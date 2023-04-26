Тур: 32. Стадион: OPAP Arena.
0'
10' Красная карточкаКаргас Яннис
1:0
21' ГолЦубер Стивен
2:0
24' ГолМукуди Ароль
27' Желтая карточкаШваб Штефан
59' Желтая карточкаАмрабат Нордин
3:0
77' ГолГарсия Леви
4:0
86' ГолФернандес Пауло
90'+4
Ход матча
10'
21'
1:0
24'
2:0
27'
59'
77'
3:0
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
497 Количество передач 318
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
26
Данташ
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
АЕК
ПАОК
29 матчей
69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.6%
44.8%
17 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа
57 матчей
35.1%
22.8%
42.1%
20 побед 13 ничьих 24 победы
Первый тайм
29.8%
50.9%
19.3%
17 побед 29 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
15 побед 21 ничья 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.15
0.83
Среднее время на гол
78
108
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
1.2
0.59
Среднее время на гол
75
151
Всего голов
67
41
Голов в среднем за матч
1.18
0.72
Тотал матчей
2.5
51
Больше 89%
Меньше 11%
6
33
Больше 58%
Меньше 42%
24
18
Больше 32%
Меньше 68%
39
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
Среднее время на гол
76
125
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|14 (4)
|0.44
|Гачинович Мийат
|8
|0.25
|Пинеда Орбелин
|8
|0.25
|Араужо Серхио
|7
|0.22
|Амрабат Нордин
|7 (4)
|0.22
|Цубер Стивен
|6
|0.19
|Ван Веерт Том
|4
|0.13
|Манталос Петрос
|2
|0.06
|Мукуди Ароль
|2
|0.06
|Вида Домагой
|1
|0.03
|Фернандес Пауло
|1
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Митоглу Герасимос
|1
|0.03
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|7
|0.22
|Оливейра Нелсон
|7 (1)
|0.22
|Живкович Андрия
|5
|0.16
|Брэндон Льямас
|5
|0.16
|Дуглас Гомес
|4 (1)
|0.13
|Данташ Тьягу
|4
|0.13
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.09
|Ингасон Сверрир
|3
|0.09
|Константелиас Янис
|2
|0.06
|Кулиеракис Костас
|2
|0.06
|Састре Хуан
|1 (1)
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Несберг Иван
|1
|0.03
|Соареш Филипе
|1
|0.03
|Stefanos Tzimas
|1
|0.03
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.03
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Каргас Яннис
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
|Виейринья
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|9
|0
|Амрабат Нордин
|8
|0
|Араужо Серхио
|6
|0
|Цавелас Георгиос
|5
|0
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Пинеда Орбелин
|5
|0
|Вида Домагой
|4
|0
|Мукуди Ароль
|4
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Хаджсафи Эсхан
|3
|0
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
|Фернандес Пауло
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Састре Хуан
|6
|0
|Шваб Штефан
|5
|0
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|1
|Оливейра Нелсон
|4
|0
|Живкович Андрия
|4
|0
|Котарски Доминик
|4
|0
|Кулиеракис Костас
|4
|0
|Каргас Яннис
|2
|1
|Ингасон Сверрир
|3
|0
|Луиш Рафаэл
|3
|0
|Данташ Тьягу
|3
|0
|Константелиас Янис
|3
|0
|Живкович Живко
|1
|1
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Несберг Иван
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
ПАОК
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
2
6
АЕК
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
ПАОК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
24
26
АЕК
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
ПАОК
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
26
32
Голы по времени матча
Забито
37
20
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
4
11%
3
15%
1-15
4
11%
5
25%
16-30
7
19%
2
10%
31-45
4
11%
5
25%
46-60
5
14%
3
15%
61-75
13
35%
2
10%
76-90
Пропущено
6
18
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
2
33%
3
17%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
8
44%
76-90
Забито
26
28
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
2
8%
7
25%
1-15
3
12%
8
29%
16-30
4
15%
4
14%
31-45
6
23%
1
4%
46-60
6
23%
3
11%
61-75
5
19%
5
18%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
63
48
24 В 1-м тайме 29
39 Во 2-м тайме 19
25 Забивали первыми 19
4 Не забивали 7
6
10%
10
21%
1-15
7
11%
13
27%
16-30
11
17%
6
13%
31-45
10
16%
6
13%
46-60
11
17%
6
13%
61-75
18
29%
7
15%
76-90
Пропущено
16
31
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 18
2
13%
4
13%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
7
44%
5
16%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
1
6%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1
ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
ПАОК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1
ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0
Результаты матчей
АЕК
ПАОК
Точный счет
3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
3
8 раз 25%
2
7 раз 22%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕК
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
115
88
88
412
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
88
79
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
257
1913
1517
1220
725
428
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|24
|3
|5
|63 - 16
|75
|2.
|32
|23
|6
|3
|45 - 13
|75
|3.
|32
|18
|9
|5
|63 - 24
|63
|4.
|32
|17
|9
|6
|51 - 28
|60
|5.
|32
|14
|5
|13
|47 - 33
|47
|6.
|32
|11
|7
|14
|33 - 51
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|8
|10
|12
|29 - 32
|34
|2.
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|3.
|30
|7
|8
|15
|30 - 47
|29
|4.
|30
|5
|14
|11
|22 - 34
|29
|5.
|30
|5
|12
|13
|28 - 47
|27
|6.
|30
|5
|11
|14
|20 - 50
|26
|7.
|30
|6
|7
|17
|20 - 46
|25
|8.
|30
|4
|11
|15
|19 - 42
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|36 - 7
|40
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|16
|10
|4
|2
|37 - 12
|34
|4.
|16
|10
|3
|3
|29 - 12
|33
|5.
|16
|10
|2
|4
|29 - 13
|32
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|6
|3
|16 - 11
|24
|2.
|15
|5
|8
|2
|14 - 9
|23
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|16
|11
|2
|3
|27 - 9
|35
|3.
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|16
|4
|3
|9
|18 - 20
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|4.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|5.
|15
|1
|7
|7
|8 - 25
|10
|6.
|15
|1
|6
|8
|12 - 25
|9
|7.
|15
|1
|4
|10
|7 - 25
|7
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|17 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (3)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|9 (3)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8