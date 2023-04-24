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  4. Кубок 2022-2023

Португалия: Кубок
2022-2023

Фамаликан
 
Позже
Порту
Прогнозы 41
Фамаликан 0% (0)
X 0% (0)
Порту 100% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Порту
7.40
4.70
1.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фамаликан
Порту

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

3.25
1.75

Среднее время на гол

27
51

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

40
65

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 5 1.25
Юссуф Зейду 1 0.25
Родригес Хосе Луис 1 0.25
Коломбатто Сантьяго 1 0.25
Хайме Иван 1 0.25
Добре Алекс 1 0.25
Пенетра Алешандре 1 0.25
Родригеш Иву 0 0
Моура Франсишку 0 0
Gustavo Sa 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 5 1.25
Галено Вандерсон 2 0.5
Маркано Иван 1 0.25
Кошта Бруну 1 0.25
Кардозу Фабиу 1 0.25
Эуштакиу Стивен 1 0.25
Лодер Дэнни 1 0.25
Франко Андре 1 0.25
Верон Габриэл 1 0.25
Тареми Мехди 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Урибе Матеус 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадис Хондер 1 1
Фонте Руй 1 0
Коломбатто Сантьяго 1 0
Юссуф Зейду 1 0
Тавареш Давид 1 0
Риччели 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Gustavo Sa 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урибе Матеус 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Марсело Жоао 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Фамаликан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1
Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Эшторил - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Тондела 0:0
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0
Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 4:1 Порту - Арока 4:0

Результаты матчей

Фамаликан
Порту

Точный счет

4:1
2 раза 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

4:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
3
1
2
2
3.5
2
2
1/8 финала
0 Варзим
2 Бенфика
1 Насьонал Мадейра
0 Рабо де Пейше
3 Брага
2 Витория Гимарайнш
0 Витория Сетубал
1 Каза Пиа
1 Лейшоэш
2 Фамаликан
1 Вилаверденсе
4 Белененсеш
2 Академику Визеу
0 Бейра-Мар1
4 Порту
0 Арока
1/4 финала
?
?
?
?
4 Фамаликан
1 Белененсеш
0 Академику Визеу
1 Порту
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Витория Сетубал Варела Хосе 5
Фамаликан Кадис Хондер 5
Порту Мартинес Антонио III 5
Белененсеш Лопеш Тьягу 3 (1)
Белененсеш Жефферсон 3
Весь список

Топ нарушителей
Каза Пиа Оливейра Андерсон 2
Фамаликан Кадис Хондер 1 1
Насьонал Мадейра Данилович Владан 1 1
Визела Силва Томаш 1 1
Академику Визеу Торо Хонатан 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фамаликан - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2023, осталось 2 дня 7 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 41
    Фамаликан 0% (0)
    X 0% (0)
    Порту 100% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фамаликан
    Ничья
    Порту
    7.40
    4.70
    1.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Фамаликан - Порту

    Исход игры
    Фамаликан
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Порту
    100% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (16)
    Нет
    60% (24)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    36.6% (15)
    1:2 Порту
    31.7% (13)
    0:1 Порту
    9.8% (4)
    0:3 Порту
    9.8% (4)
    1:3 Порту
    7.3% (3)
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    Фамаликан
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