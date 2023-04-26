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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
АЕК
4:0
Конец матча
ПАОК
0'
10' Красная карточка
Каргас Яннис
1:0
21' Гол
Цубер Стивен
2:0
24' Гол
Мукуди Ароль
27' Желтая карточка
Шваб Штефан
59' Желтая карточка
Амрабат Нордин
3:0
77' Гол
Гарсия Леви
4:0
86' Гол
Фернандес Пауло
90'+4
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
4
Ингасон
Сверрир
2
Каргас
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
26
Данташ
Тьягу
14
Живкович
Андрия
7
Эль-Каддури
Омар
65
Константелиас
Янис
71
Брэндон
Льямас
АЕК
4-3-1-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ПАОК

29 матчей

69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.6%
44.8%
17 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа

57 матчей

35.1%
22.8%
42.1%
20 побед 13 ничьих 24 победы

Первый тайм

29.8%
50.9%
19.3%
17 побед 29 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
15 побед 21 ничья 21 победа

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.15
0.83

Среднее время на гол

78
108

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

1.2
0.59

Среднее время на гол

75
151

Всего голов

67
41

Голов в среднем за матч

1.18
0.72

Тотал матчей

2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
33
Больше 58%
Меньше 42%
24
18
Больше 32%
Меньше 68%
39
6
Больше 11%
Меньше 89%
51

Среднее время на гол

76
125

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 14 (4) 0.44
Гачинович Мийат 8 0.25
Пинеда Орбелин 8 0.25
Араужо Серхио 7 0.22
Амрабат Нордин 7 (4) 0.22
Цубер Стивен 6 0.19
Ван Веерт Том 4 0.13
Манталос Петрос 2 0.06
Мукуди Ароль 2 0.06
Вида Домагой 1 0.03
Фернандес Пауло 1 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Митоглу Герасимос 1 0.03
Элиассон Никлас 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Сидибе Джибриль 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Рота Лазарос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 7 0.22
Оливейра Нелсон 7 (1) 0.22
Живкович Андрия 5 0.16
Брэндон Льямас 5 0.16
Дуглас Гомес 4 (1) 0.13
Данташ Тьягу 4 0.13
Куртич Ясмин 3 (2) 0.09
Ингасон Сверрир 3 0.09
Константелиас Янис 2 0.06
Кулиеракис Костас 2 0.06
Састре Хуан 1 (1) 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Несберг Иван 1 0.03
Соареш Филипе 1 0.03
Stefanos Tzimas 1 0.03
Шваб Штефан 1 (1) 0.03
Луиш Рафаэл 0 0
Тайсон Фреда 0 0
Каргас Яннис 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Виейринья 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 9 0
Амрабат Нордин 8 0
Араужо Серхио 6 0
Цавелас Георгиос 5 0
Гачинович Мийат 5 0
Пинеда Орбелин 5 0
Вида Домагой 4 0
Мукуди Ароль 4 0
Манталос Петрос 3 0
Хаджсафи Эсхан 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Рота Лазарос 3 0
Цубер Стивен 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Гарсия Леви 1 0
Фернандес Пауло 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Састре Хуан 6 0
Шваб Штефан 5 0
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 3 1
Оливейра Нелсон 4 0
Живкович Андрия 4 0
Котарски Доминик 4 0
Кулиеракис Костас 4 0
Каргас Яннис 2 1
Ингасон Сверрир 3 0
Луиш Рафаэл 3 0
Данташ Тьягу 3 0
Константелиас Янис 3 0
Живкович Живко 1 1
Тайсон Фреда 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Нарей Халед 2 0
Соареш Филипе 2 0
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Несберг Иван 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0

Результаты матчей

АЕК
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
ПАОК
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

2
6
АЕК
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
ПАОК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

24
26
АЕК
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
ПАОК
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

26
32

Голы по времени матча

Забито

37
20
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
4
11%
3
15%
1-15
4
11%
5
25%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
4
11%
5
25%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
13
35%
2
10%
76-90

Пропущено

6
18
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
2
33%
3
17%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
8
44%
76-90

Забито

26
28
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
2
8%
7
25%
1-15
3
12%
8
29%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
6
23%
1
4%
46-60
6
23%
3
11%
61-75
5
19%
5
18%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

63
48
24 В 1-м тайме 29
39 Во 2-м тайме 19
25 Забивали первыми 19
4 Не забивали 7
6
10%
10
21%
1-15
7
11%
13
27%
16-30
11
17%
6
13%
31-45
10
16%
6
13%
46-60
11
17%
6
13%
61-75
18
29%
7
15%
76-90

Пропущено

16
31
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 18
2
13%
4
13%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
7
44%
5
16%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
1
6%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1
ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
ПАОК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1
ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0

Результаты матчей

АЕК
ПАОК

Точный счет

3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 28%
3
8 раз 25%
2
7 раз 22%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕК
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
11
5
1.5
8
8
8
8
2.5
4
12
3
13
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
7
9
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
25
7
19
13
1.5
15
17
12
20
2.5
7
25
4
28
3.5
2
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 32 24 3 5 63 - 16 75
2.
Панатинаикос
 32 23 6 3 45 - 13 75
3.
Олимпиакос
 32 18 9 5 63 - 24 63
4.
ПАОК
 32 17 9 6 51 - 28 60
5.
Арис Салоники
 32 14 5 13 47 - 33 47
6.
Волос
 32 11 7 14 33 - 51 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 30 8 10 12 29 - 32 34
2.
ОФИ
 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 30 7 8 15 30 - 47 29
4.
Астерас
 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
ПАС Янина
 30 5 12 13 28 - 47 27
6.
Ламия
 30 5 11 14 20 - 50 26
7.
Ионикос
 30 6 7 17 20 - 46 25
8.
Левадиакос
 30 4 11 15 19 - 42 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 16 13 1 2 36 - 7 40
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 16 10 4 2 37 - 12 34
4.
ПАОК
 16 10 3 3 29 - 12 33
5.
Арис Салоники
 16 10 2 4 29 - 13 32
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 14 3 5 6 10 - 19 14
8.
Панетоликос
 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 16 11 2 3 27 - 9 35
3.
Олимпиакос
 16 8 5 3 26 - 12 29
4.
ПАОК
 16 7 6 3 22 - 16 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 16 4 3 9 18 - 20 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
5.
Ламия
 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 17 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (3)
Арис Салоники Пальма Луис 9 (3)
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
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