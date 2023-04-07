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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 26.
Балтика
0:0
Второй тайм: 63'
Родина Москва
0'
22' Желтая карточка
Казаев Ян
60' Желтая карточка
Колесниченко Кирилл

Ход матча

22'
Казаев Ян
 
40'
 
Дмитриев Олег
Камышев Илья
40'
Пряхин Сергей
Лазарев Владислав
 
60'
 
Колесниченко Кирилл
Прогнозы 124
Балтика 94.4% (117)
X 4.8% (6)
Родина Москва 0.8% (1)
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Балтика
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Родина Москва
7.60
4.20
7.80
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Родина Москва

История личных встреч

Балтика
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.46
Мусаев Тамерлан 7 0.27
Лазарев Владислав 6 0.23
Остойич Иван 4 0.15
Клёнкин Данил 2 0.08
Кузьмин Максим 2 0.08
Барков Дмитрий 2 0.08
Маляров Кирилл 2 0.08
Казаев Ян 2 0.08
Пряхин Сергей 2 0.08
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 9 (2) 0.35
Калмыков Амур 4 0.15
Андреев Игорь 2 0.08
Морозов Владислав 2 0.08
Гордюшенко Астемир 2 (1) 0.08
Плиев Заурбек 1 0.04
Султонов Мухаммад 1 0.04
Вачхольз Весли Ната 1 0.04
Воропаев Артём 1 0.04
Куль Руслан 1 0.04
Мальцев Михаил 1 0.04
Мартовой Даниил 1 0.04
Голдобин Никита 1 (1) 0.04

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 6 1
Лазарев Владислав 5 1
Маляров Кирилл 4 0
Казаев Ян 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Гордюшенко Астемир 4 0
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Калмыков Амур 2 1
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Петухов Илья 3 0
Вачхольз Весли Ната 1 1
Аликин Павел 2 0
Морозов Владислав 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Кризан Митя 1 0
Воропаев Артём 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Андреев Игорь 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Юдинцев Георгий 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Родина Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

6
5
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
14

Волевые поражения

23
8
Балтика
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Родина Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
17

Волевые поражения

29
13

Голы по времени матча

Забито

21
15
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
4
19%
2
13%
1-15
6
29%
7
47%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
5
45%
1
7%
76-90

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
38%
5
42%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Забито

45
27
23 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
7
16%
2
7%
1-15
9
20%
9
33%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
4
9%
5
19%
46-60
6
13%
1
4%
61-75
12
27%
5
19%
76-90

Пропущено

22
32
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
3
14%
4
13%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
3
14%
9
28%
61-75
7
32%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3
Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Алания - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4

Результаты матчей

Балтика
Родина Москва

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Балтика
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
3
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
18
7
15
10
1.5
7
18
6
19
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 26 14 11 1 45 - 22 53
2.
Рубин
 Заявка 26 12 11 3 39 - 24 47
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 Заявка 26 10 9 7 29 - 23 39
6.
Арсенал Тула
 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 25 10 5 10 29 - 28 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Нефтехимик
 Заявка 25 8 8 9 21 - 24 32
13.
Родина Москва
 0:0 Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
14.
ФК Кубань
 Заявка 25 7 6 12 26 - 28 27
15.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Балтика
 0:0 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
3.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
9.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Родина Москва
 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
4.
Алания
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Радмановац с тридцати метров пробил выше ворот.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Родины": вместо Кирилла Колесниченко на поле вышел Игорь Андреев.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Родины": вместо Ивана Тимошенко на поле вышел Амур Калмыков.
  • Травма, повреждение
    67'
    Тимошенко потребовалась помощь медиков. Травма головы у Ивана после борьбы вверху с Пуцко.
  • Угловой
    66'
    После подачи Кузьмина от углового флага мяч оказался у Фольмера, чей удар с двадцати метров соперники заблокировали.
  • Опасный момент
    65'
    Кузьмин со штрафного сделал заброс на Воропаева, который головой пробил рядом с левой штангой.
  • Желтая карточка
    64'
    Колесниченко у центрального круга локтем в лицо ударил Казаева и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    63'
    Кузьмин от углового флага навесил к воротам. Айдаров вновь играет на выходе кулаками, разряжая ситуацию.
  • 62'
    После навеса слева Дудиев головой пробил по воротам. Айдаров мяч поймал.
  • Угловой
    61'
    Кузьмин от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда гости мяч выбили.
  • 60'
    Мусаев со штрафного пробил в стенку.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Балтики": вместо Эдуарда Валиахметова на поле вышел Аслан Дудиев.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Балтики": вместо Кирилла Малярова на поле вышел Кирилл Фольмер.
  • Фол, нарушение
    57'
    Плиев у угла штрафной площади сбил Гузину.
  • 56'
    Гузина справа в штрафной площади получил мяч и под давлением соперника не смог исполнить подачу к воротам.
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    • 55'
      Подачу Валиахметова справа к воротам перехватил Плиев.
    • 54'
      Подачу Валиахметова справа к воротам заблокировал Воропаев.
    • Офсайд
      53'
      Султонов справа забежал в офсайд.
    • 52'
      Тимошенко справа убежал в отрыв, но его прострел в центр перехватил Валиахметов.
    • Угловой
      51'
      Айдаров кулаками выбил мяч от ворот после подачи от углового флага.
    • 50'
      Удар Мусаева слева с четырнадцати метров заблокировал Воропаев.
    • 49'
      "Балтика" активно начала вторую половину игры, а москвичи стараются сбить темп, удержанием мяча у центрального круга.
    • 48'
      Мусаев справа с восемнадцати метров пробил в спину Гузине.
    • 47'
      Валиахметов справа неудачно подработал мяч себе на ход и упустил его за пределы поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Калининграде!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Балтика" - "Родина" (Москва) - 0:0.
    • 45'
      Султонов концовку тайма проводит на левом фланге, через который у гостей атаки не получаются.
    • 45'
      Мусаев слева рванул вперёд, но Плиев аккуратно сыграл в подкате.
    • 45'
      "Родина" контролем мяча на своей половине поля старается успокоить немного игру.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавил Черемных в первом тайме.
    • 45'
      Гузина по центру выскочил к воротам после заброса вперёд от партнёров, но Плиев сумел выбить мяч у Гедеона.
    • 44'
      Воропаев неаккуратно сыграл в центре поля, упустив мяч за боковую линию поля.
    • Угловой
      43'
      Угловой удар исполнили хозяева. Айдаров кулаками выбил мяч от ворот.
    • Опасный момент
      42'
      После навеса слева от Радмановаца Мусаев головой пробил под перекладину. Айдаров сумел отвести угрозу от ворот.
    • Замена
      41'
      Замена в составе "Родины": вместо Ильи Камышева на поле вышел Олег Дмитриев.
    • Замена
      40'
      Замена в составе "Балтики": вместо Владислава Лазарева на поле вышел Сергей Пряхин.
    • 38'
      Лазарева уносят с поля на носилках. Обе медицинские бригады показывают, что требуются замены. Пожелаем здоровья Камышеву и Лазареву.
    • Травма, повреждение
      37'
      Столкнулись головами у центрального круга Камышев и Лазарев. Арбитр сразу остановил игру и вызвал медиков на поле. Останавливают кровь у игроков.
    • 36'
      Прострел Султонова справа в штрафную площадь перехватил Пуцко.
    • 34'
      "Родина" подержала мяч на своей половине поля.
    • Офсайд
      33'
      Гузина справа забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      32'
      Валиахметов в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Травма, повреждение
      31'
      Тимошенко получил травму головы в столкновении с Осиповым вверху. Арбитр выдержал паузу, но медиков на поле вызывать не стал.
    • Фол, нарушение
      30'
      Мусаев на правом фланге атаки сбил Фищенко.
    • 28'
      У Кузьмина не получился удар с линии штрафной площади. Мяч неспешно поскакал к Айдарову.
    • 27'
      Колесниченко откликнулся на длинный заброс вперёд от Айдарова. Кирилл справа в штрафной площади одним касанием остановил мяч, а вторым пробил рядом с ближней штангой.
    • Угловой
      26'
      Хозяева исполнили угловой удар. Мяч в штрафной площади москвичей, но удар по воротам никому нанести не удаётся.
    • Штанга
      25'
      Кузьмин слева исполнил перевод на Валиахметова, который с семи метров пробил в ближнюю штангу.
    • 24'
      Кузьмин слева со штрафного вновь навесил к дальней штанге, куда опять выше Айдаров и выбил мяч кулаками.
    • Фол, нарушение
      23'
      Обменялись команды длинными неточными забросами вперёд. Фищенко на фланге руками остановил Лазарева.
    • Желтая карточка
      22'
      Казаев за опасную игру в центре поля против Султонова получил жёлтую карточку.
    • 20'
      Выпадов "Родины" вперёд становится меньше, к середине тайма инициатива постепенно переходит к хозяевам.
    • Фол, нарушение
      19'
      Осипов на чужой половине поля подтолкнул в спину Тимошенко.
    • 18'
      Кузьмин слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда вышел Айдаров и кулаками вбил мяч от ворот.
    • 16'
      Следующая подача Валиахметова справа также получилась сильной. Партнёрам пришлось бежать за мячом к противоположной бровке.
    • 15'
      Подача Валиахметова справа получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.
    • 14'
      Мусаев поборолся вверху за мяч в чужой штрафной площади, но до удара по воротам дело не довёл.
    • 12'
      "Балтика" владеет мячом, но вперёд продвигается неспешно и осторожно.
    • Угловой
      11'
      Третий угловой удар гости разыграли. Подача Юдинцева справа к дальней штанге получилась неудачной. Мяч улетел над воротами за пределы поля.
    • Угловой
      10'
      Второй угловой удар гостям тоже не удалось разыграть опасно.
    • 9'
      Колесниченко справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Фищенко головой послал мяч сверху на сетку ворот.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой удар в матче исполнили гости. Калининградцы спокойно выбили мяч от ворот.
    • Опасный момент
      7'
      Колесниченко с семнадцати метров низом пробил в правый угол. Латышонок в прыжке сумел отбить мяч в сторону.
    • 6'
      "Балтика" сдержала стартовый натиск соперников без проблем, и теперь хозяева всё чаще задерживаются в центре поля с мячом.
    • 5'
      Маляров слева в штрафной площади не смог остановить мяч после длинного заброса вперёд.
    • 4'
      "Родина" активно начала встречу. В первые минуты именно московская команда совершает прорывы вперёд, используя чаще левый фланг.
    • 3'
      Вачхольз исполнил первый штрафной удар с правого фланга. Острым розыгрыш "стандарта" у гостей не получился.
    • 2'
      "Балтика" играет в белых футболках и синих трусах, "Родина" - в салатовых футболках и серых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Калининграде"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать шестого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют «Балтика» и московская «Родина». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится ничьей.
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    Прогнозы 124
    Балтика 94.4% (117)
    X 4.8% (6)
    Родина Москва 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Родина Москва
    7.60
    4.20
    7.80
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Балтика 0:0 Родина Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 0:0 Родина Москва

    Исход игры
    Балтика
    94.4% (117)
    Ничья
    4.8% (6)
    Родина Москва
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (38)
    Меньше
    66.67% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    35.96% (41)
    Нет
    64.04% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Балтика
    32.3% (40)
    2:1 Балтика
    25% (31)
    2:0 Балтика
    24.2% (30)
    3:1 Балтика
    4% (5)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
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