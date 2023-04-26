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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Волос
0:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
2' Желтая карточка
Dimitris Metaxas
35' Желтая карточка
Мансини Даниэль
38' Желтая карточка
Enzo Gaggi
0:1
46' Гол
Иоаннидис Фотис
0:2
65' Гол
Шпорар Андраж
68' Желтая карточка
Сьелис Христос
81' Желтая карточка
Карталис Александрос
89' Желтая карточка
Баррьентос Жан
90'+4
12
Котник
Матиц
3
Алхо
Николай
66
Пиринен
Юха
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
6
Цоканис
Тасос
21
Dimitris
Metaxas
51
Чиринос
Мичаэль
8
Enzo
Gaggi
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
31
Шарлия
Звонимир
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
16
Гнезда-Черин
Адам
4
Перес
Рубен
17
Мансини
Даниэль
77
Вербич
Беньямин
7
Иоаннидис
Фотис
34
Паласиос
Себастьян
Волос
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Волос
Панатинаикос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
К
0:2
К
3:0
С
1:5
ТМК
0:0
С
3:1
К
0:0
К
2:1
С
5:1
С
0:2
С
1:1
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.83

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 6 0.19
Ожегович Огнен 6 (1) 0.19
Цоканис Тасос 4 0.13
Фернандес Пауло 3 0.09
Куциас Георгиос 3 0.09
Луна Антонио 2 0.06
Ван Веерт Том 2 0.06
Баррьентос Жан 2 (1) 0.06
Чиринос Мичаэль 1 0.03
Enzo Gaggi 1 0.03
Перес Фелипе 1 0.03
Эшковал Жоау 1 0.03
Тахатос Эфстатиос 1 0.03
Кноккар Антони 1 (1) 0.03
Алхо Николай 0 0
Мескида Николас 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Карталис Александрос 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 11 (4) 0.34
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.25
Иоаннидис Фотис 7 (2) 0.22
Паласиос Себастьян 6 0.19
Бернард Дуарте 2 0.06
Мансини Даниэль 2 0.06
Вербич Беньямин 2 0.06
Курбелис Димитрис 1 0.03
Гнезда-Черин Адам 1 0.03
Санчес Факундо 1 0.03
Кляйнхайслер Ласло 1 0.03
Магнуссон Хёрдур 1 0.03
Перес Рубен 0 0
Шарлия Звонимир 0 0
Бриньоли Альберто 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьелис Христос 8 0
Баррьентос Жан 7 0
Делетич Милош 7 0
Алхо Николай 3 2
Эшковал Жоау 6 0
Enzo Gaggi 6 0
Луна Антонио 5 0
Клейман Борис 4 0
Dimitris Metaxas 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Мескида Николас 3 0
Ожегович Огнен 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Си Аруна 1 1
Цоканис Тасос 2 0
Перес Фелипе 2 0
Карталис Александрос 2 0
Кноккар Антони 2 0
Тахатос Эфстатиос 2 0
Пиринен Юха 1 0
Каче Эргюс 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Чиринос Мичаэль 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курбелис Димитрис 8 1
Перес Рубен 8 0
Шенквельд Барт 6 1
Шарлия Звонимир 5 0
Хуанкар 4 0
Бернард Дуарте 4 0
Бриньоли Альберто 4 0
Гнезда-Черин Адам 4 0
Шпорар Андраж 3 0
Магнуссон Хёрдур 3 0
Санчес Факундо 2 0
Вербич Беньямин 2 0
Паласиос Себастьян 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Чокай Энис 0 1
Кляйнхайслер Ласло 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Пухач Тымотеуш 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0

Результаты матчей

Волос
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Панатинаикос
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

8
1
Волос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Панатинаикос
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

14
20
Волос
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Панатинаикос
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
56% (18)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

13
12

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

22
21

Голы по времени матча

Забито

18
23
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
4
22%
6
26%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Пропущено

33
8
17 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 7
4
12%
1
13%
1-15
6
18%
1
13%
16-30
7
21%
0
0%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
7
21%
2
25%
61-75
7
21%
4
50%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 18
0
0%
2
10%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
5
31%
8
38%
76-90

Пропущено

17
6
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
3
18%
3
50%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Забито

34
44
11 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 22
14 Не забивали 5
1
3%
3
7%
1-15
6
18%
3
7%
16-30
4
12%
11
25%
31-45
8
24%
5
11%
46-60
6
18%
9
20%
61-75
9
26%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

50
14
27 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 10
18 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 12
7
14%
1
7%
1-15
11
22%
1
7%
16-30
9
18%
2
14%
31-45
5
10%
3
21%
46-60
10
20%
2
14%
61-75
8
16%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0
Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0
АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1

Результаты матчей

Волос
Панатинаикос

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 33%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
3
3 раза 9%
2
13 раз 41%
1
11 раз 34%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
2
7
10
1.5
7
8
1
16
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
4
5
10
1.5
8
9
2
13
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
26
6
12
20
1.5
15
17
3
29
2.5
2
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 32 23 6 3 45 - 13 75
2.
АЕК
 31 23 3 5 59 - 16 72
3.
Олимпиакос
 1:2 32 18 9 5 63 - 24 63
4.
ПАОК
 31 17 9 5 51 - 24 60
5.
Арис Салоники
 2:1 32 14 5 13 47 - 33 47
6.
Волос
 32 11 7 14 33 - 51 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 30 8 10 12 29 - 32 34
2.
ОФИ
 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 30 7 8 15 30 - 47 29
4.
Астерас
 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
ПАС Янина
 30 5 12 13 28 - 47 27
6.
Ламия
 30 5 11 14 20 - 50 26
7.
Ионикос
 30 6 7 17 20 - 46 25
8.
Левадиакос
 30 4 11 15 19 - 42 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 15 12 1 2 32 - 7 37
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 1:2 16 10 4 2 37 - 12 34
4.
ПАОК
 16 10 3 3 29 - 12 33
5.
Арис Салоники
 2:1 16 10 2 4 29 - 13 32
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 14 3 5 6 10 - 19 14
8.
Панетоликос
 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 16 11 2 3 27 - 9 35
3.
Олимпиакос
 1:2 16 8 5 3 26 - 12 29
4.
ПАОК
 15 7 6 2 22 - 12 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 2:1 16 4 3 9 18 - 20 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
5.
Ламия
 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 17 (2)
АЕК Гарсия Леви 13 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (3)
Арис Салоники Пальма Луис 9 (3)
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
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      Цоканис Тасос уходит с поля. Баррьентос Жан выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
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