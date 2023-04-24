История личных встреч
Фамаликан
Порту
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
3.25
1.75
Среднее время на гол
27
51
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.25
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
40
65
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|5
|1.25
|Юссуф Зейду
|1
|0.25
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.25
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.25
|Хайме Иван
|1
|0.25
|Добре Алекс
|1
|0.25
|Пенетра Алешандре
|1
|0.25
|Родригеш Иву
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Gustavo Sa
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Антонио III
|5
|1.25
|Галено Вандерсон
|2
|0.5
|Маркано Иван
|1
|0.25
|Кошта Бруну
|1
|0.25
|Кардозу Фабиу
|1
|0.25
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.25
|Лодер Дэнни
|1
|0.25
|Франко Андре
|1
|0.25
|Верон Габриэл
|1
|0.25
|Тареми Мехди
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Урибе Матеус
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадис Хондер
|1
|1
|Фонте Руй
|1
|0
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0
|Юссуф Зейду
|1
|0
|Тавареш Давид
|1
|0
|Риччели
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Gustavo Sa
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урибе Матеус
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Фамаликан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1
Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0
Результаты матчей
Фамаликан
Порту
Точный счет
4:1
2 раза 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
4:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
22
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Витория Сетубал
|Варела Хосе
|5
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|5
|Порту
|Мартинес Антонио III
|5
|Белененсеш
|Лопеш Тьягу
|3 (1)
|Белененсеш
|Жефферсон
|3
|Каза Пиа
|Оливейра Андерсон
|2
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|1 1
|Насьонал Мадейра
|Данилович Владан
|1 1
|Визела
|Силва Томаш
|1 1
|Академику Визеу
|Торо Хонатан
|2
Прогнозы на матч Фамаликан - Порту
Исход игры
Фамаликан
0% (0)
Ничья
0% (0)
Порту
100% (41)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (21)
Меньше
47.5% (19)
Обе команды забьют
Да
40% (16)
Нет
60% (24)
Популярный счёт
0:2 Порту
36.6% (15)
1:2 Порту
31.7% (13)
0:1 Порту
9.8% (4)
0:3 Порту
9.8% (4)
1:3 Порту
7.3% (3)
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