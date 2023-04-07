Колесниченко у центрального круга локтем в лицо ударил Казаева и получил жёлтую карточку.

Кузьмин со штрафного сделал заброс на Воропаева, который головой пробил рядом с левой штангой.

После подачи Кузьмина от углового флага мяч оказался у Фольмера, чей удар с двадцати метров соперники заблокировали.

Тимошенко потребовалась помощь медиков. Травма головы у Ивана после борьбы вверху с Пуцко.

Замена в составе "Родины": вместо Ивана Тимошенко на поле вышел Амур Калмыков.

Замена в составе "Родины": вместо Кирилла Колесниченко на поле вышел Игорь Андреев.

Гузина справа в штрафной площади получил мяч и под давлением соперника не смог исполнить подачу к воротам.

Замена в составе "Балтики": вместо Кирилла Малярова на поле вышел Кирилл Фольмер.

Замена в составе "Балтики": вместо Эдуарда Валиахметова на поле вышел Аслан Дудиев.

Мусаев со штрафного пробил в стенку.

Кузьмин от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда гости мяч выбили.

После навеса слева Дудиев головой пробил по воротам. Айдаров мяч поймал.

Кузьмин от углового флага навесил к воротам. Айдаров вновь играет на выходе кулаками, разряжая ситуацию.

Второй тайм в Калининграде!

Валиахметов справа неудачно подработал мяч себе на ход и упустил его за пределы поля.

Мусаев справа с восемнадцати метров пробил в спину Гузине.

"Балтика" активно начала вторую половину игры, а москвичи стараются сбить темп, удержанием мяча у центрального круга.

Айдаров кулаками выбил мяч от ворот после подачи от углового флага.

Тимошенко справа убежал в отрыв, но его прострел в центр перехватил Валиахметов.

Первый тайм

— Перерыв! "Балтика" - "Родина" (Москва) - 0:0.

45' Султонов концовку тайма проводит на левом фланге, через который у гостей атаки не получаются.

45' Мусаев слева рванул вперёд, но Плиев аккуратно сыграл в подкате.

45' "Родина" контролем мяча на своей половине поля старается успокоить немного игру.

45' 4 минуты добавил Черемных в первом тайме.

45' Гузина по центру выскочил к воротам после заброса вперёд от партнёров, но Плиев сумел выбить мяч у Гедеона.

44' Воропаев неаккуратно сыграл в центре поля, упустив мяч за боковую линию поля.

43' Угловой удар исполнили хозяева. Айдаров кулаками выбил мяч от ворот.

42' После навеса слева от Радмановаца Мусаев головой пробил под перекладину. Айдаров сумел отвести угрозу от ворот.

41' Замена в составе "Родины": вместо Ильи Камышева на поле вышел Олег Дмитриев.

40' Замена в составе "Балтики": вместо Владислава Лазарева на поле вышел Сергей Пряхин.

38' Лазарева уносят с поля на носилках. Обе медицинские бригады показывают, что требуются замены. Пожелаем здоровья Камышеву и Лазареву.

37' Столкнулись головами у центрального круга Камышев и Лазарев. Арбитр сразу остановил игру и вызвал медиков на поле. Останавливают кровь у игроков.

36' Прострел Султонова справа в штрафную площадь перехватил Пуцко.

34' "Родина" подержала мяч на своей половине поля.

33' Гузина справа забрался в офсайд.

32' Валиахметов в чужой штрафной площади нарушил правила.

31' Тимошенко получил травму головы в столкновении с Осиповым вверху. Арбитр выдержал паузу, но медиков на поле вызывать не стал.

30' Мусаев на правом фланге атаки сбил Фищенко.

28' У Кузьмина не получился удар с линии штрафной площади. Мяч неспешно поскакал к Айдарову.

27' Колесниченко откликнулся на длинный заброс вперёд от Айдарова. Кирилл справа в штрафной площади одним касанием остановил мяч, а вторым пробил рядом с ближней штангой.

26' Хозяева исполнили угловой удар. Мяч в штрафной площади москвичей, но удар по воротам никому нанести не удаётся.

25' Кузьмин слева исполнил перевод на Валиахметова, который с семи метров пробил в ближнюю штангу.

24' Кузьмин слева со штрафного вновь навесил к дальней штанге, куда опять выше Айдаров и выбил мяч кулаками.

23' Обменялись команды длинными неточными забросами вперёд. Фищенко на фланге руками остановил Лазарева.

22' Казаев за опасную игру в центре поля против Султонова получил жёлтую карточку.

20' Выпадов "Родины" вперёд становится меньше, к середине тайма инициатива постепенно переходит к хозяевам.

19' Осипов на чужой половине поля подтолкнул в спину Тимошенко.

18' Кузьмин слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда вышел Айдаров и кулаками вбил мяч от ворот.

16' Следующая подача Валиахметова справа также получилась сильной. Партнёрам пришлось бежать за мячом к противоположной бровке.

15' Подача Валиахметова справа получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.

14' Мусаев поборолся вверху за мяч в чужой штрафной площади, но до удара по воротам дело не довёл.

12' "Балтика" владеет мячом, но вперёд продвигается неспешно и осторожно.

11' Третий угловой удар гости разыграли. Подача Юдинцева справа к дальней штанге получилась неудачной. Мяч улетел над воротами за пределы поля.

10' Второй угловой удар гостям тоже не удалось разыграть опасно.

9' Колесниченко справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Фищенко головой послал мяч сверху на сетку ворот.

8' Первый угловой удар в матче исполнили гости. Калининградцы спокойно выбили мяч от ворот.

7' Колесниченко с семнадцати метров низом пробил в правый угол. Латышонок в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

6' "Балтика" сдержала стартовый натиск соперников без проблем, и теперь хозяева всё чаще задерживаются в центре поля с мячом.

5' Маляров слева в штрафной площади не смог остановить мяч после длинного заброса вперёд.

4' "Родина" активно начала встречу. В первые минуты именно московская команда совершает прорывы вперёд, используя чаще левый фланг.

3' Вачхольз исполнил первый штрафной удар с правого фланга. Острым розыгрыш "стандарта" у гостей не получился.

2' "Балтика" играет в белых футболках и синих трусах, "Родина" - в салатовых футболках и серых трусах.