артур 5 1
Павлишин Алексей 6 0
Лесников Дмитрий 5 0
Смирнов Данила 5 0
Локтионов Роман 4 0
Стефанович Илья 4 0
Ращеня Илья 4 0
Царукян Валерий 4 0
Печенкин Никита 3 0
Агеев Михаил 3 0
Смирнов Олег 2 0
Делькин Артём 2 0
Хомуха Иван 2 0
Гаврилович Алексей 2 0
Муллин Камиль 2 0
Ткачук Денис 1 0
Носов Александр 1 0
Липовой Данил 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 5 1
Кабутов Дмитрий 6 0
Мартынович Александр 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Фамейе Джоэль 4 0
Апшацев Марат 4 0
Иванов Олег 2 1
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Грицаенко Алексей 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Волгарь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Рубин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

4
5
Волгарь
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Рубин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

11
23
Волгарь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Рубин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
40%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
24%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
18%
6
25%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Забито

29
40
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
7
24%
4
10%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
4
14%
9
23%
31-45
3
10%
8
20%
46-60
7
24%
6
15%
61-75
6
21%
9
23%
76-90

Пропущено

23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
5
22%
1
4%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
5
22%
5
22%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
2
9%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Волгарь - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Волгарь - Уфа 1:0
Енисей - Волгарь 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Волгарь - Шахтёр Караганда 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Шинник 0:1 Велес Москва - Волгарь 1:2 Волгарь - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Волгарь - Балтика 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Алания - Волгарь 2:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Волгарь - Шинник 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0
Рубин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0
ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0

Результаты матчей

Волгарь
Рубин

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
5 раз 42%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
7 раз 58%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
2
10 раз 40%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
7
5
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
14
11
2
23
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 25 14 10 1 45 - 22 52
2.
Рубин
 0:0 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 0:0 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Арсенал Тула
 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 25 10 5 10 29 - 28 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Нефтехимик
 Заявка 25 8 8 9 21 - 24 32
13.
Родина Москва
 Заявка 25 8 7 10 27 - 32 31
14.
ФК Кубань
 Заявка 25 7 6 12 26 - 28 27
15.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 0:0 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 0:0 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
9.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 0:0 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
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Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    43'
    Жёлтая карточка выписана игроку команды "Волгарь". Уридия ударил по ногам соперника в момент развития атаки.
  • 41'
    "Волгарь" сейчас больше старается не пропустить и максимально эффективно сыграть на контратаках. Пока по-прежнему без опасных моментов у нас в матче.
  • 40'
    "Рубин" стремительно рвётся к чужим воротам, стараясь остаток первого тайма провести максимально атакующие, но пока ничего конкретного у них не выходит.
  • 38'
    Самошников легко вошёл в чужую штрафную по правому флангу поля, но попытка удара была заблокирована. После подбора Фамейе нанёс удар издали, получилось неточно.
  • Фол, нарушение
    37'
    Набиуллину досталось по ногам, в момент жёсткого подката от соперника двумя ногами. Штрафной удар фиксирует главный судья в пользу команды гостей.
  • Угловой
    35'
    Удар с створ ворот наносит Грицаенко. "Рубин" заработал угловой стандарт на левом фланге поля. Алексей наносил удар после подачи, но мяч полетел не сильно и точно в руки голкипера.
  • 34'
    "Волгарь" проводит хороший отрезок в матче, постоянно обостряя ситуацию у штрафной соперника. Хозяева уже не действуют на контратаках, а стараются построить конструктив исходя из позиционного наступления.
  • 32'
    Павлишин удачно поймал мяч на подборе после перепаса у чужой штрафной, игрок решил ударить издали, но мяч полетел сильно неточно выше ворот.
  • 31'
    Ткачук освободился от защитника, уйдя в свободную зону на левом фланге, игрок выполнил навес в штрафную, выглядело всё очень опасно, но защитник выбил мяч головой, разрядив обстановку у своих ворот.
  • Фол, нарушение
    29'
    Данил Смирнов сыграл рукой в центральной части поля. Игрок ввёл борьбу за нейтральный мяч, но сыграл не по правилам.
  • 28'
    "Волгарь" организовал атаку по левому флангу поля, Гилязетдинов убежал в свободную зону и сделал прострельную передачу в центр, но мяч был перехвачен и выбит от штрафной площади.
  • Угловой
    26'
    Набиуллин выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля, Грицаенко ввёл борьбу за верховой мяч в штрафной площади, последовал удар по воротам, который получился сильно выше цели.
  • 25'
    Фамейе выполнил передачу с правого фланга поля, за мяч сумел зацепиться Тесленко, игрок пробил по воротам пяткой спиной к воротам, но мяч был заблокирован защитником.
  • Фол, нарушение
    23'
    В центральной части поля Мартынович ударил по ногам соперника, в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной в пользу хозяев.
  • Угловой
    22'
    Хозяева заработали угловой стандарт на правом фланге поля. Павлишин выполнил подачу на ближнюю штангу, где никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
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    • 20'
      Со штрафного стандарта последовала передача в штрафную казанской команды, Мартынович сыграл головой, но мяч заблокировал защитник, отбив его на угловой.
    • 19'
      Шурматов положил руку на плечо и нарушил правила на своей половине поля. Хозяева получают право на выполнение хорошего стандарта.
    • 17'
      Казанцы демонстрируют постоянный прессинг и вынуждают своего соперника постоянно оборонятся. Пока без конструктивных действий у ворот соперника.
    • 16'
      Фамейе подобрался к чужой штрафной, 33 номер "Рубина" закладывал удар по воротам, но мяч свалился с ноги и полетел сильно неточно.
    • Угловой
      14'
      Подача с углового стандарта на правом фланге поля не получилась. Мяч предсказуемо полетел на ближнюю штангу, где защитник сыграл надёжно, отбив мяч головой от своей штрафной.
    • Травма, повреждение
      13'
      Набиуллин упал в чужой штрафной, после небольшого столкновения с оппонентом. Игрок с трудом поднялся на ноги и сам же отправился подавать, заработанный угловой стандарт.
    • Желтая карточка
      11'
      Первая жёлтая карточка в нашей игре. Тесленко очень грубо сыграл, в попытки отобрать мяч, в подкате двумя ногами. Игрок остался с предупреждением, а могло бы быть для него всё на много хуже.
    • 10'
      Набиуллин выполнил навес со штрафного стандарта, мяч отправился в центральную часть штрафной, после чего Зотов нанёс удар слёту, отправив мяч на трибуну.
    • Фол, нарушение
      8'
      Самошников плохо обработал мяч на правом фланге поля, мяч отскочил от ноги слишком далеко, однако игрок не проиграл борьбу, заработав штрафной удар.
    • 7'
      Хорошая атмосфера сегодня на центральном стадионе в городе Астрахань. Болельщики обеспечивают тличную поддержку своей команде.
    • Фол, нарушение
      5'
      Ткачук на рывке пытался уйти от соперника, но на нём были нарушены правила, Самошников завалил своего оппонента в центральной части поля.
    • 4'
      "Волгарь" в позиционной обороне встречает своего соперника и пока не выходит на чужую половину поля. "Рубин" контролирует мяч, в поисках перспективных атак.
    • 2'
      Хозяева играют в белых цветах, а гостям достался зелёный комплект формы. На первой минуте активнее себя проявляют футболисты казанской команды, но ничего серьёзного для ворот Олега Смирнова.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток прозвучал, игра началась!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

      Совсем скоро начнётся матч между командами: "Волгарь" - "Рубин" в рамках чемпионата Первой Лиги.


      Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся на яркую и интересную игру!
       
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 41% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Волгарь 8.3% (10)
    X 43.8% (53)
    Рубин 47.9% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волгарь
    Ничья
    Рубин
    6.10
    4.90
    3.20
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Волгарь 0:0 Рубин

    Исход игры
    Волгарь
    8.2% (10)
    Ничья
    44.3% (54)
    Рубин
    47.5% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (34)
    Меньше
    70.18% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (50)
    1:2 Рубин
    23% (28)
    0:1 Рубин
    16.4% (20)
    2:1 Волгарь
    4.1% (5)
    1:0 Волгарь
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Рубин
    2.5% (3)
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