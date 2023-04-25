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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 4.
Вестерос
3:0
Конец матча
Эребру
0'
1:0
8' Гол
Max Larsson
2:0
41' Гол
Miguel Sandberg
88' Желтая карточка
Гамбош Мартин
3:0
89' Гол
Гамбош Мартин
90' Желтая карточка
Patric Aaslund
90'+7
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
33
Miguel
Sandberg
10
Jaheem
Burke
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
2
Бьёрнквист
Даниэль
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
30
Samuel
Dahl
10
Бакман
Виктор
48
Миллескуг
Ноэль
12
Ларссон
Джейк
Вестерос
3-4-3
Эребру
3-4-3

История личных встреч

Вестерос
Эребру

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
5:2
С
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Sandberg 2 0.5
Йоханссон Саймон 1 0.25
Гамбош Мартин 1 0.25
Max Larsson 1 0.25
Jaheem Burke 1 0.25
Jabir Abdihakim Ali 0 0
Patric Aaslund 0 0
Гефверт Симон 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Patric Aaslund 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Shlimon 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эребру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Вестерос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2
Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1
Эребру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0 Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2
Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Ландскруна - Эребру 0:2 Эребру - Юргорден 1:2 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0

Результаты матчей

Вестерос
Эребру

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 5 0 0 16 - 6 15
2.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Вестерос
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Эстерсунд
 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Гефле
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 7 - 6 6
9.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ландскруна
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Эргрюте
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Эребру
 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Сковде АИК
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Йёнчёпинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Гефле
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Miguel Sandberg бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Max Larsson бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 3:0 Эребру онлайн

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