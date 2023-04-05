Тур: 26.
История личных встреч
Волгарь
Рубин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|7
|0.28
|Делькин Артём
|6 (1)
|0.24
|Царукян Валерий
|4
|0.16
|Липовой Данил
|3
|0.12
|Козлов Данила
|2
|0.08
|Ткачук Денис
|1
|0.04
|Хомуха Иван
|1
|0.04
|Гаврилович Алексей
|1
|0.04
|Лесников Дмитрий
|1
|0.04
|Печенкин Никита
|1
|0.04
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.04
|Агеев Михаил
|1 (1)
|0.04
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|9 (1)
|0.36
|Фамейе Джоэль
|7 (1)
|0.28
|Кабутов Дмитрий
|5
|0.2
|Тесленко Егор
|3
|0.12
|Иванов Олег
|2
|0.08
|Дзагоев Алан
|2
|0.08
|Зотов Александр
|2
|0.08
|Мусаев Леон
|2
|0.08
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.04
|Безруков Руслан
|1
|0.04
|Нижегородов Константин
|1
|0.04
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талалай Денис
|8
|1
|Козлов Данила
|8
|0
|Ведерников Данила
|7
|0
|Гилязетдинов Артур
|5
|1
|Павлишин Алексей
|6
|0
|Лесников Дмитрий
|5
|0
|Смирнов Данила
|5
|0
|Локтионов Роман
|4
|0
|Стефанович Илья
|4
|0
|Ращеня Илья
|4
|0
|Царукян Валерий
|4
|0
|Печенкин Никита
|3
|0
|Агеев Михаил
|3
|0
|Смирнов Олег
|2
|0
|Делькин Артём
|2
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Гаврилович Алексей
|2
|0
|Муллин Камиль
|2
|0
|Ткачук Денис
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Липовой Данил
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Кабутов Дмитрий
|6
|0
|Мартынович Александр
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Апшацев Марат
|4
|0
|Иванов Олег
|2
|1
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Волгарь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Рубин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
4
5
Волгарь
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Рубин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
11
23
Волгарь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Рубин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
40%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
24%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
18%
6
25%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
4
31%
76-90
Забито
29
40
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
7
24%
4
10%
1-15
2
7%
4
10%
16-30
4
14%
9
23%
31-45
3
10%
8
20%
46-60
7
24%
6
15%
61-75
6
21%
9
23%
76-90
Пропущено
23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 15
5
22%
1
4%
1-15
5
22%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
5
22%
5
22%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
2
9%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Волгарь - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Волгарь - Уфа 1:0
Енисей - Волгарь 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Волгарь - Шахтёр Караганда 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Шинник 0:1 Велес Москва - Волгарь 1:2 Волгарь - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Волгарь - Балтика 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Алания - Волгарь 2:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Волгарь - Шинник 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0
Рубин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0
ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0
Результаты матчей
Волгарь
Рубин
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
5 раз 42%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
7 раз 58%
0
4 раза 33%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
2
10 раз 40%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волгарь
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
211
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
66
75
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
817
1411
223
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|10
|1
|45 - 22
|52
|2.
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|39 - 24
|46
|3.
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 24
|43
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|7.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|28 - 24
|36
|8.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|29 - 28
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 31
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|17 - 18
|34
|11.
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|27 - 27
|33
|12.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 24
|32
|13.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 32
|31
|14.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 28
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|24 - 40
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|17 - 34
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
Прогнозы на матч Волгарь - Рубин
Исход игры
Волгарь
11.1% (5)
Ничья
37.8% (17)
Рубин
51.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
73.81% (31)
Нет
26.19% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (15)
1:2 Рубин
28.9% (13)
0:1 Рубин
13.3% (6)
2:1 Волгарь
6.7% (3)
0:0 Ничья
4.4% (2)
1:0 Волгарь
4.4% (2)
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