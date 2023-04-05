  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 26.
Балтика
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 44
Балтика 93.2% (41)
X 4.5% (2)
Родина Москва 2.3% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Балтика
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.48
Мусаев Тамерлан 7 0.28
Лазарев Владислав 6 0.24
Остойич Иван 4 0.16
Клёнкин Данил 2 0.08
Кузьмин Максим 2 0.08
Барков Дмитрий 2 0.08
Маляров Кирилл 2 0.08
Казаев Ян 2 0.08
Пряхин Сергей 2 0.08
Осипов Александр 1 0.04
Фольмер Кирилл 1 0.04
Борисенко Григорий 1 0.04
Радмановац Никола 1 0.04
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 9 (2) 0.36
Калмыков Амур 4 0.16
Андреев Игорь 2 0.08
Морозов Владислав 2 0.08
Гордюшенко Астемир 2 (1) 0.08
Плиев Заурбек 1 0.04
Султонов Мухаммад 1 0.04
Вачхольз Весли Ната 1 0.04
Воропаев Артём 1 0.04
Куль Руслан 1 0.04
Мальцев Михаил 1 0.04
Мартовой Даниил 1 0.04
Голдобин Никита 1 (1) 0.04

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 6 1
Лазарев Владислав 5 1
Маляров Кирилл 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Казаев Ян 3 0
Осипов Александр 3 0
Гузина Гедеон 3 0
Радмановац Никола 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Барков Дмитрий 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальцев Михаил 3 1
Габараев Альберт 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Гордюшенко Астемир 4 0
Байтуков Руслан 4 0
Клещенко Александр 2 1
Калмыков Амур 2 1
Баринов Даниил 3 0
Куль Руслан 3 0
Петухов Илья 3 0
Вачхольз Весли Ната 1 1
Аликин Павел 2 0
Морозов Владислав 2 0
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Кризан Митя 1 0
Воропаев Артём 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Андреев Игорь 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Юдинцев Георгий 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Родина Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

6
5
Балтика
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
14

Волевые поражения

23
8
Балтика
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Родина Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (12)
28% (7)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
17

Волевые поражения

29
13

Голы по времени матча

Забито

21
15
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
4
19%
2
13%
1-15
6
29%
7
47%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
5
45%
1
7%
76-90

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
38%
5
42%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Забито

45
27
23 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
7
16%
2
7%
1-15
9
20%
9
33%
16-30
7
16%
5
19%
31-45
4
9%
5
19%
46-60
6
13%
1
4%
61-75
12
27%
5
19%
76-90

Пропущено

22
32
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
3
14%
4
13%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
3
14%
9
28%
61-75
7
32%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2 Балтика - Алания 2:1 Рубин - Балтика 3:3 Балтика - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Балтика 0:0 Балтика - Нефтехимик 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3
Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0 Родина Москва - Пари НН 0:1 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Уфа 0:0 Родина Москва - Андижан 0:0 Родина Москва - Бунёдкор 1:0 Родина Москва - Чайка 1:2 Урал - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Алания - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4

Результаты матчей

Балтика
Родина Москва

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Балтика
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
3
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
18
7
15
10
1.5
7
18
6
19
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 25 14 10 1 45 - 22 52
2.
Рубин
 Заявка 25 12 10 3 39 - 24 46
3.
Енисей
 Заявка 25 11 10 4 33 - 24 43
4.
Алания
 Заявка 25 11 8 6 39 - 27 41
5.
Волгарь
 Заявка 25 10 8 7 29 - 23 38
6.
Арсенал Тула
 Заявка 25 10 6 9 32 - 31 36
7.
КАМАЗ
 Заявка 25 9 9 7 28 - 24 36
8.
Шинник
 Заявка 25 10 5 10 29 - 28 35
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 25 9 7 9 38 - 31 34
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 25 8 10 7 17 - 18 34
11.
Акрон
 Заявка 25 7 12 6 27 - 27 33
12.
Нефтехимик
 Заявка 25 8 8 9 21 - 24 32
13.
Родина Москва
 Заявка 25 8 7 10 27 - 32 31
14.
ФК Кубань
 Заявка 25 7 6 12 26 - 28 27
15.
Велес Москва
 Заявка 25 7 4 14 24 - 40 25
16.
Уфа
 Заявка 25 6 6 13 25 - 34 24
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 25 4 8 13 17 - 34 20
18.
Краснодар-2
 Заявка 25 4 6 15 16 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 12 9 3 0 20 - 8 30
2.
Шинник
 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
3.
Балтика
 Заявка 12 8 4 0 21 - 11 28
4.
Рубин
 Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
5.
КАМАЗ
 Заявка 13 6 5 2 17 - 9 23
6.
Алания
 Заявка 13 6 5 2 22 - 15 23
7.
Волгарь
 Заявка 13 6 4 3 12 - 9 22
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 6 3 3 23 - 10 21
9.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 3 3 21 - 21 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 13 6 2 5 16 - 10 20
11.
Велес Москва
 Заявка 13 6 2 5 16 - 14 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 8 - 7 17
13.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 10 17
14.
Акрон
 Заявка 12 3 7 2 14 - 10 16
15.
Уфа
 Заявка 12 4 2 6 14 - 15 14
16.
Родина Москва
 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Краснодар-2
 Заявка 12 1 3 8 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 13 6 6 1 24 - 11 24
2.
Рубин
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
3.
Родина Москва
 Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4.
Алания
 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 4 5 4 9 - 11 17
6.
Акрон
 Заявка 13 4 5 4 13 - 17 17
7.
Волгарь
 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
8.
Арсенал Тула
 Заявка 13 4 3 6 11 - 10 15
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
10.
КАМАЗ
 Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
12.
Енисей
 Заявка 13 2 7 4 13 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 13 3 3 7 11 - 20 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
15.
Уфа
 Заявка 13 2 4 7 11 - 19 10
16.
Шинник
 Заявка 12 2 1 9 11 - 21 7
17.
ФК Кубань
 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
18.
Велес Москва
 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Рубин Лисакович Виталий 9
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 7
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Балтика 93.2% (41)
    X 4.5% (2)
    Родина Москва 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Балтика - Родина Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Балтика - Родина Москва

    Исход игры
    Балтика
    93.2% (41)
    Ничья
    4.5% (2)
    Родина Москва
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.95% (13)
    Меньше
    69.05% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (14)
    Нет
    66.67% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Балтика
    31.8% (14)
    2:1 Балтика
    29.5% (13)
    1:0 Балтика
    27.3% (12)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Балтика
    Родина Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     