Губжоков слева у углового флага не смог пройти Ботака-Иобому.

Самко от углового флага навесил к дальней штанге. Скидка последовала точно в руки Хамкоеву.

Длинными забросами вперёд обменялись команды, которые в обе стороны перехвачены соперниками.

Губжоков справа со штрафного навесил к воротам, где на выходе кулаком сыграл Хамкоев.Удар Ндуки с подбора точным не получился.

Погосов у центрального круга подтолкнул в спину Губжокова.

32' Темников с двадцати семи метров пробил в гущу игроков. Мяч застрял в ногах соперников. А вот Хугаев с двадцати трёх метров верхом пробил немного правее ворот.

31' Прострел Минаева справа к воротам никто из партнёров замкнуть не смог.

30' К исходу получаса игры уже уфимцы стали почаще подбираться к чужим воротам и угрожать ударами. Точности этим ударам не достаёт, остаётся отметить только прогресс.

29' Темников в центральном круге сыграл рукой.

28' Емельянов слева навесил слишком близко к воротам. Темникову добраться до мяча не удалось.

26' Минаев хорошо прошёл слева, вошёл в штрафную площадь и оказался на газоне. Стрельцов уверенно показал, что повода для назначения пенальти нет.

25' У Плотникова на линии чужой штрафной площади не получилась точной скидка на Окоронкво.