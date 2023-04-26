Тур: 32. Стадион: Пантессалико.
0:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаDimitris Metaxas
35' Желтая карточкаМансини Даниэль
38' Желтая карточкаEnzo Gaggi
0:1
46' ГолИоаннидис Фотис
0:2
65' ГолШпорар Андраж
68' Желтая карточкаСьелис Христос
81' Желтая карточкаКарталис Александрос
89' Желтая карточкаБаррьентос Жан
90'+4
Ход матча
35'
38'
46'
65'
0:2
67'
68'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 7
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
312 Количество передач 574
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
12
Котник
Матиц
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
3
Хуанкар
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Си АрунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Волос
Панатинаикос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
14 матчей
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.83
Среднее время на гол
42
49
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|6
|0.19
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|0.19
|Цоканис Тасос
|4
|0.13
|Фернандес Пауло
|3
|0.09
|Куциас Георгиос
|3
|0.09
|Луна Антонио
|2
|0.06
|Ван Веерт Том
|2
|0.06
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.06
|Чиринос Мичаэль
|1
|0.03
|Enzo Gaggi
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|1
|0.03
|Эшковал Жоау
|1
|0.03
|Тахатос Эфстатиос
|1
|0.03
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.03
|Алхо Николай
|0
|0
|Мескида Николас
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
|Карталис Александрос
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|0.34
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.25
|Иоаннидис Фотис
|7 (2)
|0.22
|Паласиос Себастьян
|6
|0.19
|Бернард Дуарте
|2
|0.06
|Мансини Даниэль
|2
|0.06
|Вербич Беньямин
|2
|0.06
|Курбелис Димитрис
|1
|0.03
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.03
|Санчес Факундо
|1
|0.03
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.03
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.03
|Перес Рубен
|0
|0
|Шарлия Звонимир
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьелис Христос
|8
|0
|Баррьентос Жан
|7
|0
|Делетич Милош
|7
|0
|Алхо Николай
|3
|2
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Enzo Gaggi
|6
|0
|Луна Антонио
|5
|0
|Клейман Борис
|4
|0
|Dimitris Metaxas
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Мескида Николас
|3
|0
|Ожегович Огнен
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Си Аруна
|1
|1
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Перес Фелипе
|2
|0
|Карталис Александрос
|2
|0
|Кноккар Антони
|2
|0
|Тахатос Эфстатиос
|2
|0
|Пиринен Юха
|1
|0
|Каче Эргюс
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Чиринос Мичаэль
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курбелис Димитрис
|8
|1
|Перес Рубен
|8
|0
|Шенквельд Барт
|6
|1
|Шарлия Звонимир
|5
|0
|Хуанкар
|4
|0
|Бернард Дуарте
|4
|0
|Бриньоли Альберто
|4
|0
|Гнезда-Черин Адам
|4
|0
|Шпорар Андраж
|3
|0
|Магнуссон Хёрдур
|3
|0
|Санчес Факундо
|2
|0
|Вербич Беньямин
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Чокай Энис
|0
|1
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Результаты матчей
Волос
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Панатинаикос
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
8
1
Волос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Панатинаикос
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
14
20
Волос
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Панатинаикос
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
56% (18)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
13
12
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
22
21
Голы по времени матча
Забито
18
23
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
4
22%
6
26%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Пропущено
33
8
17 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 7
4
12%
1
13%
1-15
6
18%
1
13%
16-30
7
21%
0
0%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
7
21%
2
25%
61-75
7
21%
4
50%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 18
0
0%
2
10%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
31%
8
38%
76-90
Пропущено
17
6
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
3
18%
3
50%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Забито
34
44
11 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 22
14 Не забивали 5
1
3%
3
7%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
4
12%
11
25%
31-45
8
24%
5
11%
46-60
6
18%
9
20%
61-75
9
26%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
50
14
27 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 10
18 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 12
7
14%
1
7%
1-15
11
22%
1
7%
16-30
9
18%
2
14%
31-45
5
10%
3
21%
46-60
10
20%
2
14%
61-75
8
16%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0
Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0
АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1
Результаты матчей
Волос
Панатинаикос
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 33%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
3
3 раза 9%
2
13 раз 41%
1
11 раз 34%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
132
710
78
116
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
134
510
89
213
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
266
1220
1517
329
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|23
|6
|3
|45 - 13
|75
|2.
|31
|23
|3
|5
|59 - 16
|72
|3.
|1:2
|32
|18
|9
|5
|63 - 24
|63
|4.
|31
|17
|9
|5
|51 - 24
|60
|5.
|2:1
|32
|14
|5
|13
|47 - 33
|47
|6.
|32
|11
|7
|14
|33 - 51
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|8
|10
|12
|29 - 32
|34
|2.
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|3.
|30
|7
|8
|15
|30 - 47
|29
|4.
|30
|5
|14
|11
|22 - 34
|29
|5.
|30
|5
|12
|13
|28 - 47
|27
|6.
|30
|5
|11
|14
|20 - 50
|26
|7.
|30
|6
|7
|17
|20 - 46
|25
|8.
|30
|4
|11
|15
|19 - 42
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|32 - 7
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|1:2
|16
|10
|4
|2
|37 - 12
|34
|4.
|16
|10
|3
|3
|29 - 12
|33
|5.
|2:1
|16
|10
|2
|4
|29 - 13
|32
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|6
|3
|16 - 11
|24
|2.
|15
|5
|8
|2
|14 - 9
|23
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|16
|11
|2
|3
|27 - 9
|35
|3.
|1:2
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 12
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|2:1
|16
|4
|3
|9
|18 - 20
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|4.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|5.
|15
|1
|7
|7
|8 - 25
|10
|6.
|15
|1
|6
|8
|12 - 25
|9
|7.
|15
|1
|4
|10
|7 - 25
|7
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|17 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (3)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|9 (3)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8