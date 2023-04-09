Тур: 26.
0:0
Первый тайм: 38'
0'
6' Желтая карточкаЖилкин Григорий
0:0
8' Не забитый пенальтиОкоронкво Джонатан Теофилус
18' Желтая карточкаПлотников Никита
Ход матча
8'
18'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карпов ДанилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Попов ОмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Карп КэтэлинПолузащитник
-
17 Ахатов ДанилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халимбеков Арслан
История личных встреч
Краснодар-2
Уфа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|5 (1)
|0.19
|Ознобихин Олег
|2
|0.08
|Самко Владислав
|2
|0.08
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.08
|Мацукатов Алекс
|1
|0.04
|Халназаров Рустам
|1
|0.04
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.04
|Кокоев Давид
|1
|0.04
|Гайворонский Данила
|1
|0.04
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|3
|0.12
|Евсеев Алексей
|3
|0.12
|Минаев Роман
|3
|0.12
|Касинтура Эгаш
|3
|0.12
|Плиев Константин
|2
|0.08
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.08
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Голубев Артём
|1
|0.04
|Молтенинов Илья
|1
|0.04
|Погосов Артём
|1
|0.04
|Конюхов Вадим
|1
|0.04
|Ортис Дилан
|1
|0.04
|Ахатов Данил
|1
|0.04
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|8
|0
|Сухорученко Михаил
|5
|1
|Карпов Данил
|5
|0
|Апеков Руслан
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Гайворонский Данила
|4
|0
|Халназаров Рустам
|2
|1
|Иванов Дмитрий III
|2
|1
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Пивоваров Дмитрий
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Самко Владислав
|3
|0
|Плотников Никита
|3
|0
|Пузанов Станислав
|3
|0
|Исаенко Олег
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Жилкин Григорий
|2
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|2
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Полях Данил
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Фищенко Руслан
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Карп Кэтэлин
|4
|1
|Голубев Артём
|5
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Темников Иван
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Сухов Александр
|2
|0
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Емельянов Данила
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Мухин Александр
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
|Ушахин Лев
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар-2
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Уфа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
8
Краснодар-2
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Уфа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
6
10
Краснодар-2
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Уфа
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
10
18
Голы по времени матча
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
6
29%
6
32%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
7
41%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
1
6%
2
9%
1-15
5
31%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
19%
5
22%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
Пропущено
41
36
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
7
17%
2
6%
1-15
5
12%
4
11%
16-30
5
12%
9
25%
31-45
7
17%
2
6%
46-60
5
12%
6
17%
61-75
12
29%
29%
13
36%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3
Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3 Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0
Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0 КАМАЗ - Уфа 2:2
Результаты матчей
Краснодар-2
Уфа
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Краснодар-2
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
75
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
169
421
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|11
|1
|45 - 22
|53
|2.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 24
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|34 - 25
|44
|5.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|29 - 23
|39
|6.
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|18 - 18
|37
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|31 - 30
|36
|8.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|28 - 25
|36
|10.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 31
|35
|11.
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|28 - 28
|34
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|21 - 24
|33
|13.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|14.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 29
|30
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|25 - 42
|25
|16.
|0:0 Заявка
|26
|6
|7
|13
|25 - 34
|25
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|19 - 36
|21
|18.
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|16 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|0:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|10.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар-2 0:0 Уфа
Исход игры
Краснодар-2
22.5% (29)
Ничья
38.8% (50)
Уфа
38.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
27.5% (33)
Меньше
72.5% (87)
Обе команды забьют
Да
65% (78)
Нет
35% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (45)
1:2 Уфа
20.2% (26)
0:1 Уфа
14.7% (19)
1:0 Краснодар-2
13.2% (17)
2:1 Краснодар-2
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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