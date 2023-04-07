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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 26.
Краснодар-2
 
Позже
Уфа
Прогнозы 47
Краснодар-2 21.3% (10)
X 31.9% (15)
Уфа 46.8% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Уфа
2.55
3.30
2.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Краснодар-2
Уфа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 5 (1) 0.2
Ознобихин Олег 2 0.08
Самко Владислав 2 0.08
Апеков Руслан 2 (1) 0.08
Мацукатов Алекс 1 0.04
Халназаров Рустам 1 0.04
Пивоваров Дмитрий 1 0.04
Кокоев Давид 1 0.04
Гайворонский Данила 1 0.04
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 3 0.12
Евсеев Алексей 3 0.12
Минаев Роман 3 0.12
Касинтура Эгаш 3 0.12
Плиев Константин 2 0.08
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.08
Камилов Владислав 1 0.04
Голубев Артём 1 0.04
Молтенинов Илья 1 0.04
Погосов Артём 1 0.04
Конюхов Вадим 1 0.04
Ортис Дилан 1 0.04
Ахатов Данил 1 0.04

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 8 0
Сухорученко Михаил 5 1
Карпов Данил 5 0
Апеков Руслан 4 0
Кокоев Давид 4 0
Гайворонский Данила 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Иванов Дмитрий III 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Пивоваров Дмитрий 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Самко Владислав 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Исаенко Олег 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Плотников Никита 2 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 2 0
Кутовой Максим 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Карп Кэтэлин 4 1
Голубев Артём 5 0
Ортис Дилан 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Темников Иван 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Сухов Александр 2 0
Плиев Заурбек 2 0
Емельянов Данила 2 0
Минаев Роман 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Мухин Александр 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Ушахин Лев 1 0

Результаты матчей

Краснодар-2
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Уфа
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
8
Краснодар-2
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Уфа
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

6
10
Краснодар-2
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Уфа
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 16
0
0%
1
9%
1-15
3
60%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
6
29%
6
32%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
7
41%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
1
6%
2
9%
1-15
5
31%
4
17%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
19%
5
22%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
6
26%
76-90

Пропущено

41
36
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
7
17%
2
6%
1-15
5
12%
4
11%
16-30
5
12%
9
25%
31-45
7
17%
2
6%
46-60
5
12%
6
17%
61-75
12
29%
29%
13
36%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3
Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3 Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0
Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2 Уфа - Динамо Махачкала 2:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Уфа - Нефтехимик 0:0 Уфа - Динамо Брянск 1:0 КАМАЗ - Уфа 2:2

Результаты матчей

Краснодар-2
Уфа

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
16
9
4
21
1.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 25 14 10 1 45 - 22 52
2.
Рубин
 Заявка 25 12 10 3 39 - 24 46
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 Заявка 25 10 8 7 29 - 23 38
6.
Арсенал Тула
 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 25 10 5 10 29 - 28 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Нефтехимик
 Заявка 25 8 8 9 21 - 24 32
13.
Родина Москва
 Заявка 25 8 7 10 27 - 32 31
14.
ФК Кубань
 Заявка 25 7 6 12 26 - 28 27
15.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
9.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 2 дня 4 часа 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Краснодар-2.
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    2.52 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Краснодар-2 21.3% (10)
    X 31.9% (15)
    Уфа 46.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Уфа
    2.55
    3.30
    2.80
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    Где смотреть матч Краснодар-2 - Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Уфа

    Исход игры
    Краснодар-2
    21.3% (10)
    Ничья
    31.9% (15)
    Уфа
    46.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.11% (14)
    Меньше
    68.89% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    62.22% (28)
    Нет
    37.78% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.8% (14)
    1:2 Уфа
    25.5% (12)
    0:1 Уфа
    14.9% (7)
    1:0 Краснодар-2
    14.9% (7)
    0:2 Уфа
    4.3% (2)
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    Краснодар-2
    Уфа
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