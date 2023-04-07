"Волгарь" проводит хороший отрезок в матче, постоянно обостряя ситуацию у штрафной соперника. Хозяева уже не действуют на контратаках, а стараются построить конструктив исходя из позиционного наступления.

Удар с створ ворот наносит Грицаенко. "Рубин" заработал угловой стандарт на левом фланге поля. Алексей наносил удар после подачи, но мяч полетел не сильно и точно в руки голкипера.

Набиуллину досталось по ногам, в момент жёсткого подката от соперника двумя ногами. Штрафной удар фиксирует главный судья в пользу команды гостей.

Самошников легко вошёл в чужую штрафную по правому флангу поля, но попытка удара была заблокирована. После подбора Фамейе нанёс удар издали, получилось неточно.

"Рубин" стремительно рвётся к чужим воротам, стараясь остаток первого тайма провести максимально атакующие, но пока ничего конкретного у них не выходит.

"Волгарь" сейчас больше старается не пропустить и максимально эффективно сыграть на контратаках. Пока по-прежнему без опасных моментов у нас в матче.

Жёлтая карточка выписана игроку команды "Волгарь". Уридия ударил по ногам соперника в момент развития атаки.

Хозяева заработали угловой стандарт на правом фланге поля. Павлишин выполнил подачу на ближнюю штангу, где никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.

В центральной части поля Мартынович ударил по ногам соперника, в момент борьбы за нейтральный мяч. Главный судья фиксирует фол и назначает штрафной в пользу хозяев.

Фамейе выполнил передачу с правого фланга поля, за мяч сумел зацепиться Тесленко, игрок пробил по воротам пяткой спиной к воротам, но мяч был заблокирован защитником.

Набиуллин выполнил подачу с углового стандарта на правом фланге поля, Грицаенко ввёл борьбу за верховой мяч в штрафной площади, последовал удар по воротам, который получился сильно выше цели.

"Волгарь" организовал атаку по левому флангу поля, Гилязетдинов убежал в свободную зону и сделал прострельную передачу в центр, но мяч был перехвачен и выбит от штрафной площади.

Данил Смирнов сыграл рукой в центральной части поля. Игрок ввёл борьбу за нейтральный мяч, но сыграл не по правилам.

Ткачук освободился от защитника, уйдя в свободную зону на левом фланге, игрок выполнил навес в штрафную, выглядело всё очень опасно, но защитник выбил мяч головой, разрядив обстановку у своих ворот.

Павлишин удачно поймал мяч на подборе после перепаса у чужой штрафной, игрок решил ударить издали, но мяч полетел сильно неточно выше ворот.

20' Со штрафного стандарта последовала передача в штрафную казанской команды, Мартынович сыграл головой, но мяч заблокировал защитник, отбив его на угловой.

19' Шурматов положил руку на плечо и нарушил правила на своей половине поля. Хозяева получают право на выполнение хорошего стандарта.

17' Казанцы демонстрируют постоянный прессинг и вынуждают своего соперника постоянно оборонятся. Пока без конструктивных действий у ворот соперника.

16' Фамейе подобрался к чужой штрафной, 33 номер "Рубина" закладывал удар по воротам, но мяч свалился с ноги и полетел сильно неточно.

14' Подача с углового стандарта на правом фланге поля не получилась. Мяч предсказуемо полетел на ближнюю штангу, где защитник сыграл надёжно, отбив мяч головой от своей штрафной.

13' Набиуллин упал в чужой штрафной, после небольшого столкновения с оппонентом. Игрок с трудом поднялся на ноги и сам же отправился подавать, заработанный угловой стандарт.

11' Первая жёлтая карточка в нашей игре. Тесленко очень грубо сыграл, в попытки отобрать мяч, в подкате двумя ногами. Игрок остался с предупреждением, а могло бы быть для него всё на много хуже.

10' Набиуллин выполнил навес со штрафного стандарта, мяч отправился в центральную часть штрафной, после чего Зотов нанёс удар слёту, отправив мяч на трибуну.

8' Самошников плохо обработал мяч на правом фланге поля, мяч отскочил от ноги слишком далеко, однако игрок не проиграл борьбу, заработав штрафной удар.