Тур: 26.
Позже
История личных встреч
Балтика
Родина Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|12 (2)
|0.48
|Мусаев Тамерлан
|7
|0.28
|Лазарев Владислав
|6
|0.24
|Остойич Иван
|4
|0.16
|Клёнкин Данил
|2
|0.08
|Кузьмин Максим
|2
|0.08
|Барков Дмитрий
|2
|0.08
|Маляров Кирилл
|2
|0.08
|Казаев Ян
|2
|0.08
|Пряхин Сергей
|2
|0.08
|Осипов Александр
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|1
|0.04
|Борисенко Григорий
|1
|0.04
|Радмановац Никола
|1
|0.04
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|9 (2)
|0.36
|Калмыков Амур
|4
|0.16
|Андреев Игорь
|2
|0.08
|Морозов Владислав
|2
|0.08
|Гордюшенко Астемир
|2 (1)
|0.08
|Плиев Заурбек
|1
|0.04
|Султонов Мухаммад
|1
|0.04
|Вачхольз Весли Ната
|1
|0.04
|Воропаев Артём
|1
|0.04
|Куль Руслан
|1
|0.04
|Мальцев Михаил
|1
|0.04
|Мартовой Даниил
|1
|0.04
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.04
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|6
|1
|Лазарев Владислав
|5
|1
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Казаев Ян
|3
|0
|Осипов Александр
|3
|0
|Гузина Гедеон
|3
|0
|Радмановац Никола
|3
|0
|Дудиев Аслан
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Барков Дмитрий
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальцев Михаил
|3
|1
|Габараев Альберт
|3
|1
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Гордюшенко Астемир
|4
|0
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Клещенко Александр
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Баринов Даниил
|3
|0
|Куль Руслан
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Вачхольз Весли Ната
|1
|1
|Аликин Павел
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Адеола Раймонд
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Кризан Митя
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Фищенко Руслан
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Юдинцев Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Родина Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
5
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
14
Волевые поражения
23
8
Балтика
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Родина Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
17
Волевые поражения
29
13
Голы по времени матча
Забито
21
15
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
4
19%
2
13%
1-15
6
29%
7
47%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
5
45%
1
7%
76-90
Забито
24
12
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
38%
5
42%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Забито
45
27
23 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
7
16%
2
7%
1-15
9
20%
9
33%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
4
9%
5
19%
46-60
6
13%
1
4%
61-75
12
27%
5
19%
76-90
Пропущено
22
32
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
3
14%
4
13%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
3
14%
9
28%
61-75
7
32%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3
Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Алания - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4
Результаты матчей
Балтика
Родина Москва
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Балтика
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
85
49
49
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
187
1510
718
619
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|10
|1
|45 - 22
|52
|2.
|Заявка
|25
|12
|10
|3
|39 - 24
|46
|3.
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|33 - 24
|43
|4.
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|29 - 23
|38
|6.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|7.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|28 - 24
|36
|8.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|29 - 28
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 31
|34
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|17 - 18
|34
|11.
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|27 - 27
|33
|12.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 24
|32
|13.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|27 - 32
|31
|14.
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|26 - 28
|27
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|24 - 40
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 34
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|17 - 34
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|16 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 11
|28
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 9
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 10
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 21
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 10
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|8 - 7
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 10
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 15
|14
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 11
|24
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 10
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|12.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 21
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 7
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
Прогнозы на матч Балтика - Родина Москва
Исход игры
Балтика
93.2% (41)
Ничья
4.5% (2)
Родина Москва
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.95% (13)
Меньше
69.05% (29)
Обе команды забьют
Да
33.33% (14)
Нет
66.67% (28)
Популярный счёт
2:0 Балтика
31.8% (14)
2:1 Балтика
29.5% (13)
1:0 Балтика
27.3% (12)
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